AVAX ve Popüler 2 Altcoin İçin Müjde: Binance Tarih ve Saat Verdi

Kripto para borsası Binance, spot piyasadaki ürün yelpazesini genişletmek amacıyla AVAX/USD1, BCH/USD1 ve UNI/USD1 paritelerini işleme açacağını duyurdu. Yeni pariteler ve ilgili Trading Bots hizmetleri 6 Ocak 2026 tarihinde saat TSİ 11.00 itibarıyla kullanıma sunulacak. Binance yaptığı duyuruda hem bireysel hem de algoritmik işlem yapan yatırımcılara daha fazla seçenek sunma hedefi işaret edildi. Düzenleme kullanıcıların bulunduğu ülke ve bölgeye göre geçerlilik şartları içeriyor.

Binance’in Sunacağı Yeni Spot İşlem Paritelerine İlişkin Detaylar

Binance’in yaptığı resmi duyuruya göre AVAX/USD1, BCH/USD1 ve UNI/USD1 pariteleri aynı anda spot piyasada aktif hale getirilecek. Yeni paritelerde işlemler 6 Ocak 2026 Salı günü, TSİ 11.00’da başlayacak ve kullanıcılar ilgili varlıkları USD1 coin karşılığında alıp satabilecek. Borsa likidite çeşitliliğini artırmayı ve spot piyasada daha geniş fiyat keşfi imkanı sunmayı amaçlıyor.

Yeni paritelerin devreye alınması Binance Spot’ta halihazırda işlem gören majör ve alternatif varlıkların yanına ek seçenekler eklenmesi anlamına geliyor. AVAX, BCH ve UNI gibi yüksek hacimli altcoin‘lerin USD1 paritesiyle eşleştirilmesi, özellikle dolar bazlı işlem stratejileri uygulayan yatırımcılar açısından operasyonel esneklik sağlıyor. Duyuruda bu genişlemenin kullanıcı deneyimini geliştirmeye dönük olduğu vurgulandı.

Binance ayrıca söz konusu spot işlem paritelerin her kullanıcı için otomatik olarak erişilebilir olmayacağını belirtti. İşlem uygunluğu ikamet edilen ülke veya bölgeye göre belirlenecek ve katılım için hesap doğrulama süreçlerinin tamamlanması gerekecek. Kripto para borsası hukuki ve düzenleyici çerçeveye uyumun öncelikli unsur olduğunu özellikle not düştü.

Spot işlemlere ek olarak Binance, AVAX/USD1, BCH/USD1 ve UNI/USD1 pariteleri için Trading Bots hizmetlerini de aynı tarihte devreye alacak. Spot Algo Orders kapsamındaki bu hizmet kullanıcıların önceden tanımlanmış algoritmik emirlerle otomatik alım-satım yapabilmesine olanak tanıyor. Böylece elle işlem gereksinimi azalırken, belirli stratejilerin disiplinli biçimde uygulanması mümkün hale geliyor.

Algoritmik işlem araçlarının açılması, özellikle volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde risk yönetimi ve zamanlama açısından önemli bir avantaj sunuyor. Binance, bu hizmetlerin spot piyasa altyapısıyla entegre biçimde çalışacağını ve ilgili pariteler için eş zamanlı olarak erişilebilir olacağını ifade etti. Trading Bots kullanımı için ek bir zaman farkı veya kademeli geçiş planı açıklanmadı.

Bölgesel Kısıtlamalar Olacak

Duyuruda yer alan önemli bir diğer başlık ise bölgesel kısıtlamalar. Bu doğrultuda Kanada, Küba, Kırım Bölgesi, İran, Hollanda, Kuzey Kore, Suriye, ABD ve ABD’ye bağlı bölgeler ile Ukrayna’daki hükümet kontrolü dışındaki bölgelerde yaşayan kullanıcılar söz konusu spot paritelerde işlem yapamayacak. Binance bu listenin zaman içinde değişebileceğini ve yasal gerekliliklere bağlı olarak güncellenebileceğini not etti.