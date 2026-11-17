Küresel borsalar, ABD’nin Çin’in gelişmiş yapay zeka çiplerine ve sunucularına erişimini sınırlayan yeni düzenlemesiyle gerilemeye devam etti. Nvidia’nın bilançosu öncesinde Asya hisseleri yüzde 1,5 düştü. Satışlara Tayvan ve Güney Kore borsaları öncülük etti.

MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi (ACWI) yüzde 0,2 gerileyerek düşüşünü dördüncü seansa taşıdı. S&P 500 vadelileri yüzde 0,1, Avrupa endeks vadelileri yüzde 0,7 düştü. Nasdaq 100 vadelileri ise üç günlük gerilemenin ardından yüzde 0,1 yükseldi.

ABD’nin çip lisansı düzenlemesi Çin’de hisseleri etkiledi

Geçici düzenleme kapsamında bazı ülkelerde faaliyet gösteren ABD’li veri merkezi işletmecilerinin, Nvidia ve diğer ABD’li üreticilerin gelişmiş yapay zeka çiplerini bu ülkelerdeki müşterilere ihraç etmek için hükümetten lisans alması gerekecek.

Çin’de yapay zeka geliştiricileri ve veri merkezi işletmecilerinin hisseleri, gelişmiş bilgi işlem kapasitesine erişim maliyetinin artabileceği endişesiyle geriledi. Yerli çip üreticileri, talebin Çin’de üretilen çiplere kayabileceği beklentisiyle değer kazandı. CSI 300 endeksi salı günü Temmuz 2025’ten bu yana en düşük seviyesine indikten sonra kaybının bir bölümünü telafi etti.

Nvidia bilançosu ve Anthropic’in borsaya açılması izleniyor

Nvidia’nın salı günü açıklayacağı finansal sonuçlar, yapay zeka çiplerine talep ve Jensen Huang’ın ayrılığı sonrasındaki şirket görünümü açısından izlenecek. Anthropic’in de bu hafta borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor. İlk işlemlerdeki talep, yatırımcıların yapay zeka şirketlerine bakışı hakkında bir gösterge sunacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Silikon Vadisi’ndeki bazı yöneticilerin Huang’ın Nvidia CEO’luğuna dönmesi yönündeki çağrılarına destek verdi. Nvidia yönetim kurulu yeni CEO arayışını sürdürüyor.

Hammack ve Bullock enflasyon risklerine dikkat çekti

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, küçük ve düzenli faiz artışlarından yana olduğunu söyledi. Hammack, enflasyon baskısının güçlenmesi halinde Fed’in daha büyük artışları değerlendirmesi gerekebileceğini belirtti.

Avustralya Merkez Bankası Başkanı Michele Bullock da jeopolitik belirsizlik ve ülke içindeki kapasite kısıtları nedeniyle enflasyon risklerinin sürdüğünü söyledi. Toplantı tutanaklarına göre dokuz üyeli kurulun çoğunluğu, enflasyonun uzun süre yüksek kalmasını gerekçe göstererek iki hafta önce faiz artışını destekledi. Karşı oy veren üç üye, büyümenin yavaşlaması riskine daha fazla ağırlık verdi.

Petrol arz fazlası sinyalleriyle geriledi

Petrol fiyatları, arzın talebi aştığına işaret eden verilerle düştü. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington’ın İran’da uzun süreli bir savaştan kaçınmak istediğini söyledi.

Teknoloji hisselerinde toparlanma açısından bu haftanın iki göstergesi, Nvidia bilançosunda çip talebinin gücü ve Anthropic’in ilk işlemlerinde göreceği ilgi olacak. Yeni lisans koşulları Çinli müşterilerin gelişmiş çiplere erişim maliyetini artırırsa, iki gelişmeden gelecek olumlu sinyallerin piyasa üzerindeki etkisi sınırlı kalabilir.