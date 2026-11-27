Brezilya borsasının işletmecisi B3, altı büyük finans kuruluşuyla birlikte reale bire bir sabitlenecek Open BRL adlı yeni bir stabilcoin projesi üzerinde çalışıyor. Platformun gelecek yılın ilk çeyreğinde devreye alınması hedefleniyor. Girişim, ödeme işlemleri ile dijital varlık takasında ortak ve tarafsız bir altyapı kurmayı amaçlıyor.

Ortak altyapı hedefi

Projede Bradesco, BTG Pactual, Itaú Unibanco, Safra, Santander ve XP yer alıyor. Taraflar, farklı kurumların kendi iç sistemleri dışında da kabul edebileceği ortak bir dijital varlık oluşturarak banka öncülüğündeki kripto projelerinde öne çıkan birlikte çalışabilirlik sorununu azaltmayı planlıyor.

B3 Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Luiz Masagão, girişimin Brezilya finans piyasasının tamamına açık olmasının amaçlandığını söyledi. Masagão, diğer finans kuruluşlarının da ilk günden itibaren sisteme katılabileceğini belirtti.

Luiz Masagão, hedeflerinin bu girişimi Brezilya finans piyasasının tamamına açık hale getirmek olduğunu, bu nedenle başka finans kuruluşlarının da başlangıçtan itibaren katılımına imkan tanınacağını söyledi.

İhraç yapısı ve kullanım alanı

Open BRL, blokzincir üzerinde çalışacak ve yatırılan her 1 real karşılığında 1 token üretilecek. İhracı Banco B3 gerçekleştirecek. Rezervler de aynı kurumda tutulacak; böylece token sahipleri varlıklarını istedikleri anda yeniden reale çevirebilecek.

B3, ağın ilk aşamada işletmesini üstlenecek. Yönetişim, teknik standartlar, operasyon kuralları ve fiyatlama ise bir yürütme komitesi tarafından belirlenecek. Ağ yeterli ölçeğe ulaştığında yapının bağımsız bir şirkete dönüştürülmesi de değerlendiriliyor.

B3, Open BRL’yi geliştirmekte olduğu dijital hisse senedi platformunda tokenleştirilmiş pay işlemlerinin takasında da kullanmayı planlıyor. Tokenin blokzincir üzerinde çalışması, cüzdanlar arası transferlerle birlikte akıllı sözleşmelerin devreye girmesine ve takas sürecindeki bazı adımların otomatikleştirilmesine imkan verebilir.

Mini sözlük: Tokenizasyon, hisse senedi gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasıdır. Akıllı sözleşme ise belirli koşullar gerçekleştiğinde işlemleri otomatik yürüten blokzincir tabanlı yazılımdır.

Pazardaki mevcut tablo

Brezilya’da stabilcoin kullanımı büyüse de pazar halen büyük ölçüde dolar sabitli varlıkların kontrolünde bulunuyor. Receita Federal verilerine göre 2025’te ülkede 404,8 milyar real tutarında stabilcoin işlemi beyan edildi. Bu rakam, bildirilen toplam kripto faaliyetinin yaklaşık %80’ine karşılık geldi.

Bu hacmin yaklaşık %90’ını Tether‘in USDT’si oluşturdu. Reale endeksli tokenlerin payı ise daha sınırlı kaldı. Fintrender, mayıs ayı itibarıyla bireysel ve kurumsal odaklı 10’dan fazla tokenin toplam arzını 140 milyon doların üzerinde hesapladı. DIA verileri de halka açık şekilde izlenen beş coin için doğrulanmış zincir üstü arzın yaklaşık 71 milyon dolar olduğunu gösteriyor.

B3 ve ortakları, bankaların kendi iç tokenlerini korurken Open BRL’nin kurumlar arasında para transferi ve dijital varlık takası için ortak bir katman sunmasını planlıyor.

Düzenleyici çerçeve

Masagão, projenin mevcut kurallar çerçevesinde geliştirildiğini ve Brezilya Merkez Bankası’na bilgi verildiğini aktardı. Brezilya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu olan CVM’nin de tokenizasyon bağlantısı nedeniyle bu girişime olumlu yaklaştığı ifade edildi. CVM, ülkedeki sermaye piyasalarını denetleyen kurum olarak görev yapıyor.

Şubatta yürürlüğe giren merkez bankası kuralları, kripto platformlarının lisans almasını ve stabilcoin işlemlerinin döviz işlemi olarak ele alınmasını gerektiriyor. Buna karşılık düzenleyiciler, yerel stabilcoin ihraççıları için ayrı bir lisans rejimini henüz açıklamış değil.