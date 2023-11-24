Geç Oldu Ama Başladı! İlk 10 Kripto Para Arasında Şimdi Buna Dikkat

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada umut verici biçimde 37.800 dolardan alıcı buluyor ve bugün 38.000 doları kırabilir. Kar satışlarına rağmen fiyatı 37.600 dolar üzerinde oyalanması umut verici. Elbette bu kırılma altcoinler için beklenen parabolik yükselişlere de kapı aralayabilir. Özellikle en büyükler listesinde olan Cardano (ADA) artık geri dönüş sinyalleri veriyor.

Cardano (ADA)

2023 başından bu yana ADA Coin fiyatı yatay aralıkta işlem görüyor. Haziran ayında kritik seviyeyi kaybedil devasa düşüş sinyali verse de uzun alt fitil alıcıların devreye girdiğini gösteriyor. Ekim ayındaki yüksek dibin ardından yükselişi ivme kazanan altcoin geçen hafta 0,41 dolara kadar yükseldi. Bu da 2023 zirvesi olan 0,46 doların hemen altında bulunuyor.

RSI yükselişi destekliyor. Analistlerin içinde çok iyimser olanlarsa dikkat çekiyor. Mesela Crypto Merlin takma adıyla bilinen kripto para yorumcusu önceki döngüden gelen verileri kullanarak gelecek fiyat hareketini tahmin etmeye çalışıyor. Bunun sonucu olarak da çift haneli fiyatın mümkün olabileceği gibi iddialı söylemde bulunuyor.

CryptoBusy ise fiyat 0,40 dolarlık güçlü dirence bağlı olarak rotasını çizecek diyor.

“Cardano büyük bir direnç seviyesiyle karşı karşıya! Bu fiyat seviyesi 2000 günden fazla bir süredir destek ve direnç bölgeleri arasında gidip geliyor. Ve ADA’nın fiyatının şu anda yükselmemesinin teknik nedenlerinden sadece biri. Fiyat bu direnci kırarsa, yukarı yönde büyük bir hareket görebiliriz! Sadece hazır olun!”

İyi haber şu ki yazının henüz ortasındayken BTC 38.000 dolar direncini aştı. Bu durum ADA Coin fiyatının bahsedilen direnci (eğer BTC bu şekilde devam ederse) alt edebileceğini söylüyor.

ADA Coin Fiyat Tahminleri

Haftalık grafikteki okumalar belirsiz ancak günlük grafik yükseliş sinyali veriyor. Binance olayının pozitif sonuçlarını yeni hissetmeye başladığımızdan dolayı bu gayet normal. ADA, yükseliş sırasında 0,30 ve 0,35 dolarlık yatay direnç alanlarını temizledi ve RSI yükseliş sapması oluşturuyor.

Bu nedenle ADA fiyatının bir sonraki en yakın dirence doğru yani 0,45 dolara hareket etmesi muhtemel görünüyor. Ancak 0,35 dolar altı kapanışlarda 0,3 dolara kadar hızlı satış dönemi yaşanabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.