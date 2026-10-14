NASDAQ’ta XRPN işlemleri başlarken XRP fonu iskontoyla açıldı

Evernorth Holdings yönetimi, Armada Acquisition Corp. II ile tamamlanan birleşmenin ardından NASDAQ’ta XRPN koduyla işlem görmeye başladı. Şirket böylece XRP tabanlı en büyük halka açık fonu piyasaya sundu. Ancak ilk işlem günü, yüksek iskonto ve sıkı düzenleyici sınırlamalarla birlikte başladı.

Aktif yönetilen XRP stratejisi öne çıktı

Evernorth, klasik spot ETF’lerden farklı olarak pasif bir elde tutma modeli yerine aktif yönetilen bir yapı kurdu. Şirket, XRP Ledger ekosisteminde DeFi stratejileri ve kurumsal kredi alanına yönelerek hem nakit varlıkları hem de token rezervlerini değerlendirmeyi hedefliyor. Yönetimin ana amacı, hisse başına düşen XRP miktarını zaman içinde artırmak olarak açıklandı.

Evernorth’un yönetim kadrosunda daha önce Ripple ve Coinbase Asset Management bünyesinde görev almış isimler yer alıyor. Şirket, kripto varlıkları bilanço üzerinde tutan bir yapıdan öte, bu varlıkları gelir üretmeye dönük alanlarda kullanmayı planlıyor.

Evernorth, XRP varlıklarını yalnızca bilançoda taşımak yerine, XRP Ledger içindeki DeFi ve kurumsal kredi stratejilerine yönlendiren aktif bir model izliyor.

Uzayan birleşme süreci bilançoda 450 milyon dolarlık kayıp yarattı

Birleşme koşulları 2025 sonlarında, XRP fiyatı 2,37 dolar seviyesindeyken netleşti. XRP’nin bugün 1,34 ile 1,40 dolar aralığına gerilemesi, Evernorth’un başlangıç bilançosunda yer alan 473 milyon XRP ve yaklaşık 300 milyon dolarlık nakit varlık üzerinde ciddi bir değer kaybı oluşturdu. Şirketin hazine varlıklarında ortaya çıkan kağıt üzerindeki düşüş yaklaşık 450 milyon dolara ulaştı.

Yatırımcıların temkinli duruşu sermaye yapısına da yansıdı. SPAC havuzundaki ilk yatırımcıların yüzde 80,3’ü, kripto odaklı yeni yapıya ortak olmak yerine hisse başına 10,58 dolardan nakit çıkışı tercih etti. Bu kararın ardından XRPN’in NASDAQ’taki fiili dolaşımdaki pay miktarı 4,5 milyon hisseye kadar geriledi.

Düşük dolaşımdaki pay miktarı, hissede sert fiyat hareketleri riskini artırıyor. Sınırlı likidite, alım satım tarafında daha geniş oynaklık oluşturabilir.

SPAC yatırımcılarının yüzde 80,3’ü ortaklık yerine nakit çıkışı seçerken, XRPN’in fiili dolaşımdaki pay miktarı 4,5 milyon hisseye düştü.

Ortaklık yapısında SBI Holdings ilk sırada yer aldı

Oy hakkı bakımından en büyük pay, yüzde 39,9 ile Japon finans grubu SBI Holdings’e geçti. SBI Holdings, Japonya merkezli büyük bir finans ve teknoloji grubu olarak uzun süredir dijital varlık alanında faaliyet gösteriyor. Arrington Capital yüzde 19,9 paya sahip olurken bilançoya 211 milyon XRP koydu. Ripple’ın kurucu ortaklarından Chris Larsen bir tröst üzerinden yüzde 9,9 payı kontrol ediyor. Ripple Labs’in payı da yüzde 9,9 ile sınırlandı ve şirket bilançoya 177 milyon XRP ekledi.

Kurum veya kişi Pay oranı Ek bilgi SBI Holdings %39,9 En büyük oy hakkı Arrington Capital %19,9 211 milyon XRP katkısı Chris Larsen %9,9 Tröst üzerinden kontrol Ripple Labs %9,9 177 milyon XRP katkısı

SEC içeriden satışlara altı aylık kilit getirdi

SEC, içeriden gelecek olası yoğun satışları sınırlamak için Arrington, Chris Larsen ve Ripple’ın paylarına altı aylık kilit süresi uyguladı. Bu payların açık piyasada satışı Nisan 2027’ye kadar yasaklandı.

Spot kripto piyasasında ise listelemeye verilen tepki daha zayıf kaldı. Evernorth, gerekli XRP miktarını daha önce tezgah üstü işlemlerle topladığı için borsalarda yeni ve doğrudan bir talep dalgası oluşmadı. Beklentilerle 1,55 doların üzerine çıkan XRP, bu hafta 1,34 ile 1,36 dolar aralığına çekildi.