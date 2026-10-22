AEON, Agentic Checkout V2’yi kullanıma sundu: Travala’da yapay zeka ile otel rezervasyonu dönemi

Yapay zeka ekonomisi için geliştirilen mutabakat katmanı AEON, Agentic Checkout V2’yi kullanıma sundu. Yeni sürüm, yapay zeka ajanlarının alışveriş yapmasını sağlayan altyapıyı e-ticaretin ötesine taşıyarak seyahat rezervasyonlarını da kapsıyor. Artık yapay zeka ajanları, Travala üzerinden otel arayıp rezervasyon yapabiliyor. Kullanıcılar böylece seyahat satın alma sürecinin tamamını bir yapay zeka ajanına devrederken işlem için ayrılan parayı da blokzincir üzerindeki bir ajan cüzdanından yönetebiliyor.

Agentic Checkout V2, AEON’un yapay zeka ajanlarının Shopify gibi e-ticaret platformlarında bağımsız olarak ürün aramasına, alışveriş yapmasına ve satın alma işlemlerini tamamlamasına olanak tanıyan ilk sürümünü temel alıyor. Seyahat rezervasyonlarının eklenmesiyle altyapı, tek tek ürün satın almanın ötesine geçerek kullanıcının talebine göre şekillenen daha karmaşık işlemleri de gerçekleştirebiliyor.

Ürün alışverişinden konaklama rezervasyonuna

Agentic Checkout V2 ile kullanıcılar; gidilecek yer, seyahat tarihleri, kişi sayısı ve bütçe gibi bilgileri günlük konuşma diliyle bir yapay zeka ajanına iletebiliyor. Ajan daha sonra Travala üzerinden müsait otelleri arayabiliyor, uygun seçenekleri değerlendirebiliyor ve kullanıcı kalmak istediği yeri seçtikten sonra rezervasyon işlemine geçebiliyor.

Bu entegrasyon, AEON’un Agentic Checkout altyapısına yeni bir ticaret kategorisi ekliyor: Ajanın talebin bağlamını anlamasını, seçenekleri değerlendirmesini ve kullanıcı adına işlem yapmasını gerektiren hizmetler ve deneyimler.

Ajan cüzdanı: Kullanıcının ana cüzdanına erişmeden işlem yapabilmek

Bu işlemlerin arkasında, her yapay zeka ajanına ticari faaliyetleri için gereken parayı yönetebileceği ayrı bir finansal alan sunan ajan cüzdanı katmanı bulunuyor.

Blokzincir tabanlı cüzdan özellikleriyle tasarlanan bu yapı, kullanıcıların ajana para aktarmasına, kullanılabilir bakiyeyi yönetmesine ve ajanın gerçekleştirdiği işlemleri şeffaf biçimde takip etmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar, yapay zeka ajanına ana cüzdanlarına sınırsız erişim vermek yerine, ajanın kullanacağı parayı ayrı tutabiliyor ve nasıl harcandığını izleyebiliyor.

İşlem kayıtları da ek bir görünürlük sağlıyor. Kullanıcılar, ajanın alışveriş ve rezervasyon işlemlerini takip ederek paranın nerede kullanıldığını görebiliyor.

Seyahat açısından bakıldığında bu, “Singapur’da bütçemi aşmadan üç gece kalabileceğim bir otel bul” gibi bir talebin tamamlanmış bir rezervasyona dönüşebilmesi anlamına geliyor. Bu süreçte finansal hareketler, ayrı bir cüzdan üzerinden yürütülüyor ve kayıt altına alınıyor.

Yapay zeka ajanları öneri sunmaktan işlem yapmaya geçiyor

Bu genişleme, büyük teknoloji ve ödeme şirketlerinin yapay zeka ajanlarını öneri ve arama işlevlerinin ötesine taşıyarak doğrudan alışveriş yapabilecek hale getirdiği bir dönemde gerçekleşiyor.

Stripe, Nisan 2026’da Link’in ajan cüzdanını kullanıma sundu. Bu cüzdan, kullanıcıların ajanlara tek kullanımlık kartlar veya Paylaşılan Ödeme Tokenları (Shared Payment Tokens) aracılığıyla alışveriş yetkisi vermesine olanak tanırken asıl ödeme bilgilerini ajandan gizli tutuyor.

Daha yakın zamanda Meta, Link’in ajan cüzdanını Muse ile entegre ederek yapay zeka ajanının internet üzerinden alışveriş yapmasını sağladı. Muse, Link ağı dışında kalan satıcılarda, yalnızca onaylanan satın alma işlemi için kullanılabilen tek kullanımlık bir sanal kartla ödeme yapabiliyor.

Aynı altyapı Grok Bot’ta da kullanılıyor. Kullanıcılar, Link hesaplarını bağlayarak ajandan internet üzerinden alışveriş yapmasını isteyebiliyor; her harcama talebi için ayrıca kullanıcı onayı gerekiyor. Stripe’ın mevcut ajan cüzdanı ekosisteminde, alışveriş için Link’i kullanabilen yapay zeka ajanları arasında Muse ve Grok Bot da yer alıyor.

