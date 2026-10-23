RIPPLE (XRP)

Franklin Templeton’ın XRP ETF’sine 3,55 milyon dolar giriş oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Franklin Templeton’ın XRP ETF’sine 23 Ekim’de 3,55 milyon dolar giriş oldu.
  • 📌 Yaklaşık 2,71 milyon XRP’lik alım yapılırken, aynı gün diğer XRP ETF’lerinde akış görülmedi.
  • 📉 Piyasa zayıf kalırken, $XRP için ETF talebinin sürmesi fiyat beklentilerini canlı tuttu.
İlayda Peker
İlayda Peker

Franklin Templeton’ın XRP ETF’si, 23 Ekim tarihli son işlem gününde 3,55 milyon dolarlık net giriş kaydetti. SosoValue verilerine göre fon, yaklaşık 2,71 milyon XRP çekerek gün içinde diğer XRP ETF’lerinden ayrıştı.

İçindekiler
1 XRP ETF’lerinde sınırlı ama süren talep
2 Fiyat tarafında belirsizlik sürüyor
3 Analistler talebin sürmesini izliyor

XRP ETF’lerinde sınırlı ama süren talep

Kripto para piyasasındaki son oynaklığın ardından XRP ETF’lerine yönelik talep belirgin biçimde yavaşladı. Buna rağmen yatırımcı ilgisi tamamen durmadı ve daha küçük ölçekli girişler devam etti.

Bu tablo içinde Franklin Templeton’ın fonu öne çıktı. Aynı gün diğer XRP ETF’lerinde sermaye hareketi görülmezken, Franklin Templeton’ın ürünü tek başına net giriş kaydeden fon oldu. Franklin Templeton, küresel varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren büyük yatırım şirketleri arasında yer alıyor.

FonNet girişDurum
Franklin Templeton XRP ETF3,55 milyon dolarNet giriş kaydetti
Diğer XRP ETF’leri0 dolarSermaye akışı görülmedi

Franklin Templeton’ın XRP ETF’si, günün tek anlamlı sermaye girişini alarak XRP’ye dolaylı erişim arayan yatırımcı talebinin sürdüğünü gösterdi.

Fiyat tarafında belirsizlik sürüyor

Fon tarafındaki bu hareket, XRP için talebin tamamen kaybolmadığına işaret etse de fiyat görünümü aynı ölçüde güçlü değil. XRP’nin alım sırasında sergilediği fiyat hareketi, piyasadaki daha geniş çaplı zayıflığın etkisiyle temkinli izleniyor.

Yatırımcılar, doğrudan XRP tutmadan bu varlığa maruz kalmak yerine ETF üzerinden pozisyon almayı sürdürüyor. Bu durum, ürün bazında talebin korunduğunu gösterse de XRP fiyatında hızlı bir toparlanmayı tek başına garanti etmiyor.

Analistler talebin sürmesini izliyor

Piyasadaki genel eğilim şu aşamada zayıf kalırken, büyük kripto varlıklarda da düzeltme hareketleri görülüyor. Bu nedenle XRP’nin kısa vadeli yönü yalnızca ETF girişleriyle değil, daha geniş piyasa havasıyla birlikte şekilleniyor.

Buna karşın analistler, XRP ETF’lerine yönelik istikrarlı talebin sürmesi halinde fiyat tarafında yukarı yönlü ivmenin güç kazanabileceğini öngörüyor. Yine de mevcut veriler, tek günlük girişin tek başına kalıcı bir toparlanma işareti sayılması için yeterli görünmüyor.

XRP fiyatı üzerindeki baskı sürse de ETF kanalındaki düzenli talep, varlığa yönelik ilginin tamamen zayıflamadığını ortaya koyuyor.

Son veriler, XRP yatırım ürünlerine yönelik ilginin azalmış olsa da tamamen sona ermediğini gösterdi. Franklin Templeton’ın kaydettiği giriş, özellikle oynak piyasa koşullarında kurumsal talebin hangi ürünlerde yoğunlaştığını ortaya koyması açısından öne çıktı.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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