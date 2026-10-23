Piyasalar neden rahatlayamıyor?

Küresel piyasalarda yapay zeka odaklı satış dalgasının hafiflemesi bir miktar rahatlama sağladı. Ancak petrol fiyatlarındaki yükseliş ve kredi piyasalarındaki baskı, yatırımcıların temkinli tutumunu korumasına neden oldu. Nasdaq 100 endeksinin hazirandan bu yana en kötü seansını yaşamasının ardından endekse bağlı vadeli kontratlar yüzde 0,1, S&P 500 vadeli kontratları ise yüzde 0,3 geriledi.

Açılış öncesi işlemlerde çip üreticilerinin hisseleri sınırlı yükseliş kaydederken Meta’daki kayıplar devam etti. SpaceX ise kablosuz iletişim operatörü olma planlarına ilişkin haberlerin ardından değer kazandı.

Yapay zeka harcamaları ve petrol fiyatları baskı yaratıyor

Yatırımcılar, yapay zeka gelirlerinin yüksek altyapı harcamalarını karşılamaya yetip yetmeyeceğini sorguluyor. Bu kaygılarla şirket tahvillerinin risk primleri Mayıs 2025’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

ABD Hazine tahvilleri de önceki seansta güvenli liman talebiyle elde ettiği kazançların bir kısmını geri verdi. Önceki seansta ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, bir yılı aşkın sürenin en sert düşüşünü kaydetmişti.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ise enflasyon görünümünü zorlaştırdı. Brent petrol mayıs başından bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken altın ve dolar sınırlı değişim gösterdi.

Bank of America stratejisti Michael Hartnett, riskten kaçış eğiliminin kasım ayına kadar sürmesini bekliyor. Hartnett’e göre piyasalar, Demokratların Kongre’nin her iki kanadında da çoğunluğu elde etme ihtimalini henüz tam olarak fiyatlamadı. Böyle bir sonucun mevcut düşük vergi ve sınırlı düzenleme ortamını sona erdirerek şirket karlarındaki büyümeyi baskılayabileceğini belirtti.

Avrupa’da şirket bilançoları satışları derinleştirdi

Avrupa borsaları, Euro Bölgesi’nde beklentileri karşılamayan özel sektör faaliyet verilerinin ardından geriledi. Stoxx 600 endeksi yüzde 0,6 düşerken bazı şirket hisselerinde çok daha sert kayıplar yaşandı.

Gucci satışlarının beklenenden fazla azalmasıyla Kering hisseleri yüzde 13 değer kaybetti. Zarar açıklayan ve Çin’de talebin kötüleştiği uyarısında bulunan Volvo Car’ın hisseleri ise yüzde 27 düşerek tarihi dip seviyesine indi.

Asya’da Güney Kore’nin Kospi endeksi, gün içinde yüzde 4,1’e ulaşan kayıplarını telafi ederek yüzde 0,3 yükselişle kapandı. Buna karşılık MSCI’nin bölgesel gösterge endeksi, üst üste dördüncü haftayı da kayıpla tamamlama yolunda ilerledi.

Teknoloji hisselerindeki satışların yavaşlaması piyasalardaki baskıyı ancak kısmen hafifletti. Şirket tahvillerinde yükselen risk primleri, yatırımcıların yapay zeka harcamalarının finansal karşılığına ilişkin kaygılarının sürdüğünü gösteriyor. Petrolün yükselişi de bu kaygılara enflasyon baskısını ekleyerek toparlanmayı sınırlıyor.

Piyasalar rahatlayamıyor ama neden?

Piyasaların rahatlayamamasının temel nedeni, teknoloji hisselerindeki satışlar hafiflese de bu satışları tetikleyen soruların yanıtsız kalması. Yapay zeka yatırımlarının ne kadar kazanç sağlayacağı belirsizliğini korurken yükselen petrol, enflasyonun kalıcı olması ve faizlerin uzun süre yüksek kalma riskini artırıyor. Bu tablo, Bitcoin ve diğer kripto paralarda da risk iştahını zayıflatarak satış baskısı yaratabilir; teknoloji hisselerindeki toparlanma tek başına kalıcı bir yükseliş için yeterli olmayabilir. Altında ise güvenli liman talebi destek sağlasa da yüksek faiz beklentisi, faiz getirisi olmayan bu varlığın yükselişini sınırlayabilir. Dolayısıyla aynı belirsizlik, kriptoda riskten kaçışı artırırken altında da güçlü bir yükselişi engelleyebilir.