Bitcoin için 83 bin dolarda kritik mücadele: Güçlü ETF girişleri yükseliş getirecek mi?

Bitcoin, ABD’deki spot borsa yatırım fonlarına (ETF) güçlü para girişi yaşanmasına rağmen 83 bin dolar çevresindeki mücadelesini sürdürüyor. Farside verilerine göre spot Bitcoin ETF’lerine dün net 524,8 milyon dolar giriş gerçekleşti. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin şu an 82.900 dolardan işlem görürken, analistler 83 bin dolar çevresindeki yoğunlaşmanın piyasanın bir sonraki yönünde belirleyici olabileceğini düşünüyor.

Bitcoin ETF’lerinde girişlerin büyük bölümünü BlackRock’ın IBIT fonu ile Fidelity’nin FBTC fonu topladı. IBIT’ye 235 milyon dolar, FBTC’ye 212,7 milyon dolar giriş oldu. Diğer fonlarda GBTC’ye 32,6 milyon dolar, BITB’ye 19,2 milyon dolar, ARKB’ye 9,8 milyon dolar, BTC’ye 8,2 milyon dolar ve EZBC’ye 7,3 milyon dolar giriş kaydedildi. Kalan ürünlerde net akış sıfır oldu.

Bitcoin’de 83 bin dolar neden önemli?

Kripto piyasası analisti Murphy’ye göre, 22 Ekim itibarıyla 83 bin dolar civarında biriken Bitcoin miktarı yaklaşık 921 bin BTC’ye ulaşarak 1 milyon sınırına yaklaştı. Benzer bir yoğunlaşma en son bu yıl 3 Ağustos’ta görülmüş, aynı fiyat seviyesindeki miktar yaklaşık 1,05 milyon BTC olmuştu.

Murphy, verilerin Coinbase’in geçmişteki cüzdan birleştirme işlemlerinden etkilenebileceğine de değindi. Yaklaşık 550 bin BTC’nin bir yıl önceki bu işlemlerle bağlantılı olduğunu, ancak ne kadarının halen tutulduğunun bilinmediğini belirtti. Analistin tahmini, geriye 100 bin ila 200 bin BTC kalmış olabileceği yönünde. Bu nedenle söz konusu etkenin şimdilik değerlendirme dışında bırakılabileceğini düşünüyor.

Analiste göre Bitcoin, 8 Ekim’de 83 bin doların altında, önceki geçiş sırasında işlem hacminin yetersiz kaldığı ilk bölgeye girdi. Fiyatın buraya dönmesi, coinlerin yeniden el değiştirmesini ve işlem yoğunluğundaki boşluğun dolmasını sağladı. Murphy, aşağı yönlü hareketin dirençle karşılaştığını, bu nedenle fiyatın daha az dirençle karşılaşabileceği yukarı yönü deneyebileceğini belirtti. Ancak 83 bin dolarda alıcılarla satıcılar arasındaki mücadeleyi hangi tarafın kazanacağı, yeni eğilimin yönünü belirleyebilir.

Glassnode 87 bine işaret ediyor

Glassnode’un haftalık raporu ise daha geniş çerçevede 80 bin–87 bin dolar bandına işaret ediyor. Rapora göre günlük kapanışlar bir ara yaklaşık 87.500 doların üzerine çıkarken, son ETF girişleri ve artan işlem hacmi bandın üst bölümündeki arzın taleple karşılandığını gösteriyor.

Alt tarafta, ETF ve Bitcoin tutan şirketlerin maliyet seviyeleri esas alındığında 80 bin dolar yakınında yeniden alım yapıldığı görülüyor. Ancak bu alımlar önceki zirveye kıyasla daha sınırlı. Glassnode, 80 bin doların kaybedilmesi halinde hem ETF yatırımcılarının hem de ortalama kurumsal hazine yatırımcısının zarara geçebileceğini ve fiyatın “True Market Mean” olarak adlandırılan piyasa ortalamasına doğru gerileyebileceğini belirtiyor.

Yukarıda ise 6–12 ay önce alım yapan yatırımcıların yaklaşık 86.700 dolarlık maliyeti öne çıkıyor. Ayrıca 85 bin ve 87 bin dolar çevresinde satış emirleri ve tasfiye kümeleri bulunuyor. Bu nedenle bant dışına çıkış fiyat hareketini hızlandırabilecek olsa da yukarı yönlü ilerleyiş satış baskısıyla karşılaşabilir.

Glassnode, 28 Ekim’deki Fed faiz kararının yanı sıra yükselen petrol fiyatları, tahvil getirileri ve yeniden artan enflasyon beklentilerinin izlenmesi gerektiğini vurguluyor. MSCI’nin 11 Kasım’da açıklayacağı ve 30 Kasım’da yürürlüğe girecek endeks değişiklikleri de gündemde. Strategy gibi şirketlerin olası çıkarılması, ilgili hisseleri ve Bitcoin alım talebini etkileyebilir.

Circle’ın odağında dijital dolar ve yapay zeka var

Piyasa Bitcoin’in fiyat yönünü tartışırken, Circle CEO’su Jeremy Allaire daha uzun vadeli kullanım alanlarına odaklanıyor. CNBC’ye konuşan Allaire, Bitcoin’in kısa vadeli performansını yakından takip etmek yerine, ödemelerde ve yapay zeka ajanlarının ekonomik faaliyetlerinde kullanılabilecek dijital dolar konusunda daha iyimser olduğunu söyledi.

Allaire, dijital doların ödeme, işlem, borç verme ve yatırım amacıyla kullanılabileceğini belirtti. Yapay zeka ajanlarının gelecekte daha fazla ekonomik faaliyete katılmasının dijital dolara ve ilgili blockchain altyapısına talebi artırabileceğini ifade etti. Ancak bu büyüme beklentisini destekleyen somut veri paylaşmadı.

Güçlü ETF girişlerine rağmen Bitcoin’in 83 bin dolar çevresinde kalması, yeni talebin henüz fiyatı üst dirençlerin üzerine taşımadığını gösteriyor. Murphy’nin işaret ettiği yoğunlaşma bu seviyeyi kısa vadeli mücadelenin merkezine yerleştirirken, Glassnode’un verileri yükselişte 85–87 bin dolar bölgesindeki satışların aşılması gerektiğine işaret ediyor. Aşağıda 80 bin doların kaybı ise ETF ve şirket yatırımcılarının maliyetleri nedeniyle baskıyı artırabilecek bir eşik olarak öne çıkıyor.