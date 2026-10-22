Suudi Arabistan’da saldırı, ABD’den ayrılma emri: Petrol yükseliyor

Suudi Arabistan’da Aramco’ya ait Şeybe petrol sahasına düzenlenen ve iki kişinin hayatını kaybettiği insansız hava aracı saldırısı, Orta Doğu’daki çatışmaların petrol arzını etkileyebileceğine ilişkin endişeleri artırdı. Petrol fiyatları yükselirken Brent 111 dolardan işlem görüyor. Altın, gümüş ve Bitcoin ise düşüşte.

Güncel fiyatlara göre altın 4.090 dolar, gümüş 56,18 dolar ve Bitcoin 82.795 dolar seviyesinde bulunuyor.

Petrol tesislerine saldırı ve ABD’den ayrılma emri

Suudi Arabistan’ın Doğu Bölgesi’ndeki Şeybe petrol sahasına çarşamba günü sabahın erken saatlerinde düzenlenen saldırıda iki kişi öldü, iki kişi yaralandı. Olay, ülkenin enerji tesislerini hedef alan saldırıların sonuncusu oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da komşu Yemen’deki Husilerden kaynaklanan tehdidin artması nedeniyle Suudi Arabistan’daki acil görevli olmayan personelinin ve ailelerinin ülkeden ayrılmasını emretti.

Bölgedeki gerilimin petrol arzına zarar verebileceği endişesi fiyatları yukarı taşırken, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan ihracatın hızlanması dikkat çekiyor. Böylece petrol piyasasında artan ihracat akışına rağmen saldırıların yarattığı arz kaygısı öne çıkıyor.

Rusya’dan liman altyapısına geniş çaplı saldırı

Rusya da gece boyunca liman altyapı tesislerine geniş çaplı saldırı düzenledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı, ABD ile yapılan görüşmelerin ardından Kiev’e düzenlenen Rus saldırısına tepki göstererek yatıştırma politikalarının, boyun eğmenin ve övgünün savaşı durdurmayacağını söyledi.

Petroldeki yükselişin odağında, Suudi Arabistan’ın enerji tesislerine yönelik saldırıların arzı aksatabileceği endişesi bulunuyor. Hürmüz’den ihracatın hızlanması bu kaygıyı gidermiş değil. Aynı sırada altın, gümüş ve Bitcoin’in gerilemesi, piyasalardaki fiyat hareketlerinin belirgin biçimde ayrıştığını gösteriyor.