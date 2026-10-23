BNB’de 1,2 milyar dolarlık yakım sonrası 750 dolar eşiği izleniyor

BNB, Ekim 2026’nın son günlerinde 730 ile 745 dolar aralığında işlem görürken piyasanın odağında hem son token yakımı hem de 750 dolar çevresindeki kritik fiyat bölgesi yer aldı. Arzdaki düşüş, BNB’nin uzun vadeli deflasyon yapısını desteklese de bunun kısa vadede fiyatı tek başına yukarı taşıyacağına dair net bir tablo oluşmadı.

37. çeyreklik yakımda 1,64 milyon BNB dolaşımdan çıktı

BNB Chain, 19 Ekim’de 37. çeyreklik otomatik yakım sürecini tamamladı. Bu işlemle 1.646.196,44 BNB kalıcı olarak dolaşımdan çıkarıldı. Açıklama sırasındaki piyasa değerine göre yakılan tokenların karşılığı yaklaşık 1,197 milyar dolar oldu. BNB Foundation, kalan toplam arzın 131.512.085 adet seviyesine indiğini bildirdi. BNB Foundation, BNB ekosisteminin arz politikasını yöneten yapı olarak öne çıkıyor.

BNB Chain’in 37. çeyreklik otomatik yakımıyla 1.646.196 BNB kalıcı olarak dolaşımdan çıkarıldı.

Yakım mekanizması, toplam arzı uzun vadede 100 milyon adede düşürmeyi hedefleyen planın parçası olarak işliyor. Hesaplamada BNB fiyatı ile BNB Smart Chain üzerindeki blok üretimi gibi değişkenler dikkate alınıyor. Yakılan varlıklar erişilemeyen bir adrese gönderildiği için yeniden piyasaya dönmeleri mümkün olmuyor.

Bununla birlikte 1,2 milyar dolarlık büyüklük yeni bir alım dalgası ya da piyasadan yapılan geri alım anlamına gelmiyor. Bu rakam, yakım anındaki yaklaşık piyasa değerini yansıtıyor. Temmuz ayındaki yakıma kıyasla dolaşımdan çıkarılan token miktarı yaklaşık yüzde 1,9 artarken dolar karşılığındaki yükseliş yüzde 28,5 oldu.

750 dolar bölgesi kısa vadeli yön açısından öne çıktı

Analist Alex Marzell, 750 dolar çevresini BNB için belirleyici alan olarak değerlendiriyor. Bu bölgenin aşılması halinde önceki zirvelere doğru toparlanma senaryosu güç kazanabilir. Ancak bunun için kısa süreli bir yükseliş yeterli görülmüyor; kalıcı alım iştahı ve devam eden hacim desteği aranıyor.

Alex Marzell, 750 dolar çevresini BNB için kırılma ya da geri çekilme açısından belirleyici bir bölge olarak tanımlıyor.

22 Ekim tarihli teknik ölçümlerde yakın direnç 752,78 dolar, yakın destek ise 722,52 dolar olarak izlendi. Günlük göreli güç endeksi 45 seviyesinde kaldı. Bu görünüm, momentuma dair güçlü bir yukarı yön teyidi vermekten uzak bir tabloya işaret etti.

680 ile 695 dolar aralığı geri çekilmede izleniyor

Analist TokenTalk3x, BNB’nin mevcut seviyelerden gerilemesi durumunda 680 ile 695 dolar bandını alıcıların yeniden devreye girebileceği bölge olarak değerlendiriyor. Bu alan kesin bir dip seviyesi olarak değil, talebin yeniden test edilebileceği bir fiyat aralığı olarak görülüyor.

Mini sözlük: CHoCH, yani Change of Character, piyasa yapısında olası yön değişimine işaret eden teknik bir terimdir. Fiyatın önceki hareket düzeninden farklı davranmaya başlamasıyla gündeme gelir.

Aynı değerlendirmede CHoCH yapısının oluştuğu ve fiyatın bu bölgeden güçlü tepki vermesi halinde 850 dolara doğru yeni bir toparlanma ihtimalinin doğabileceği belirtiliyor. Buna karşılık 700 doların altına kalıcı sarkma yaşanması, daha derin bir düzeltme riskini artırabilir. TradingView katkıcısı AnhbaCong_ ise günlük grafikte omuz baş omuz dönüş formasyonu ihtimaline işaret ederek 700 doların altındaki kırılmada 600 dolar bölgesinin gündeme gelebileceğini aktarıyor.