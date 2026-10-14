Ethereum ETF’lerine 10 gün sonra yeniden net para girişi oldu

Ethereum, ekim ayındaki dalgalı başlangıcın ardından 2.500 dolar çevresinde dengelenmeye çalışıyor. Varlık, son 24 saatte %0,08 artışla 2.511,53 dolar seviyesinde işlem gördü ve gün içinde yaklaşık 2.490 ile 2.530 dolar aralığında hareket etti. Piyasada bir yandan kurumsal para girişlerinde toparlanma işaretleri görülürken, diğer yandan vadeli işlemlerdeki yüksek pozisyonlanma öne çıkıyor.

2.300 ile 2.500 dolar aralığı öne çıktı

Piyasadaki son yapı, geçen yılki daha güçlü yükseliş öncesinde görülen görünümle benzerlik taşıyor. Ethereum, 2025 yılında 2.000 doların orta bölgesinde haftalar süren yatay seyrin ardından kısa süreli sert bir sarsıntı yaşamış, destek bölgesinin altına indikten sonra bu kaybı hızla geri almıştı. Sonraki süreçte daha güçlü bir yukarı yönlü eğilim oluşmuştu.

Kripto analisti Ash Crypto, mevcut piyasada da benzer bir dizilimin oluştuğunu savunuyor. Son düşüşten sonra Ethereum yeniden 2.400 ile 2.300 dolar bölgesine yaklaştı. Bu nedenle alıcıların bu alanı yeniden sahiplenip sahiplenemeyeceği yakından izleniyor.

Ash Crypto, son geri çekilmenin kalıcı bir bozulmadan çok likidite temizliği niteliği taşıyabileceğini, bunun için de fiyatın mevcut bölge üzerinde tutunması gerektiğini vurguluyor.

Önceki döngüde toparlanma tek yönlü ilerlememişti. Ethereum önce 3.000 doların üzerine çıkmış, ardından 3.000 doların orta bölümünde bir süre yatay seyrettikten sonra yaklaşık 4.800 dolara uzanmıştı. Benzer bir yapının 2026 içinde korunması halinde 4.600 ile 4.800 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir. Ancak bunun için mevcut tabanın bozulmaması gerekiyor.

Bitfinex verilerinde uzun pozisyonlar zirvede

Türev piyasalarda yükseliş yönlü beklentiler de güç kazandı. Crypto Rover tarafından paylaşılan verilere göre Bitfinex üzerindeki Ethereum uzun pozisyonları son dört yılın en yüksek seviyesine çıktı. Fiyat 2.500 dolar civarında kalırken görülen bu artış, bazı yatırımcıların kırılımı beklemeden pozisyon büyüttüğüne işaret ediyor.

Bitfinex, özellikle profesyonel yatırımcıların ve yüksek hacimli işlemlerin izlendiği önde gelen kripto para borsalarından biri olarak biliniyor. Bu nedenle platformdaki kaldıraçlı pozisyon değişimleri, piyasa eğilimini ölçerken yakından takip ediliyor.

Crypto Rover’ın paylaştığı veriler, Ethereum’da uzun pozisyonların dört yılın zirvesine çıktığını ve piyasanın olası bir yukarı hareket için erkenden konumlandığını gösteriyor.

ETF tarafında 24,84 milyon dolarlık giriş kaydedildi

Kurumsal tarafta da sınırlı bir toparlanma görüldü. ABD’deki spot Ethereum ETF’leri 13 Ekim’de 24,84 milyon dolar net giriş kaydetti. Böylece art arda 10 işlem günündeki çıkış serisi sona erdi.

ETF Net akış Tarih Grayscale mini Ethereum ETF 16,73 milyon dolar giriş 13 Ekim Fidelity FETH 8,11 milyon dolar giriş 13 Ekim

Günlük girişin 16,73 milyon dolarlık bölümü Grayscale’in mini Ethereum ETF’inden, 8,11 milyon dolarlık kısmı ise Fidelity’nin FETH ürününden geldi. Bir önceki seansta 85,43 milyon dolar net çıkış görülmüş, son beş günlük toplam çıkış da 576,9 milyon dolara ulaşmıştı.

Büyük yatırımcılar temkinli kalmayı sürdürüyor

Buna karşın tüm göstergeler aynı ölçüde olumlu bir tablo çizmiyor. Ethereum’da balina ile bireysel yatırımcı farkını izleyen delta verisi hala sıfırın altında bulunuyor. Bu görünüm, büyük oyuncuların bireysel yatırımcılara kıyasla daha yüksek kısa pozisyon taşımayı sürdürdüğünü gösteriyor.

Yine de eylüldeki daha negatif seviyelere göre belirgin bir iyileşme var. CW8900 verilerine göre balinaların kısa yönlü pozisyonlarında azalma görülüyor. Bu tablo, büyük yatırımcıların savunmacı duruşunu bir miktar azalttığını ancak henüz net biçimde yükseliş tarafına geçmediğini ortaya koyuyor.

Kısa vadede 2.400 ile 2.500 dolar aralığı ana taban bölgesi olarak izleniyor. 2.600 doların yeniden kazanılması halinde 2.700 ve ardından 3.000 dolar seviyesi yeniden önem kazanabilir. Buna karşılık 2.400 doların kaybedilmesi ve hızlı biçimde geri alınamaması durumunda daha derin bir düzeltme riski artabilir.