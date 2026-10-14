Ekonomi

Bitcoin 84 bin doları aşamadı, Nasdaq temkinli seyri korudu

Bilmeniz Gerekenler

  • 📌 Bitcoin 84 bin dolara yükseldi, ancak bu seviyenin üzerinde tutunamadı.
  • 📊 $BTC 81 bin ile 84 bin dolar arasındaki sıkışık seyrini çarşamba günü de korudu.
  • 🧭 Nasdaq 100’deki temkinli görünüm ve ABD enflasyon beklentileri risk iştahını sınırladı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin çarşamba günü erken saatlerde 84 bin dolara kısa süreliğine yükselse de bu hareket kalıcı olmadı. Fiyat bir saat dolmadan geri çekildi ve Bitcoin gün içinde yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 83 bin 200 dolar civarında işlem gördü. Böylece piyasa, 81 bin dolar çevresindeki 50 günlük hareketli ortalama ile 84 bin dolar seviyesindeki üst sınır arasında sıkışık görünümünü korudu.

İçindekiler
1 Fiyat aralığı korunuyor
2 Altcoinlerde sınırlı hareket görüldü
3 Gözler Nasdaq ve ABD verilerinde

Fiyat aralığı korunuyor

50 günlük hareketli ortalama, bir varlığın son 50 gündeki ortalama kapanış fiyatını gösteriyor ve orta vadeli eğilimi izlemek için yakından takip ediliyor. Alıcılar salı günü Bitcoin 81 bin dolar civarına gerilediğinde bu bölgeyi savundu. Buna karşın fiyatın 84 bin doların üzerine taşınması henüz sağlanamadı.

FxPro Baş Piyasa Analisti Alex Kuptsikevich, kurumsal yatırımcıların risk sıralamasında Bitcoin’i Nasdaq 100’e yakın konumlandırdığını, Nasdaq tarafındaki temkinli havanın da Bitcoin’in daha güçlü bir yükseliş sergilemesini sınırladığını söyledi.

Alex Kuptsikevich’in görev yaptığı FxPro, çok sayıda piyasada işlem hizmeti sunan küresel bir aracı kurum olarak biliniyor. Kuptsikevich, hisse senedi piyasasındaki kırılgan görünümün kripto varlıklarda iştahı sınırlayan başlıca unsurlardan biri olmaya devam ettiğini değerlendiriyor.

Altcoinlerde sınırlı hareket görüldü

Büyük kripto varlıklar arasında artıda kalanlar ZEC ve TRX oldu. Her iki varlık da yaklaşık yüzde 1 yükseldi. Günün zayıf performans gösteren varlıklarından HYPE yaklaşık yüzde 2 düşerek 81 dolar civarına indi. Solana yüzde 1,4 gerilerken Ether de yüzde 1 kayıpla 2 bin 500 doların hemen altına çekildi.

VarlıkYönDeğişim
ZECYükselişYaklaşık %1
TRXYükselişYaklaşık %1
HYPEDüşüşYaklaşık %2
SOLDüşüş%1,4
EtherDüşüş%1

Gözler Nasdaq ve ABD verilerinde

Nasdaq 100 vadeli işlemleri belirgin bir yön göstermedi. Çip üreticilerine odaklanan bir ETF ise Avrupa’da ASML hisseleri yüzde 2’nin üzerinde yükselmesine rağmen yeni bir satış gününe işaret etti. ASML, önümüzdeki iki yıl boyunca talebin tamamını karşılamasının mümkün olmadığını açıkladı.

ABD tarafında yatırımcılar Bank of America ve Morgan Stanley bilançolarını izliyor. Bunun yanında eylüle ilişkin ABD enflasyon verisinde çekirdek fiyat baskılarının yavaşladığını göstermesi beklenen tablo da riskli varlıkların yönü açısından önem taşıyor.

Bitcoin’in günlük kapanışını 84 bin doların üzerinde yapması, alıcıların mevcut bant hareketini kırdığına dair ilk somut işaret olabilir.

Piyasada kısa vadede öne çıkan eşik 84 bin dolar olurken, 81 bin dolar çevresi ise alıcıların savunduğu ana bölge olarak izleniyor. Bu iki seviye arasında süren hareket, kripto piyasasının teknoloji hisseleri ve makroekonomik verilerden gelen sinyallere duyarlı kalmayı sürdürdüğünü gösteriyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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