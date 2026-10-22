Ekonomi

Suudi Arabistan’da saldırı, ABD’den ayrılma emri: Petrol yükseliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🛢️ Suudi Arabistan’daki ölümcül saldırının ardından petrol yükselişte; Brent 111 dolardan işlem görüyor.
  • 📉 Altın 4.090 dolar, gümüş 56,18 dolar ve Bitcoin 82.795 dolar seviyesinde; varlıklarda düşüş yaşanıyor.
  • 🇺🇸 ABD, artan Husi tehdidi nedeniyle Suudi Arabistan’daki acil görevli olmayan personeli ve ailelerinin ülkeden ayrılmasını emretti.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Suudi Arabistan’da Aramco’ya ait Şeybe petrol sahasına düzenlenen ve iki kişinin hayatını kaybettiği insansız hava aracı saldırısı, Orta Doğu’daki çatışmaların petrol arzını etkileyebileceğine ilişkin endişeleri artırdı. Petrol fiyatları yükselirken Brent 111 dolardan işlem görüyor. Altın, gümüş ve Bitcoin ise düşüşte.

İçindekiler
1 Petrol tesislerine saldırı ve ABD’den ayrılma emri
2 Rusya’dan liman altyapısına geniş çaplı saldırı

Güncel fiyatlara göre altın 4.090 dolar, gümüş 56,18 dolar ve Bitcoin 82.795 dolar seviyesinde bulunuyor.

Petrol tesislerine saldırı ve ABD’den ayrılma emri

Suudi Arabistan’ın Doğu Bölgesi’ndeki Şeybe petrol sahasına çarşamba günü sabahın erken saatlerinde düzenlenen saldırıda iki kişi öldü, iki kişi yaralandı. Olay, ülkenin enerji tesislerini hedef alan saldırıların sonuncusu oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da komşu Yemen’deki Husilerden kaynaklanan tehdidin artması nedeniyle Suudi Arabistan’daki acil görevli olmayan personelinin ve ailelerinin ülkeden ayrılmasını emretti.

Bölgedeki gerilimin petrol arzına zarar verebileceği endişesi fiyatları yukarı taşırken, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan ihracatın hızlanması dikkat çekiyor. Böylece petrol piyasasında artan ihracat akışına rağmen saldırıların yarattığı arz kaygısı öne çıkıyor.

Rusya’dan liman altyapısına geniş çaplı saldırı

Rusya da gece boyunca liman altyapı tesislerine geniş çaplı saldırı düzenledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı, ABD ile yapılan görüşmelerin ardından Kiev’e düzenlenen Rus saldırısına tepki göstererek yatıştırma politikalarının, boyun eğmenin ve övgünün savaşı durdurmayacağını söyledi.

Petroldeki yükselişin odağında, Suudi Arabistan’ın enerji tesislerine yönelik saldırıların arzı aksatabileceği endişesi bulunuyor. Hürmüz’den ihracatın hızlanması bu kaygıyı gidermiş değil. Aynı sırada altın, gümüş ve Bitcoin’in gerilemesi, piyasalardaki fiyat hareketlerinin belirgin biçimde ayrıştığını gösteriyor.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ABD ve İran’dan teklife olumlu yanıt: Bitcoin 83 bin doları aştı, petrol geriledi

Bessent’ten piyasalara mesaj: “Tahvil ihaleleri güçlü, faizlerde düşüş bekliyorum”

Bitcoin’de büyük yükselişin kilidi: Zincir üstü veriler ne söylüyor?

Fed’den faiz sinyali bekleyen piyasalarda yön değişti

ABD enflasyonu beklentiyi aşınca Bitcoin 81 bin doların altına indi

Küresel borsalarda sert satış: Yapay zeka rallisine güven sarsıldı

Bitcoin 84 bin doları aşamadı, Nasdaq temkinli seyri korudu

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin için 83 bin dolarda kritik mücadele: Güçlü ETF girişleri yükseliş getirecek mi?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin için 83 bin dolarda kritik mücadele: Güçlü ETF girişleri yükseliş getirecek mi?
BITCOIN (BTC)
NEAR ve ZEC toparlandı, Ethereum güç toplarken DOGE geride kaldı
Zcash (ZEC)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?