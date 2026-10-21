CoinMarketCap, Bitcoin fiyat geçmişiyle gizli bir oyun yayınladı

Teknik analiz dünyasının tanınan isimlerinden John Bollinger, CoinMarketCap sitesinde gizlenmiş Bitcoin temalı küçük bir oyun fark etti. Bollinger, 21 Ekim’de X hesabında yaptığı paylaşımda, platformun sol alt köşesinde yer alan küçük kuş simgesini gördüğünü duyurdu.

Gizli oyun nasıl çalışıyor

Söz konusu simgeye tıklandığında, arcade tarzında hazırlanmış bir oyun açılıyor. Oyunda kullanıcılar, Bitcoin’in geçmiş fiyat hareketlerini Bollinger Bantları arasında ilerleyerek geçmeye çalışıyor. Amaç, kuşu üst ve alt bantların oluşturduğu koridor içinde tutmak ve sınırlara temas etmeden oyunu sürdürmek.

John Bollinger, CoinMarketCap sitesinin sol alt köşesinde küçük bir kuş simgesi gördüğünü ve bu ayrıntının kendisine kripto piyasasının ilk dönemlerindeki olumlu havayı hatırlattığını söyledi.

Oyun yapısı, mobil dünyada geniş kitlelere ulaşan klasik kuş uçurma oyunlarını andırıyor. Ancak burada engeller sabit borular yerine, Bitcoin’in tarihsel fiyat grafiği üzerinde oluşan Bollinger Bantlarından meydana geliyor. Bu da fiyat oynaklığını doğrudan oynanışın parçası haline getiriyor.

Kullanıcılar oyun boyunca Bitcoin’in farklı dönemlerdeki fiyat geçmişi içinde ilerliyor. Böylece kripto varlığın dalgalı seyrine dayalı bir parkur ortaya çıkıyor. Basit bir kurguya sahip olsa da, Bitcoin’in sert hareketleri oyunun zorluk seviyesini artırabiliyor.

Bollinger Bantlarıyla bağlantısı

Oyunun dikkat çeken yönlerinden biri, doğrudan Bollinger Bantları üzerine kurulmuş olması. Bu gösterge, piyasadaki oynaklığa bağlı olarak genişleyip daralıyor. Bu nedenle Bitcoin gibi sert fiyat hareketleriyle bilinen bir varlığın geçmiş verileri, oyun mekaniğine uygun bir zemin sağlıyor.

Mini sözlük: Bollinger Bantları, John Bollinger tarafından 1980’lerin başında geliştirilen bir teknik analiz göstergesidir. Fiyatın son dönem işlem aralığına göre görece yüksek mi yoksa düşük mü seyrettiğini ve piyasadaki oynaklığın arttığını ya da azaldığını anlamak için kullanılır.

Bollinger, bu küçük oyunun kripto tarihi ile teknik analizi bir araya getiren eğlenceli bir fikir sunduğunu vurguladı.

John Bollinger, finans piyasalarında yaygın kullanılan Bollinger Bantlarının geliştiricisi olarak biliniyor. Gösterge, yatırımcılar tarafından fiyat hareketlerinin bantlara göre konumunu değerlendirmek ve dalgalanmanın gücünü izlemek için uzun süredir kullanılıyor.

Oyuna erişim

Oyunu denemek isteyen kullanıcıların CoinMarketCap ana sayfasındaki küçük kuş simgesine tıklaması yeterli oluyor. CoinMarketCap, kripto para fiyatlarını ve piyasa verilerini takip etmek için kullanılan en bilinen platformlar arasında yer alıyor.

Gizli oyunun, teknik analizde en çok bilinen göstergelerden birine beklenmedik bir gönderme niteliği taşıdığı görülüyor. Aynı zamanda Bitcoin’in tarihsel oynaklığını daha hafif ve etkileşimli bir formatta sunuyor.