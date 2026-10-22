PHP uyarısı sonrası CZ, projelerden net güvenlik açıklaması istedi

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’na bağlı siber güvenlik birimi NSA Cyber’ın PHP kullanan kurumlara yönelik kritik güvenlik uyarısı, kripto sektöründe de hızlı bir karşılık buldu. Binance ve BNB Chain kurucusu Changpeng Zhao ile BNB Chain ekibi, kullanıcıların fon güvenliği konusunda belirsizlik yaşamaması için açık ve hızlı bilgilendirmenin önemini vurguladı.

BNB Chain ve PancakeSwap’tan hızlı yanıt

NSA Cyber, 22 Ekim 2026’da yayımladığı bildirimde, sistemlerinde PHP kullanan kuruluşların kritik zafiyetleri gideren bir güncellemeye hazırlanması gerektiğini duyurdu. Kurum, bu tür açıkların saldırganlara sunucunun dosya sistemine doğrudan erişim imkanı verebildiğini, bunun da etkilenen kodu çalıştıran hizmetler için ciddi risk oluşturabileceğini kaydetti.

Mini sözlük: PHP, özellikle web uygulamalarında yaygın kullanılan bir programlama dilidir. Sunucu tarafında çalıştığı için bu alandaki kritik açıklar, internet üzerindeki çok sayıda hizmeti aynı anda etkileyebilir.

BNB Chain temsilcisi Nina Rong, kısa açıklamasında ağın teknik altyapısında PHP kullanılmadığını belirtti ve kullanıcılara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Bu açıklama birkaç saat içinde 47 binden fazla görüntülenme aldı. Mesaj kısa olsa da kullanıcıların temel sorusuna doğrudan yanıt verdi: Ağın bu güvenlik sorunundan etkilenmediği ifade edildi.

BNB Chain üzerindeki en büyük merkeziyetsiz borsalardan PancakeSwap da daha erken saatlerde benzer bir doğrulama yayımladı. Ekip, platformun teknik yığınında hiçbir noktada PHP kullanmadığını, bu nedenle söz konusu açıktan etkilenmediğini bildirdi. Kullanıcı fonlarının güvende olduğu da ayrıca vurgulandı.

PancakeSwap ekibi, teknik altyapının hiçbir bölümünde PHP kullanmadıklarını ve platformun bu güvenlik sorunundan etkilenmediğini açıkladı.

CZ’den sektör geneline çağrı

Changpeng Zhao, PancakeSwap’ın paylaşımını yeniden yayımlayarak çoğu projenin en azından bu tür bir doğrulama mesajı yayımlaması gerektiğini söyledi. Zhao’nun mesajı, güvenlik endişesinin yükseldiği dönemlerde projelerin kullanıcılarına karşı asgari sorumluluğunun açık iletişim kurmak olduğu yönünde bir beklentiye işaret etti. Zhao, Binance’in kurucusu olmasının yanı sıra kripto piyasasında geniş takipçi kitlesine sahip isimler arasında yer alıyor.

Changpeng Zhao, çoğu projenin en azından buna benzer bir doğrulama yayımlaması gerektiği görüşünü paylaştı.

Kripto platformları doğrudan kullanıcı varlıklarını ilgilendirdiği için, güvenlik kaynaklı her haber piyasada hızlı tepki doğurabiliyor. Bir blokzincirin çekirdek kodu PHP kullanmasa bile, sektör genelindeki internet siteleri, cüzdan arayüzleri ve veri panellerinin bir bölümünde bu dil yer alabiliyor. Bu nedenle teknik etkinin kapsamı, yalnızca zincir altyapısıyla sınırlı kalmayabilir.

Kullanıcılara sahte mesaj uyarısı

Uzmanlar, kullanıcıların işlem yaptıkları proje ve platformlardan gelecek resmi açıklamaları izlemesini öneriyor. Güvenlik güncellemeleriyle ilgili belirsizlik dönemlerinde dolandırıcıların sahte düzeltme duyuruları veya yanıltıcı bağlantılarla kullanıcıları hedef alma girişimlerinin artabildiği biliniyor.

Bu çerçevede BNB Chain ve PancakeSwap’ın verdiği hızlı yanıt, teknik ayrıntıdan çok güven tazelemeye odaklanan bir iletişim örneği olarak öne çıktı. Açıklamaların ortak noktası, kullanıcıların en kritik sorusuna kısa sürede net cevap verilmesi oldu.