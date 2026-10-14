Ripple ekimde Swell konferansı ve XRPL güncellemesiyle öne çıkacak

XRP ekosisteminde ekim ayı içinde iki önemli gelişme öne çıkıyor. Ripple, yıllık Swell konferansı için hazırlık yaparken XRP Ledger ağında da yeni bir protokol düzeltme paketinin devreye alınması planlanıyor. Biri kurumsal benimseme ve sektör tartışmalarına, diğeri ise ağın teknik altyapısına odaklanan bu iki başlık, XRP çevresindeki gündemi yoğunlaştırdı.

Swell konferansı New York’ta düzenlenecek

Ripple, 27 ile 29 Ekim 2026 tarihlerinde New York’ta Swell etkinliğini gerçekleştirecek. Şirket bu yıl ilk kez Swell’i, XRP Ledger üzerinde çalışan geliştiriciler, kurumlar ve yatırımcıları bir araya getiren Apex zirvesiyle birlikte düzenliyor. Programa ayrıca Ripple’ın University Blockchain Research Initiative kapsamında yürüttüğü akademik ağın buluşması olan UBRI Connect de eklendi. Ripple, sınır ötesi ödeme ve dijital varlık çözümleriyle tanınan bir teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor.

Etkinlikte finans, kripto varlık ve XRP topluluğundan isimlerin paneller, oturumlar ve görüşmelerde bir araya gelmesi bekleniyor. Üç ayrı sahnede likidite ve mutabakat süreçleri, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu, banka düzeyinde stabilcoin kullanımı, spot XRP ETF’lerinin ilk yılı, para transferi yapabilen yapay zeka aracıları ve kuantum sonrası güvenlik gibi başlıklar ele alınacak.

Ripple, Swell kapsamında finansın yönünü belirleyen başlıkları tartışmaya açacak; gündemde likidite, tokenizasyon, stabilcoin kullanımı, spot XRP ETF’leri, yapay zeka tabanlı ödeme sistemleri ve kuantum sonrası güvenlik yer alıyor.

Yöneticiler ve teknik ekip sahnede olacak

Ripple Üst Yöneticisi Brad Garlinghouse, dijital varlıkların geçirdiği dönüşüm ve sektörün gidişatına ilişkin bir söyleşiye katılacak. Garlinghouse ayrıca Bullish Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Tom Farley ile dijital varlık piyasalarını ve küresel finansın geleceğini konuşacağı bir oturumu yönetecek. Programda Matt Damon ile Gary White’ın teknoloji ve ortaklıkların finansal fırsatlara erişimi nasıl genişlettiğini ele alacağı bir görüşme de yer alıyor.

Teknik tarafta ise Ripple CTO Emeritus David Schwartz ile RippleX Kıdemli Mühendislik Direktörü Ayo Akinyele, XRP Ledger’ın sonraki adımlarını değerlendirecek. Bu oturumların, ağın hem kurumsal kullanım alanları hem de geliştirme yol haritası açısından yakından izlenmesi bekleniyor.

XRPL ana ağında 23 Ekim için güncelleme planlandı

XRP Ledger tarafında fixCleanup3_4_0 adlı değişiklik paketinin 23 Ekim 2026’da ana ağda devreye alınması hedefleniyor. Paket; Single Asset Vaults, Lending Protocol, Automated Market Makers, izinli DEX yapısı, trust line’lar, NFT’ler, MPT’ler, Escrow, Sponsorship, işlem imzalama ve yetki devri gibi birçok bileşende düzeltmeler içeriyor.

Mini sözlük: Permission Delegation, bir hesabın belirli yetkileri başka bir hesaba sınırlı biçimde devredebilmesini sağlayan yapıdır. PaymentBurn ise bu yetki modelinde geçen ayrıntılı bir izin türü olarak konumlanıyor.

Bu değişiklik paketi, özellikle Permission Delegation için kritik görülüyor. Düzenleme etkinleşene kadar kullanıcılar PaymentBurn adlı ayrıntılı izni devredemeyecek. 23 Ekim 2026, etkinleşme için en erken tarih olarak öne çıkıyor. Ancak bunun gerçekleşmesi için doğrulayıcı desteğinin süreç boyunca yüzde 80’in üzerinde kalması gerekiyor.