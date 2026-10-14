Altında 4.140 doların altı yükseliş senaryosunu zayıflatıyor

Altın fiyatı, 2026 zirvesini yeniden test etmesinin ardından geri çekilmesini sürdürürken kısa vadede 4.150 ile 4.160 dolar aralığı piyasanın odak noktası haline geldi. Analistler, bu bölgenin alıcıların yeniden devreye girebileceği bir alan olabileceğini değerlendirirken 4.140 doların altına sarkılmasının mevcut iyimser görünümü zayıflatabileceğini belirtiyor.

4.150 ile 4.160 dolar aralığı izleniyor

X platformunda paylaşım yapan bir analist, 13 Ekim tarihli değerlendirmesinde 4.150 ile 4.160 dolar bandını kısa vadeli alım ilgisinin toplanabileceği bölge olarak öne çıkardı. Aynı değerlendirmede 4.140 doların altındaki hareketin olumsuz bir işaret sayılacağı kaydedildi.

Analist, 4.150 ile 4.160 dolar bölgesinin alıcılar için önemli olabileceğini, ancak 4.140 doların altındaki bir kırılmanın bu senaryoyu geçersiz kılabileceğini aktarıyor.

Bu yaklaşım kesin bir yön değişiminden çok koşullara bağlı bir işlem planı niteliği taşıyor. Fiyat 4.150 doların üzerinde kaldığı sürece toparlanma olasılığı masada kalırken, satış baskısının sürmesi halinde geri çekilmenin derinleşebileceği düşünülüyor. Analistin eşlik eden grafiğinde 4.200 dolara doğru olası bir tepki hareketi de yer aldı.

Paylaşımda 100, 300 ve 500 puanlık olası hareket alanlarından da söz edildi. Ancak bu seviyeler kesin hedef olarak değil, desteğin korunması halinde gündeme gelebilecek ihtimaller olarak değerlendiriliyor.

Haftalık grafik daha geniş çerçevede düzeltmeye işaret ediyor

TradingView verilerine dayanan haftalık XAU/USD grafiğinde spot altın 13 Ekim 2026 itibarıyla 4.156,005 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim 38,640 dolar, oran olarak ise yüzde 0,92 düşüşe işaret ediyor. XAU/USD, ons altının ABD doları cinsinden uluslararası fiyatını gösteren yaygın bir gösterge olarak biliniyor.

Gösterge Seviye Anlamı Kısa vadeli izlenen bölge 4.150 ile 4.160 dolar Alıcıların savunma kurabileceği alan Kritik eşik 4.140 dolar Altında yükseliş senaryosu zayıflayabilir Olası tepki bölgesi 4.200 dolar Kısa vadeli toparlanma denemesi

Uzun vadeli görünüm, altının 2024 ve 2025 boyunca yükseldikten sonra 2026 içinde daha sert bir ivme yakaladığını gösteriyor. Son aşamada yeni zirve görüldü, ardından fiyat önceki yükseliş temposunu koruyamayarak geri çekilmeye başladı. Bu nedenle haftalık grafik, güçlü bir yükseliş trendinin ardından gelen düzeltme sürecine işaret ediyor.

Haftalık grafikteki geri çekilme, kısa vadeli işlem planını tamamen doğrulamıyor; bu nedenle 4.200 dolara olası tepki daha çok kısa süreli bir senaryo olarak değerlendiriliyor.

Para akışı göstergesi zayıflama sinyali veriyor

Haftalık grafikte yer alan Chaikin Money Flow göstergesi eksi 0,02 seviyesinde bulunuyor. CMF, fiyat ve hacim verilerini birlikte değerlendirerek piyasaya para girişi mi yoksa çıkışı mı olduğunu ölçen teknik bir göstergedir.

Mini sözlük: Chaikin Money Flow, belirli bir dönemde alım ve satım baskısını ölçen bir göstergedir. Sıfırın altındaki değerler çıkış baskısına, sıfırın üzerindeki değerler ise giriş eğilimine işaret eder.

Gösterge negatif bölgede olsa da sıfıra oldukça yakın seyrediyor. Bu tablo, piyasada zayıflama işareti bulunduğunu ancak tek başına güçlü bir düşüş baskısını teyit etmediğini ortaya koyuyor. Son dönemdeki sert yükseliş ve ardından gelen geri çekilme sırasında işlem yoğunluğunun arttığı da görülüyor.

Bu nedenle piyasada oynaklığın bir süre daha yüksek kalması beklenebilir. Kısa vadede 4.150 ile 4.160 dolar aralığının korunup korunamayacağı izlenirken, 4.140 doların altındaki fiyatlama daha derin bir düzeltme riskini artırabilir.