Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, ADA fiyatındaki sert gerilemeye karşın blokzincirin teknik ilerleyişinin sürdüğünü belirtti. Hoskinson’un açıklamaları, Cardano topluluğunda geliştirme hızına ve ağın piyasa düşüşünden güçlü bir toparlanma gösterememesine yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde geldi.

Eleştirilere X üzerinden yanıt verdi

Tartışma, bir X kullanıcısının Grand Theft Auto 6’nın çalışan bir Cardano blokzincirinden önce çıktığını söyleyen paylaşımıyla başladı. Hoskinson bu yoruma kısa bir yanıt vererek Cardano’nun çalıştığını savundu. Cardano, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için geliştirilen bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

“Cardano çalışıyor.”

Daha sonra Hoskinson, fiyat hareketlerinin bir ağın gerçek kapasitesini her zaman yansıtmadığını söyledi. Solana örneği üzerinden konuşan Hoskinson, bir varlığın fiyatı gerilese bile ilgili blokzincirin zaman içinde daha kullanışlı hale gelebileceğini dile getirdi.

“Fiyat, faydayla aynı şey değil. Solana zirvesine göre daha az değerli olabilir ama bugün çok daha iyi bir ürün. Cardano için de durumun böyle olduğunu savunuyorum.”

Topluluk içindeki gerilim büyüdü

Ancak bazı kullanıcılar bu karşılaştırmaya itiraz etti. Eleştirilerde, Cardano’nun yıllardır süren geliştirme çalışmalarına rağmen önceki tarihi zirvesine yaklaşamadığı vurgulandı. Bu yorumların ardından Hoskinson’un yanıtlarının daha sert bir tona kaydığı görüldü.

Cardano son dönemde yalnızca fiyat performansıyla değil, benimsenme seviyesi, ekosistem etkinliği ve Ethereum ile Solana gibi rakip ağlarla rekabet gücü üzerinden de tartışılıyor. Bu tablo, topluluk içindeki memnuniyetsizliği daha görünür hale getirdi.

ADA’daki kayıp derinleşti

CoinGlass verilerine göre ADA yaklaşık 0,14 dolar seviyesinde işlem görüyor. Varlık, 2026 başından bu yana yaklaşık %57 değer kaybetti. Eylül 2021’de görülen 3,09 dolarlık tarihi zirveyle karşılaştırıldığında toplam kayıp %95,4 düzeyine ulaştı.

21 Kasım günü ADA kısa süreliğine 0,13 dolara doğru geriledi. Bu hareket, kripto para piyasasının genelinde görülen yeni satış dalgasıyla aynı döneme denk geldi. Son aylardaki düzenli düşüş, Cardano’nun piyasa koşullarına karşı neden zayıf kaldığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Hoskinson uzun vadeye işaret etti

Hoskinson ise kısa vadeli piyasa performansının, blokzincir teknolojisinin uzun vadeli gelişimiyle karıştırılmaması gerektiğini savunuyor. Ayın daha erken döneminde yaptığı başka bir paylaşımda da sabırlı olunması çağrısında bulunmuş ve mevcut karmaşanın ardından koşulların düzelebileceğini öne sürmüştü.

ADA’daki zayıf seyir sürerken, Cardano cephesindeki tartışma fiyat ile teknolojik ilerleme arasındaki ilişkinin kripto para piyasasında nasıl değerlendirildiği sorusunu yeniden öne çıkardı.