Bu gelişmeler, yapay zeka ajanlarının rolündeki daha geniş bir değişime işaret ediyor. Ajanlar giderek yalnızca kullanıcıların ne istediğini anlayacak şekilde değil, bu istekleri yerine getirmek için gereken ekonomik işlemleri de yapabilecek şekilde tasarlanıyor.

AEON Agentic Checkout V2, bu modeli seyahat alanına taşıyor. Burada işlem, basit bir ürün satın alımından çıkıp tarih, müsaitlik, fiyat, oda seçimi ve ödeme gibi unsurları kapsayan eksiksiz bir hizmet rezervasyonuna dönüşüyor.

Yapay zeka ajanlarıyla ticaretin kapsamı genişliyor

Travala’nın eklenmesi, AEON’un Agentic Checkout’u geleneksel çevrim içi perakendeyle sınırlamayıp farklı ticaret alanlarında da kullanılabilir hale getirme hedefinin bir parçası.

İlk sürüm, ajanların e-ticaret ortamlarında ürün bulması, sepet oluşturması ve satın alma işlemlerini tamamlaması için temel oluşturdu. V2 ise bu yeteneği seyahat alanına genişletiyor. Böylece ajan, daha karmaşık bir talebi yorumlayıp birden fazla ölçüte göre rezervasyon gerçekleştirebiliyor.

Altyapı, ajan ile kullanıcı arasındaki finansal sınırları korurken farklı ödeme ortamlarını ve ticaret arayüzlerini destekleyecek şekilde tasarlandı. Bu yaklaşım, bir yapay zeka ajanının farklı ekonomik faaliyetleri ortak bir işlem ve mutabakat katmanı üzerinden yürütebildiği daha kapsamlı bir ticaret altyapısının önünü açıyor:

Agentic Checkout , ajanların ticaret platformlarıyla etkileşime girmesine, satın alma veya rezervasyon işlemlerini gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

, ajanların ticaret platformlarıyla etkileşime girmesine, satın alma veya rezervasyon işlemlerini gerçekleştirmesine olanak tanıyor. AEON AI Card , mevcut kartlı ödeme sistemlerine bağlantı sağlayarak ajanların belirlenen harcama sınırları içinde yerleşik ödeme ağları üzerinden işlem yapmasını mümkün kılıyor.

, mevcut kartlı ödeme sistemlerine bağlantı sağlayarak ajanların belirlenen harcama sınırları içinde yerleşik ödeme ağları üzerinden işlem yapmasını mümkün kılıyor. Agent Wallet, kullanıcıların ajanlara para aktarabildiği, kullanılabilir bakiyeyi yönetebildiği ve işlem kayıtlarını tutabildiği, blokzincir üzerinde çalışan bir finansal ortam sunuyor.

Yapay zeka ajanları giderek daha karmaşık görevleri üstlenebilir hale geldikçe onları destekleyen altyapının da zeka ve arayüzlerle sınırlı kalmaması gerekiyor. Ajanların paraya erişebilmesi, ticaret sistemleriyle etkileşime girebilmesi, işlemleri tamamlayabilmesi ve kullanıcıların anlayıp kontrol edebileceği finansal sınırlar içinde çalışabilmesi gerekiyor.

AEON, Agentic Checkout V2 ile bu altyapıyı yapay zeka destekli alışverişten, işlemlerin doğrudan yapay zeka tarafından gerçekleştirildiği ticarete taşıyor. Travala üzerinden otel rezervasyonlarıyla başlayan bu adım, yapay zeka ekonomisi için daha kapsamlı bir mutabakat katmanına doğru ilerliyor.

AEON hakkında

AEON, yapay zeka ekonomisi için özel olarak geliştirilmiş bir mutabakat katmanıdır. Agent Account, AI Card, AI Gateway ve diğer bileşenleri kapsayan kapsamlı bir programlanabilir ödeme araçları paketi sunarak otonom yapay zeka ajanlarının küresel değer transferi ağlarında sorunsuz biçimde işlem yapmasını sağlar. Geleneksel altyapının ek işlem maliyetlerini, programlanabilirlik eksiklerini ve mutabakat gecikmelerini ortadan kaldırmak üzere tasarlanan AEON; ajanların para birimi, blokzincir veya protokol fark etmeksizin küresel ekonomiye katılması için gereken ortak finansal altyapıyı sunar.

x402, ERC-8004, MCP ve Google A2A gibi önde gelen standartlarla doğrudan entegre çalışan AEON, büyük ölçekte doğrulanabilir yapay zeka ödemelerine olanak tanır ve ajanların yeteneklerini dünya genelinde 50 milyondan fazla işletmeden oluşan bir ağa bağlar. 2,6 milyondan fazla kullanıcı için toplam 600 milyon doları aşan işlem hacmine ulaşan AEON; YZi Labs, IDG Capital, HashKey Capital ve Stanford Blockchain Builders Fund gibi önde gelen yatırımcılar tarafından desteklenmektedir. $AEON tokenı; OKX, Bitget, Binance Alpha ve Bithumb dahil olmak üzere başlıca küresel borsalarda işlem görmektedir.

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