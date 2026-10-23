Franklin Templeton’ın XRP ETF’sine 3,55 milyon dolar giriş oldu

Franklin Templeton’ın XRP ETF’si, 23 Ekim tarihli son işlem gününde 3,55 milyon dolarlık net giriş kaydetti. SosoValue verilerine göre fon, yaklaşık 2,71 milyon XRP çekerek gün içinde diğer XRP ETF’lerinden ayrıştı.

XRP ETF’lerinde sınırlı ama süren talep

Kripto para piyasasındaki son oynaklığın ardından XRP ETF’lerine yönelik talep belirgin biçimde yavaşladı. Buna rağmen yatırımcı ilgisi tamamen durmadı ve daha küçük ölçekli girişler devam etti.

Bu tablo içinde Franklin Templeton’ın fonu öne çıktı. Aynı gün diğer XRP ETF’lerinde sermaye hareketi görülmezken, Franklin Templeton’ın ürünü tek başına net giriş kaydeden fon oldu. Franklin Templeton, küresel varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren büyük yatırım şirketleri arasında yer alıyor.

Fon Net giriş Durum Franklin Templeton XRP ETF 3,55 milyon dolar Net giriş kaydetti Diğer XRP ETF’leri 0 dolar Sermaye akışı görülmedi

Franklin Templeton’ın XRP ETF’si, günün tek anlamlı sermaye girişini alarak XRP’ye dolaylı erişim arayan yatırımcı talebinin sürdüğünü gösterdi.

Fiyat tarafında belirsizlik sürüyor

Fon tarafındaki bu hareket, XRP için talebin tamamen kaybolmadığına işaret etse de fiyat görünümü aynı ölçüde güçlü değil. XRP’nin alım sırasında sergilediği fiyat hareketi, piyasadaki daha geniş çaplı zayıflığın etkisiyle temkinli izleniyor.

Yatırımcılar, doğrudan XRP tutmadan bu varlığa maruz kalmak yerine ETF üzerinden pozisyon almayı sürdürüyor. Bu durum, ürün bazında talebin korunduğunu gösterse de XRP fiyatında hızlı bir toparlanmayı tek başına garanti etmiyor.

Analistler talebin sürmesini izliyor

Piyasadaki genel eğilim şu aşamada zayıf kalırken, büyük kripto varlıklarda da düzeltme hareketleri görülüyor. Bu nedenle XRP’nin kısa vadeli yönü yalnızca ETF girişleriyle değil, daha geniş piyasa havasıyla birlikte şekilleniyor.

Buna karşın analistler, XRP ETF’lerine yönelik istikrarlı talebin sürmesi halinde fiyat tarafında yukarı yönlü ivmenin güç kazanabileceğini öngörüyor. Yine de mevcut veriler, tek günlük girişin tek başına kalıcı bir toparlanma işareti sayılması için yeterli görünmüyor.

XRP fiyatı üzerindeki baskı sürse de ETF kanalındaki düzenli talep, varlığa yönelik ilginin tamamen zayıflamadığını ortaya koyuyor.

Son veriler, XRP yatırım ürünlerine yönelik ilginin azalmış olsa da tamamen sona ermediğini gösterdi. Franklin Templeton’ın kaydettiği giriş, özellikle oynak piyasa koşullarında kurumsal talebin hangi ürünlerde yoğunlaştığını ortaya koyması açısından öne çıktı.