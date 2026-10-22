BITCOIN (BTC)

Albuquerque Bitcoin ATM’lerini dolandırıcılık gerekçesiyle yasakladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Albuquerque, dolandırıcılık gerekçesiyle Bitcoin ATM'lerini şehir genelinde yasakladı.
  • 📌 Yeni kuralla $BTC işlemi sağlayan kiosklar durduruldu ve kaldırılması için 45 gün verildi.
  • 🧾 FBI, ABD genelinde kripto para kioskları hakkında 13.400'den fazla şikayet aldı.
İlayda Peker
İlayda Peker

ABD’nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque kenti, kripto para kiosklarını yasaklayan yeni düzenlemeyi yürürlüğe aldı. Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerine ev sahipliği yapan kentte kabul edilen sanal para kararnamesi, Bitcoin ATM’leri ile kasiyer aracılığıyla yapılan kripto para işlemlerinin şehir sınırları içinde faaliyet göstermesini durdurdu.

İçindekiler
1 Yeni düzenleme yürürlüğe girdi
2 Gerekçe yaşlıları hedef alan dolandırıcılık vakaları
3 Sorun ülke genelinde büyüyor

Yeni düzenleme yürürlüğe girdi

Düzenleme 21 Ekim’de yürürlüğe girdi. Albuquerque Kent Konseyi, kararı 9 Eylül’de 6’ya karşı 3 oyla kabul etti. Ardından Albuquerque Belediye Başkanı Tim Keller metni imzaladı. Belediye yönetimi, kentte bulunan mevcut Bitcoin ATM’lerinin derhal hizmet dışı bırakılmasını istedi.

Yeni kurala göre işletmecilere cihazları fiziki olarak kaldırmaları için yürürlük tarihinden itibaren 45 gün süre tanındı. Kurala uymayan işletmeler, günlük para cezası, ruhsat iptali ve ek yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.

Belediye Başkanı Tim Keller, dolandırıcıların insanları paralarından etmek için sürekli yeni yöntemler aradığını, kripto para kiosklarının da bu yöntemler arasına eklendiğini söyledi.

Gerekçe yaşlıları hedef alan dolandırıcılık vakaları

Kent yetkilileri, kripto para ATM’lerinin özellikle yaşlılar gibi daha kırılgan grupları hedef alan dolandırıcılık olaylarında giderek daha sık kullanıldığını belirtiyor. Bu cihazlar, geleneksel bankamatiklerden farklı olarak kullanıcıların nakit parayı Bitcoin ve diğer dijital varlıklara çevirmesine imkan tanıyor.

Yetkililere göre bazı dolandırıcılar kendilerini kamu görevlisi, kolluk personeli ya da fatura tahsilatı yapan çalışanlar gibi tanıtarak mağdurları baskı altına alıyor. Ardından mağdurlardan, nakit parayı kripto para kiosklarına yatırmaları isteniyor. Dijital varlıklar dolandırıcıların cüzdanına ulaştığında, bu transferlerin geri alınması çoğu durumda oldukça güç hale geliyor.

Sorun ülke genelinde büyüyor

Albuquerque’nin attığı adım, ABD genelinde kripto para ATM’leriyle bağlantılı dolandırıcılık şikayetlerinin artmasıyla aynı döneme denk geldi. FBI, kripto para kiosklarıyla ilgili 13.400’den fazla başvuru aldı. Bu bildirimlerin yarıdan fazlası 50 yaş üstü kişilerden geldi.

FBI, ABD’nin federal soruşturma kurumu olarak finansal suçlar ve dijital dolandırıcılık vakalarında da inceleme yürüten başlıca kurumlardan biri konumunda bulunuyor. Kuruma ulaşan şikayet sayısı, kripto para kiosklarının yalnızca yerel değil, ulusal düzeyde de denetim baskısıyla karşılaşabileceğine işaret ediyor.

Şehir yönetimi, nakdin dijital varlığa çevrilmesini sağlayan bu kioskların dolandırıcılık zincirinde doğrudan araç haline geldiği görüşünü esas alarak tüm cihazların kaldırılmasını zorunlu tuttu.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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