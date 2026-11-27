Kanadalı madencilik şirketi Galantas Gold’un CEO’su Mario Stefano, Bitcoin ve altının değer saklama aracı olarak daha az doğrudan rekabet edeceğini, altın ile dijital varlık piyasalarının 2027’ye kadar daha güçlü bağlar kuracağını öngörüyor.

Stefano, son on yılda rakip olarak görülen bu piyasalar arasındaki sınırların bulanıklaşacağını belirtti. Tether’in maden üretiminden gelir sağlayan şirketlere yatırımı ve altın destekli tokenlerle temettü dağıtımı, bu yakınlaşmanın örnekleri arasında gösteriliyor.

Tether’in yatırımı altın ile token piyasasını buluşturuyor

Tether, 2025’te maden üretimine bağlı gelir elde eden Elemental Altus’un yüzde 31,9 hissesini satın almıştı. Elemental Altus da hissedarlarına temettülerini Tether’in altın destekli tokeni Tether Gold (XAUT) biçiminde alma imkanı tanımıştı.

Stefano’ya göre bu yapı, faaliyetteki madenlerden elde edilen gelirin tokenize altın aracılığıyla hissedarlara aktarılmasını sağlıyor. Böylece stablecoin sektöründeki sermaye, doğrudan maden işletmeden üretim gelirlerine yatırım yapan şirketlere yönelebilir.

Bu örnekte geleneksel maden geliri ile dijital varlıklar, yatırım ve temettü dağıtımı üzerinden birleşiyor. Stefano’nun yakınlaşma beklentisinin somut dayanağını da altın sektörüne giren sermaye ve hissedarlara sunulan tokenle ödeme seçeneği oluşturuyor.