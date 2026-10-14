Bitcoin 84 bin doları aşamadı, Nasdaq temkinli seyri korudu

Bitcoin çarşamba günü erken saatlerde 84 bin dolara kısa süreliğine yükselse de bu hareket kalıcı olmadı. Fiyat bir saat dolmadan geri çekildi ve Bitcoin gün içinde yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 83 bin 200 dolar civarında işlem gördü. Böylece piyasa, 81 bin dolar çevresindeki 50 günlük hareketli ortalama ile 84 bin dolar seviyesindeki üst sınır arasında sıkışık görünümünü korudu.

Fiyat aralığı korunuyor

50 günlük hareketli ortalama, bir varlığın son 50 gündeki ortalama kapanış fiyatını gösteriyor ve orta vadeli eğilimi izlemek için yakından takip ediliyor. Alıcılar salı günü Bitcoin 81 bin dolar civarına gerilediğinde bu bölgeyi savundu. Buna karşın fiyatın 84 bin doların üzerine taşınması henüz sağlanamadı.

FxPro Baş Piyasa Analisti Alex Kuptsikevich, kurumsal yatırımcıların risk sıralamasında Bitcoin’i Nasdaq 100’e yakın konumlandırdığını, Nasdaq tarafındaki temkinli havanın da Bitcoin’in daha güçlü bir yükseliş sergilemesini sınırladığını söyledi.

Alex Kuptsikevich’in görev yaptığı FxPro, çok sayıda piyasada işlem hizmeti sunan küresel bir aracı kurum olarak biliniyor. Kuptsikevich, hisse senedi piyasasındaki kırılgan görünümün kripto varlıklarda iştahı sınırlayan başlıca unsurlardan biri olmaya devam ettiğini değerlendiriyor.

Altcoinlerde sınırlı hareket görüldü

Büyük kripto varlıklar arasında artıda kalanlar ZEC ve TRX oldu. Her iki varlık da yaklaşık yüzde 1 yükseldi. Günün zayıf performans gösteren varlıklarından HYPE yaklaşık yüzde 2 düşerek 81 dolar civarına indi. Solana yüzde 1,4 gerilerken Ether de yüzde 1 kayıpla 2 bin 500 doların hemen altına çekildi.

Varlık Yön Değişim ZEC Yükseliş Yaklaşık %1 TRX Yükseliş Yaklaşık %1 HYPE Düşüş Yaklaşık %2 SOL Düşüş %1,4 Ether Düşüş %1

Gözler Nasdaq ve ABD verilerinde

Nasdaq 100 vadeli işlemleri belirgin bir yön göstermedi. Çip üreticilerine odaklanan bir ETF ise Avrupa’da ASML hisseleri yüzde 2’nin üzerinde yükselmesine rağmen yeni bir satış gününe işaret etti. ASML, önümüzdeki iki yıl boyunca talebin tamamını karşılamasının mümkün olmadığını açıkladı.

ABD tarafında yatırımcılar Bank of America ve Morgan Stanley bilançolarını izliyor. Bunun yanında eylüle ilişkin ABD enflasyon verisinde çekirdek fiyat baskılarının yavaşladığını göstermesi beklenen tablo da riskli varlıkların yönü açısından önem taşıyor.

Bitcoin’in günlük kapanışını 84 bin doların üzerinde yapması, alıcıların mevcut bant hareketini kırdığına dair ilk somut işaret olabilir.

Piyasada kısa vadede öne çıkan eşik 84 bin dolar olurken, 81 bin dolar çevresi ise alıcıların savunduğu ana bölge olarak izleniyor. Bu iki seviye arasında süren hareket, kripto piyasasının teknoloji hisseleri ve makroekonomik verilerden gelen sinyallere duyarlı kalmayı sürdürdüğünü gösteriyor.