Göndermeden önce USDT TRC20 adresi nasıl kontrol edilir: yanlış ağ transferlerinden kaçınmak

Türkiye’deki kullanıcılar USDT’yi yerel kripto borsaları, kişisel cüzdanlar ve diğer insanlar arasında taşır ve bu transferlerin birçoğu TRON üzerinden yapılır. İster bir borsadan ister Gem Wallet kripto cüzdanı gibi öz saklamalı bir uygulamadan gönderin, işlem saniyeler sürer; ancak yanlış bir adres veya yanlış bir ağ fonları erişilemez hale getirebilir. Bu rehber, göndermeden önce bir USDT TRC20 adresini nasıl kontrol edeceğinizi ve bir transfer yanlış ağa düşerse ne yapmanız gerektiğini gösteriyor.

USDT TRC20 adresini kontrol etmek, Gönder düğmesine basmadan önce üç şeyi doğrulamak demektir: adresin doğru TRON formatında olduğunu, transferin TRON ağını kullandığını ve adresin gerçekten hedeflenen alıcıya ait olduğunu. Blockchain transferleri geri alınamaz, bu yüzden bu kontroller sahip olduğunuz tek korumadır.

Geçerli bir USDT TRC20 adresi nasıl görünür

Her TRON adresi büyük “T” harfiyle başlar ve tam olarak 34 karakterden oluşur. Aynı adres TRX’i ve her TRC20 tokenını tutar, yani TRON’da USDT TRC20 adresi ile TRX adresi aynı dizidir. TRON’u destekleyen her öz saklamalı cüzdan, örneğin Gem Wallet kripto cüzdanı, bunların hepsi için böyle tek bir adres oluşturur. Size verilen adres “0x” ile başlıyorsa bu bir TRON adresi değildir: bu format Ethereum’a, BNB Chain’e ve benzer diğer ağlara aittir. Başka bir şeyle başlıyorsa veya uzunluğu farklıysa durun ve alıcıya tekrar sorun.

Doğru format yalnızca adresin var olabileceğini kanıtlar. Adresin düşündüğünüz kişiye ait olduğunu da, gönderenin doğru ağı kullanacağını da kanıtlamaz.

Yanlış ağ transferleri neden olur

USDT birden fazla ağda mevcuttur; bunlar arasında TRON (TRC20), Ethereum (ERC20) ve BNB Chain (BEP20) vardır. Bir borsadan USDT çektiğinizde para çekme menüsü bunlardan birini seçmenizi ister. Ethereum’u seçerseniz çoğu uygulama TRON adresini reddeder, çünkü format eşleşmez.

Tehlikeli durum ortak “0x” formatıdır. Ethereum adresi ile BNB Chain adresi aynı görünür, bu yüzden bir borsa, alıcının yalnızca ERC20’de beklediği bir adrese BEP20 çekimini kabul eder. Transfer blockchain’de başarılı olur, ancak fonlar alıcının planlamadığı bir ağa ulaşır. Fonların kurtarılıp kurtarılamayacağı tamamen o adresi kimin kontrol ettiğine bağlıdır.

USDT TRC20 transferi için gönderim öncesi kontrol listesi

Alıcıdan adresi ve ağı yazılı olarak isteyin: “USDT, TRON, TRC20”. Adresin “T” ile başladığını ve 34 karakter uzunluğunda olduğunu doğrulayın. Adresi orijinal mesajdan veya QR koddan kopyalayın, asla kendi işlem geçmişinizden değil. Yapıştırdıktan sonra ilk altı ve son altı karakteri orijinaliyle karşılaştırın. Gönderim uygulamasında ağ olarak Ethereum veya BNB Chain’i değil, TRON’u seçin. Kendi cüzdanınızdan gönderiyorsanız ücret için TRX’iniz veya TRON enerjiniz olduğundan emin olun, aksi halde transfer başarısız olur. Borsadan para çekerken ise bunun yerine borsanın kendi ücreti uygulanır. Adres sizin için yeniyse onu bir blok gezgininde (block explorer) sorgulayın. Küçük bir test tutarı gönderin ve kalanını göndermeden önce alıcıdan ulaştığını doğrulamasını isteyin.

Bir TRC20 adresi blok gezgininde nasıl sorgulanır

TRC20 adres sorgulaması bir dakikadan kısa sürer. TRONSCAN, TRON için yaygın kullanılan bir blok gezginidir ve herhangi bir adres hakkındaki herkese açık bilgileri gösterir.

Gezgini açın ve adresi arama alanına yapıştırın. Adres sayfası TRX bakiyesini, USDT dahil tuttuğu TRC20 tokenlarının listesini ve tüm işlem geçmişini gösterir. Bir süredir kullanılan bir adres geçmiş transferleri gösterir; yeni oluşturulmuş bir adres ise hiç geçmiş göstermeyebilir ve bu yeni bir cüzdan için normaldir.

Gezgin, gönderdikten sonra bir transferi kontrol etmenin de yoludur. Cüzdanınızdan veya borsadan aldığınız işlem hash’iyle arama yapın: sayfa göndereni, alıcıyı, tokenı, tutarı ve işlemin onaylanıp onaylanmadığını gösterir. Bir borsa çekimin gönderildiğini söylüyor ama alıcı onu göremiyorsa TRONSCAN’daki hash meseleyi çözer.

Sorgulamanın gösteremediği şey kişisel sahipliktir. Gezgin bir adresi kişisel olarak kimin tuttuğunu göstermez, alıcının 1. adımdaki yazılı onayı bu yüzden yine de vazgeçilmezdir.

