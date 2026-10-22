Albuquerque Bitcoin ATM’lerini dolandırıcılık gerekçesiyle yasakladı

ABD’nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque kenti, kripto para kiosklarını yasaklayan yeni düzenlemeyi yürürlüğe aldı. Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerine ev sahipliği yapan kentte kabul edilen sanal para kararnamesi, Bitcoin ATM’leri ile kasiyer aracılığıyla yapılan kripto para işlemlerinin şehir sınırları içinde faaliyet göstermesini durdurdu.

Yeni düzenleme yürürlüğe girdi

Düzenleme 21 Ekim’de yürürlüğe girdi. Albuquerque Kent Konseyi, kararı 9 Eylül’de 6’ya karşı 3 oyla kabul etti. Ardından Albuquerque Belediye Başkanı Tim Keller metni imzaladı. Belediye yönetimi, kentte bulunan mevcut Bitcoin ATM’lerinin derhal hizmet dışı bırakılmasını istedi.

Yeni kurala göre işletmecilere cihazları fiziki olarak kaldırmaları için yürürlük tarihinden itibaren 45 gün süre tanındı. Kurala uymayan işletmeler, günlük para cezası, ruhsat iptali ve ek yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.

Belediye Başkanı Tim Keller, dolandırıcıların insanları paralarından etmek için sürekli yeni yöntemler aradığını, kripto para kiosklarının da bu yöntemler arasına eklendiğini söyledi.

Gerekçe yaşlıları hedef alan dolandırıcılık vakaları

Kent yetkilileri, kripto para ATM’lerinin özellikle yaşlılar gibi daha kırılgan grupları hedef alan dolandırıcılık olaylarında giderek daha sık kullanıldığını belirtiyor. Bu cihazlar, geleneksel bankamatiklerden farklı olarak kullanıcıların nakit parayı Bitcoin ve diğer dijital varlıklara çevirmesine imkan tanıyor.

Yetkililere göre bazı dolandırıcılar kendilerini kamu görevlisi, kolluk personeli ya da fatura tahsilatı yapan çalışanlar gibi tanıtarak mağdurları baskı altına alıyor. Ardından mağdurlardan, nakit parayı kripto para kiosklarına yatırmaları isteniyor. Dijital varlıklar dolandırıcıların cüzdanına ulaştığında, bu transferlerin geri alınması çoğu durumda oldukça güç hale geliyor.

Sorun ülke genelinde büyüyor

Albuquerque’nin attığı adım, ABD genelinde kripto para ATM’leriyle bağlantılı dolandırıcılık şikayetlerinin artmasıyla aynı döneme denk geldi. FBI, kripto para kiosklarıyla ilgili 13.400’den fazla başvuru aldı. Bu bildirimlerin yarıdan fazlası 50 yaş üstü kişilerden geldi.

FBI, ABD’nin federal soruşturma kurumu olarak finansal suçlar ve dijital dolandırıcılık vakalarında da inceleme yürüten başlıca kurumlardan biri konumunda bulunuyor. Kuruma ulaşan şikayet sayısı, kripto para kiosklarının yalnızca yerel değil, ulusal düzeyde de denetim baskısıyla karşılaşabileceğine işaret ediyor.