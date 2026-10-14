Shiba Inu 0,00000500 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor

Shiba Inu, son işlemlerde 0,00000517 dolar civarında seyrederken piyasada belirgin bir durgunluk görülüyor. İşlem hacmi, temmuz sonu ile ağustos ve eylül aylarında görülen sert yükselişlerin oldukça altında kaldı. Hacimdeki zayıflama, fiyat hareketlerinin gücünü sınırlarken alıcılar ile satıcılar arasında net bir üstünlük kurulamadığını gösteriyor.

Fiyat görünümünde zayıf tablo sürüyor

SHIB, eylül sonunda 0,00000627 dolar seviyesine kadar yükseldi ancak 0,00000563 dolar civarındaki uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Ardından fiyat, 0,00000541 ve 0,00000529 dolar çevresinde bulunan kısa vadeli ortalamaların da altına indi. Bu seviyeler şu aşamada yukarı yönlü denemelerde engel bölgesi olarak öne çıkıyor.

Günlük RSI göstergesi 40 civarında bulunuyor. Bu görünüm, momentuma ilişkin zayıf bir tabloya işaret ederken piyasanın aşırı satım bölgesine girmediğini de ortaya koyuyor. Bu nedenle olası bir tepki yükselişinin kendiliğinden gelmesi kesin görünmüyor.

Shiba Inu fiyatında yönün netleşmesi için artan hacimle desteklenen bir hareket gerekiyor; mevcut tabloda alıcılar da satıcılar da belirgin kontrol kurabilmiş değil.

0,00000500 dolar seviyesi kısa vadede öne çıkıyor

Fiyat son günlerde yaklaşık 0,00000502 dolara kadar geriledi ve bu bölgede alımlar devreye girdi. Bu nedenle 0,00000500 dolar seviyesi kısa vadede korunması gereken eşik olarak izleniyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde eylül ayındaki 0,00000475 dolar dip bölgesinin yeniden test edilmesi gündeme gelebilir.

Buna karşılık 0,00000530 doların üzerine çıkılması, satış baskısının zayıfladığına dair ilk işaretlerden biri olabilir. Ancak bunun daha güçlü bir sinyale dönüşmesi için yalnızca fiyat artışı değil, aynı zamanda işlem hacminde de belirgin toparlanma görülmesi gerekecek.

Zincir üstü veriler karışık sinyaller veriyor

Zincir üstü göstergeler tek yönlü bir tablo sunmuyor. Borsalardaki SHIB rezervi 87,1 trilyon seviyesinde bulunurken günlük bazda yüzde 0,11 geriledi. Net akış ise eksi 98,9 milyar SHIB olarak ölçüldü. Bu durum, borsalardan çıkan token miktarının giren miktarı aştığını ve yatırımcıların hızlı satış eğiliminde olmadığını düşündürüyor.

Öte yandan son yedi günde borsalardan çıkan coin ortalaması yüzde 42 azalırken giriş ortalaması da yüzde 14 düştü. Her iki yönde hareketin yavaşlaması, grafiklerde görülen düşük hacimli yapıyla uyumlu bir görünüm oluşturuyor. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen bir meme coin olarak geniş yatırımcı kitlesiyle biliniyor.

Borsalardaki net çıkış satış baskısının sınırlı kaldığını gösterse de hem girişlerde hem çıkışlarda görülen zayıflama piyasadaki isteksizliğin sürdüğüne işaret ediyor.

Ağ etkinliği de yatay seyrediyor

Ağ verileri de benzer şekilde sakin bir tabloya işaret ediyor. İşlem sayısı yaklaşık 4.800, transfer sayısı ise 3.700 düzeyinde bulunuyor. Her iki göstergede günlük artış yüzde 1’in altında kaldı. Borsalarda tutulan SHIB varlıklarının toplam değeri ise 447,7 milyon dolar seviyesine gerileyerek yüzde 0,69 düşüş kaydetti.

Yakım arzına ilişkin göstergede veri bulunmaması, fiyatı destekleyebilecek önemli başlıklardan birinin şu an için devre dışı kaldığını gösteriyor. Bu tablo altında SHIB, direnç bölgelerinin altında sıkışmış görünümünü koruyor. Hacimde belirgin bir canlanma görülmedikçe 0,00000500 dolar seviyesinin yeniden sınanması olasılığı masada kalmayı sürdürüyor.