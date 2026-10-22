NEAR ve ZEC toparlandı, Ethereum güç toplarken DOGE geride kaldı

Kripto para piyasasında dört büyük varlıkta kısa vadeli toparlanma sinyalleri öne çıktı. Near Protocol 5,25 dolar, Zcash 1.314 dolar, Dogecoin 0,0825 dolar ve Ethereum 2.482 dolar civarında işlem görüyor. Görünüm, NEAR ve ZEC tarafında daha güçlü bir toparlanmaya işaret ederken, DOGE’de yükselişin düşük hacimle sınırlı kaldığı görülüyor. Ethereum ise büyük kripto paralar arasında daha dengeli bir seyir izliyor.

NEAR ve ZEC öne çıktı

NEAR, ağustos ayında 1,60 dolar civarından başlayarak ekim başında 6,00 dolara kadar yükseldi ve bu süreçte yüzde 270’in üzerinde prim yaptı. Zirvenin ardından fiyat 4,30 dolara çekildi, sonrasında ise 4,60 ile 5,60 dolar aralığında yatay bir bant oluşturdu. 20 günlük üssel hareketli ortalamanın 4,80 dolar civarında korunması, kısa vadede alıcıların piyasada kalmayı sürdürdüğünü gösteriyor.

NEAR için 5,60 dolar seviyesi kısa vadede belirleyici konumda bulunuyor; bu seviyenin üzerinde günlük kapanış gelmesi halinde 6,00 dolar zirvesi yeniden test edilebilir.

Görece daha az bilinen projeler arasında yer alan Near Protocol, geliştiricilere yönelik bir blokzincir altyapısı sunuyor. Fiyat göstergelerinde aşırı alım bölgesinden çıkış yaşanırken belirgin bir değer kaybı görülmemesi, yükseliş ivmesinin tamamen bozulmadığına işaret ediyor.

Zcash de son günlerde toparlanma liderleri arasında yer aldı. Ağustosta 480 dolar civarından başlayan yükseliş, eylül sonunda 1.700 dolara kadar uzandı. Ekimde 1.050 dolara kadar inen geri çekilme sert olsa da fiyat 100 günlük ortalamanın üzerinde kaldı. Ardından 1.270 dolar civarındaki 20 günlük ortalamanın üzerine çıkan ZEC, yeniden 1.320 ile 1.350 dolar bandını test etmeye başladı.

Varlık Güncel seviye İzlenen eşik NEAR 5,25 dolar 5,60 dolar ZEC 1.314 dolar 1.380 dolar

DOGE ve Ethereum’da görünüm

DOGE, 0,0825 dolar civarında toparlanma denemesi yapıyor. Ağustosta 0,070 dolar seviyelerinden 0,106 dolara kadar çıkan fiyat, ekimde yeniden 0,076 dolara geriledi. Son yükseliş denemesi alıcıların geri döndüğünü gösterse de işlem hacminin zayıf kalması, hareketin kalıcılığı konusunda temkinli bir tablo oluşturuyor. 0,0855 doların üzerinde günlük kapanış oluşmadıkça daha geniş düşüş eğiliminin kırıldığı söylenemiyor.

Ethereum ise 2.482 dolar civarında daha sağlam bir zemin üzerinde bulunuyor. Ağustosta 1.900 dolardan başlayan yükseliş eylülde 2.800 dolara kadar taşındı. Ekimde 2.320 dolara kadar yaşanan geri çekilmede 100 ve 200 günlük ortalamalar destek olarak çalıştı. Bu iki seviyenin birbirine yakın ve yukarı yönlü olması, 2.315 ile 2.360 dolar aralığını güçlü bir taban haline getirdi.

Ethereum’da 2.550 dolar üzerindeki günlük kapanış, kısa vadeli toparlanmanın güç kazandığını gösterebilir ve fiyatı yeniden 2.700 ile 2.800 dolar bandına taşıyabilir.

Kısa vadede Ethereum için 2.480 dolar civarındaki 50 günlük ortalama ilk engel konumunda. Bunun üzerinde 2.550 dolar seviyesi izleniyor. DOGE tarafında ise 0,080 dolar ilk önemli destek, 0,076 dolar ise son dip bölgesi olarak öne çıkıyor. NEAR ve ZEC’de ana eğilim yukarı yönünü korurken, DOGE’de toparlanmanın teyide ihtiyacı sürüyor. Ethereum’da ise piyasa yapısı diğer büyük kripto paralara kıyasla daha dirençli görünüyor.