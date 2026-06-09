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Binance 12 Haziran için kritik listeyi açıkladı! Hangi paritelerde neler değişecek?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance, 12 Haziran saat 03.00 UTC’de yedi spot işlem paritesini kaldıracak.
  • 📉 ADA/BNB ve $NIGHT için NIGHT/BNB dahil birden fazla paritede işlemler aynı anda sona erecek.
  • 🤖 Aynı tarihte ilgili spot işlem botu hizmetleri de durdurulacak.
  • 📌 12 Haziran takviminde XNO, IQ, QUICK ve DGB için marjin pariteleri de yer alıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Binance, 12 Haziran saat 03.00 UTC itibarıyla bir dizi spot işlem paritesini platformundan kaldıracağını duyurdu. Karardan etkilenen pariteler arasında Cardano için ADA/BNB ile Midnight için NIGHT/BNB de yer alıyor. Buna ek olarak DUSK/BTC, EGLD/ETH, ENSO/BNB, LSK/USDC ve S/BNB pariteleri de listeden çıkarılacak.

İçindekiler
1 Spot piyasada yedi parite kaldırılıyor
2 Midnight paritesi, listelemeden aylar sonra kaldırılıyor
3 İşlem botu hizmetleri de durdurulacak
4 Marjin ve kredi tarafında da kaldırma var

Spot piyasada yedi parite kaldırılıyor

Borsanın açıklamasına göre listeden çıkarılacak varlıklar Cardano, Dusk, MultiversX, Enso, Lisk, Midnight ve S ile bağlantılı işlem çiftlerini kapsıyor. Buna göre ADA/BNB, DUSK/BTC, EGLD/ETH, ENSO/BNB, LSK/USDC, NIGHT/BNB ve S/BNB için spot işlemler 12 Haziran günü 03.00 UTC’de sona erecek.

Binance, spot piyasada yer alan tüm işlem çiftlerini düzenli olarak gözden geçirdiğini ve bazı paritelerin likidite ile işlem hacmi gibi çeşitli nedenlerle kaldırılabildiğini belirtti. Borsa, bu uygulamanın kullanıcıları korumak ve işlem piyasasının kalitesini sürdürmek amacıyla yapıldığını aktardı.

Binance, listelenen spot işlem çiftlerini periyodik olarak incelediğini, düşük likidite ve zayıf işlem hacmi gibi unsurlar nedeniyle bazı paritelerin kaldırılabildiğini bildirdi.

Midnight paritesi, listelemeden aylar sonra kaldırılıyor

Dikkat çeken başlıklardan biri de NIGHT/BNB paritesinin kaldırılması oldu. Binance, Midnight tokenını mart ayında listelemiş ve NIGHT için USDT, USDC, BNB ve TRY dahil olmak üzere birden fazla spot işlem paritesini açmıştı. Son kararla birlikte bu paritelerden biri olan NIGHT/BNB işlem dışı kalacak.

Midnight, Cardano ekosistemiyle ilişkili gizlilik odaklı bir blokzincir girişimi olarak biliniyor. Projedeki NIGHT tokenı, daha önce Binance’te açılan işlem çiftleriyle birlikte piyasaya sunulmuştu.

İşlem botu hizmetleri de durdurulacak

Paritelerin kaldırılmasıyla birlikte, ilgili spot işlem botu hizmetleri de aynı tarih ve saatte sonlandırılacak. Bu adım ADA/BNB, DUSK/BTC, EGLD/ETH, ENSO/BNB, LSK/USDC, NIGHT/BNB ve S/BNB için geçerli olacak. Binance, kullanıcıların olası kayıpların önüne geçebilmesi için işlem botlarını güncellemesini veya iptal etmesini istedi.

Borsanın duyurusunda, bot hizmetlerinin sona ermesinden önce gerekli düzenlemelerin yapılmasının önemine dikkat çekildi. Kullanıcıların açık stratejilerini kontrol etmesi gerektiği belirtildi.

Marjin ve kredi tarafında da kaldırma var

Binance, aynı gün marjin ve kredi platformlarında da ayrı bir kaldırma süreci uygulayacak. Son açıklamaya göre XNO, IQ, QUICK ve DGB için tüm marjin işlem pariteleri 12 Haziran saat 03.00 UTC’de listeden çıkarılacak ve bu varlıklarda marjin işlemleri durdurulacak.

Böylece 12 Haziran, hem spot hem de marjin tarafında birden fazla kripto varlığı etkileyen geniş kapsamlı bir takvim olarak öne çıkıyor. Duyuruda, etkilenen kullanıcıların işlemlerini ve açık pozisyonlarını belirtilen saatten önce gözden geçirmesi gerektiği bilgisi paylaşıldı.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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