Türkiye’de bir borsaya USDT TRC20 göndermek

Türkiye’deki kullanıcılar için bilinen bir yol, kişisel bir cüzdandan yerel bir borsaya USDT TRC20 göndermek ve orada Türk lirası (TRY) karşılığında satmaktır. Borsaya para yatırırken iki ek kontrol gerekir. Birincisi, yatırma adresini notlarınızdaki eski bir adresi yeniden kullanmak yerine her seferinde borsanın yatırma sayfasından yeniden kopyalayın, çünkü borsalar yatırma adreslerini değiştirebilir. İkincisi, yatırma sayfasının kendisinde TRON veya TRC20 yazdığından emin olun: USDT listeleyen bir borsa onu her ağda kabul etmeyebilir ve desteklenmeyen bir ağdan yapılan yatırma işlemi hesabınıza hiç yansımayabilir. Bir borsadan kendi cüzdanınıza para çekerken de aynı kural tersinden geçerlidir.

Address poisoning (adres zehirleme): daha yeni bir risk

Address poisoning, ödeme yaptığınız adresleri izleyen bir saldırganla başlar. Saldırgan daha sonra baştaki ve sondaki karakterleri bunlardan biriyle eşleşen bir adres oluşturur ve size değersiz ya da neredeyse değersiz bir transfer gönderir. Bu sahte adres artık geçmişinizde gerçeğinin yanında durur. Daha sonra geçmiş listesinden kopyalarsanız ödeme saldırgana gider. Korumanız orijinal kaynaktır: alıcının mesajı, faturası veya QR kodu ve tutar büyük olduğunda ortadaki karakterlerin de kontrol edilmesi.

Gem Wallet’ta transferleri kontrol etmek ve düzeltmek

Öz saklamalı, çok zincirli (multichain) bir cüzdan bu kontrollerin çoğunu kolaylaştırır, çünkü 12 kelimelik tek bir seed phrase (kurtarma kelimeleri) birkaç ağdaki adreslerinizi kontrol eder. Gem Wallet böyle bir cüzdandır ve tron.network’teki resmi cüzdan dizininde yer alır; Gem Wallet’ta TRX ve USDT TRC20 aynı TRON adresine gelir.

Gem Wallet, 100+ blockchain arasında TRON, BNB Chain ve Ethereum’u destekler. Bu, yanlış ağ durumunda önemlidir. Gem Wallet’tan bir “0x” adresi paylaşırsanız ve gönderen USDT’yi Ethereum yerine BNB Chain üzerinden teslim ederse fonlar sizin kontrol ettiğiniz bir adrestedir. Gem Wallet USDT’yi ağlar arasında swap etmenize olanak tanır, böylece BEP20 tokenlarını kullanmak istediğiniz ağa geri taşıyabilirsiniz. Swap için BNB Chain ücretini ödemek üzere o adreste biraz BNB bulunması gerekir. Bu çözüm yalnızca alıcı adres sizin kontrolünüzde olduğunda işe yarar; bir borsa yatırma adresine veya başka birinin cüzdanına gönderilen fonlara ulaşamaz.

Listedeki ücret kontrolü de karşılanır. Gem Wallet herhangi bir kriptoyu, örneğin BTC’yi, cüzdan içinde TRX’e swap etmenize olanak tanır; böylece boş bir TRX bakiyesi USDT TRC20 adresi üzerinden yapacağınız bir transferi engellemez. TRON’da düzenli olarak USDT gönderiyorsanız Gem Wallet’ta TRX stake etmek başka bir seçenektir: stake edilen TRX’ten elde edilen enerji, stake ettiğiniz miktara bağlı olarak USDT TRC20 transfer ücretlerini tamamen ya da kısmen karşılar.

Yukarıdaki kontrol listesi, her cüzdanda olduğu gibi Gem Wallet’ta da geçerlidir. Uygulama kendi adreslerinizi güvenle oluşturabilir, ancak alıcının adresinin ve ağının doğru olduğunu yalnızca siz doğrulayabilirsiniz. Ağlar arası swap’ı kontrolünüzdeki fonlar için bir onarım aracı, gönderim öncesi kontrolleri ise onarımı gereksiz kılan bir alışkanlık olarak görün.

Sıkça sorulan sorular

TRC20 adresini nasıl kontrol ederim?

Adresin “T” ile başladığını ve 34 karakterden oluştuğunu doğrulayın, ardından bakiyesini ve geçmişini görmek için TRONSCAN’a yapıştırın. Sahipliği doğrudan alıcıyla teyit edin.

Yanlış ağda gönderilen USDT’yi kurtarabilir miyim?

Yalnızca alıcı adres sizin ya da yardım etmeyi kabul eden birinin kontrolündeyse. Adres bir borsa yatırma adresiyse o borsanın destek ekibiyle iletişime geçin; kurtarma garanti değildir.

BEP20 USDT’yi bir TRC20 adresine gönderebilir miyim?

Hayır. TRC20 adresi bir TRON adresidir, BEP20 USDT ise BNB Chain’de bulunur. Çoğu uygulama bu uyumsuzluğu reddeder ve gönderen TRON’u seçmelidir.

TRONSCAN adresim için neden hiç geçmiş göstermiyor?

Hiç transferi olmayan yeni bir adresin gösterecek geçmişi yoktur. İlk gelen transferden sonra bakiye ve işlemler görünür.

USDT TRC20 adresimi paylaşmak güvenli mi?

Evet. Adres herkese açıktır ve fon almak için gereklidir. Cüzdanı kontrol eden seed phrase’inizi ise asla paylaşmayın.