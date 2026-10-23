Cardano, Dijkstra testnetini açtı ve 11.2 sürümüne hazırlanıyor

Cardano ekosisteminde üye temelli bir kuruluş olan Intersect, Dijkstra adlı herkese açık test ağının katılımcılara açıldığını duyurdu. Kuruluş, stake havuzu operatörlerini 11.2 sürümü ve pv12 hard fork süreci öncesinde ağa katılmaya çağırdı.

Dijkstra testneti erişime açıldı

21 Ekim’de yeniden devreye alınan Dijkstra testneti, artık tüm katılımcıların kullanımına açık durumda bulunuyor. Ağ şu anda 11.1.3 düğüm sürümüyle ve Conway olarak anılan protokol sürüm 11 üzerinde çalışıyor.

Stake havuzu operatörleri, Cardano Book üzerinden paylaşılan yapılandırma dosyalarıyla ağa dahil olmaya başlayabiliyor. Aynı kaynakta Dijkstra testnet faucet bağlantısı da yer alıyor. Intersect, bu hazırlık sürecinin 11.2 sürümü öncesinde önem taşıdığını belirtiyor.

Intersect, Dijkstra testnetinin artık herkese açık olduğunu ve stake havuzu operatörlerinin 11.2 sürümü ile pv12 hard fork öncesinde ağa katılmaya başlayabileceğini açıkladı.

11.2 ve 11.3 sürümlerinde geliştirme sürüyor

Geliştirme çalışmaları bir yandan 11.2 sürümü üzerinde devam ediyor. Etiketlenmiş sürümün kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. Bu paket, Leios hariç Dijkstra hard fork kapsamındaki tüm özellikleri içeriyor. Cardano ağı, 11.2 yayımlanana kadar 11.1.3 sürümünü kullanmayı sürdürecek.

11.2 sürümü kullanıma alındığında, herkese açık Dijkstra testneti olan DijkstraNet üzerinde hard fork süreci başlatılacak. Bu sürümün, özellikle ana ağ kullanımına yönelik LSM clearance gibi ek yetenekler sunması bekleniyor.

11.3 sürümü için de çalışmalar devam ediyor ancak önemli ölçüde geliştirme ihtiyacı sürüyor. Etiketli sürümün en az iki hafta uzakta olduğu aktarıldı. Haftalık RC 2026w42 ön sürümü ise Leios tabanlı bir prototip olarak tanımlanıyor ve Dijkstra hard fork kapsamındaki tüm özellikleri, Leios dahil, barındırıyor.

Bu prototip, alt araç geliştiren ekiplerin Musashi testneti üzerinde Dijkstra işlevlerini erken aşamada denemesine imkan veriyor. Böylece resmi 11.3 sürümünden önce entegrasyon sürecinin test edilmesi amaçlanıyor.

Yeni protokol parametreleri ve Leios takvimi

Dijkstra hard fork kapsamına dahil edilen CIP 23, minPoolMargin adlı yeni bir protokol parametresi getiriyor. Bu parametre, stake havuzlarının belirleyebileceği değişken ücret için alt sınır tanımlıyor. Söz konusu özellik, stake havuzu operatörlerinin uzun süredir gündeme getirdiği taleplerden biri olarak öne çıkıyor.

Cardano’nun bir sonraki hard fork aşamasıyla gelmesi planlanan Ouroboros Leios ise kademeli şekilde devreye alınacak. İlk aşamada stake havuzu operatörleri yeni BLS oylama anahtarlarını kaydedecek. Yeterli stake kaydı sağlandığında Leios, endorser blokları kullanmaya başlayabilecek.

İlk hedef, mevcut Praos üst sınırı olan saniyede 4.5 kilobayt işlem kapasitesinin yaklaşık 3 ila 5 katına ulaşmak. Sonraki en az iki protokol parametresi güncellemesiyle bu kapasitenin mevcut seviyenin 10 ila 15 katına çıkarılması hedefleniyor. Sonraki artışlar ise talep, geliştirici ihtiyaçları ve ağın işletme ekonomisine göre belirlenecek.