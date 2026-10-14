Ethereum (ETH)

Ethereum balinası 52 bin ETH satışından 24,5 milyon dolar kazanç sağladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🐋 Büyük bir cüzdan, elindeki $ETH varlığının tamamını satarak 24,48 milyon dolar kar elde etti.
  • 📉 Yatırımcı toplam 52.001 ETH'yi ortalama 2.632 dolardan elden çıkardı.
  • 🔄 12 Ekim'de başka bir büyük yatırımcı ise BTC satıp binlerce ETH satın aldı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Blockchain analiz platformu Lookonchain, büyük bir Ethereum yatırımcısının elindeki tüm pozisyonları kapattığını bildirdi. Söz konusu cüzdandan toplam 52.001 ETH satılırken yatırımcının ortalama satış fiyatı 2.632 dolar, toplam karı ise 24,48 milyon dolar oldu.

İçindekiler
1 Satışlar birkaç işlemde tamamlandı
2 Önceki büyük çıkış eylülde gelmişti
3 Piyasada farklı yönlerde balina hareketleri izleniyor
4 Ethereum fiyatı 2.500 doların üzerinde kaldı

Satışlar birkaç işlemde tamamlandı

Son işlemde 0x8c58 adresinden 9.996 ETH elden çıkarıldı. Bu satışın yaklaşık 25 milyon dolar büyüklüğünde olduğu hesaplandı. Böylece yatırımcı, daha önce parça parça azalttığı Ethereum varlığını tamamen sıfırlamış oldu.

Lookonchain verilerine göre bu yatırımcı, söz konusu 52.001 ETH pozisyonunu toplam 112,4 milyon dolarlık maliyetle biriktirdi. Bu da alım tarafında ortalama 2.162 dolara işaret ediyor. Tüm portföyün ortalama 2.632 dolardan satılmasıyla toplam getirinin 24,48 milyon dolara ulaştığı görüldü.

Lookonchain verileri, 52.001 ETH büyüklüğündeki pozisyonun tamamen kapatıldığını ve işlemler sonucunda 24,48 milyon dolarlık kar oluştuğunu gösteriyor.

Önceki büyük çıkış eylülde gelmişti

Bu yatırımcı, en büyük satışı 24 Eylül’de gerçekleştirmişti. O tarihte 42.005 ETH satıldı ve işlemin yaklaşık değeri 111,89 milyon dolar olarak kaydedildi. Satışların, kripto para piyasasındaki genel zayıflık dönemine denk gelmesi de dikkat çekti.

24 Eylül sonrasında cüzdanda 9.996 ETH kalmıştı. Son hamleyle birlikte kalan miktar da satıldı ve uzun süredir çözülen pozisyon tamamen kapatıldı.

Piyasada farklı yönlerde balina hareketleri izleniyor

Buna karşılık büyük yatırımcıların tamamı Ethereum satmıyor. Lookonchain, 12 Ekim’de başka bir büyük yatırımcının Bitcoin‘den çıkarak Ethereum’a yöneldiğini tespit etti. İlk aşamada 410,14 BTC yaklaşık 34,16 milyon dolara satıldı, ardından merkeziyetsiz borsalarda 14.341 ETH için yaklaşık 36,14 milyon dolar harcandı.

Aynı yatırımcı daha sonra 229 BTC daha satarak yaklaşık 19,1 milyon dolarlık ek işlem yaptı ve buna karşılık 7.469,8 ETH satın aldı. Bu tablo, bazı büyük cüzdanların kar realizasyonuna giderken bazılarının Ethereum birikimini artırdığını ortaya koyuyor.

Mini sözlük: OTC, büyük tutarlı alım satımların doğrudan taraflar arasında yapıldığı tezgah üstü piyasayı ifade eder. DEX ise kullanıcıların aracı kurum olmadan cüzdanları üzerinden işlem yaptığı merkeziyetsiz borsalardır.

Yatırımcı hareketiSatılan varlıkAlınan varlık
ETH pozisyonunu kapatan cüzdan52.001 ETHPortföy tamamen kapatıldı
BTC’den ETH’ye geçen cüzdan410,14 BTC ve 229 BTC14.341 ETH ve 7.469,8 ETH

Ethereum fiyatı 2.500 doların üzerinde kaldı

CoinGecko verilerine göre Ethereum, haberin yazıldığı sırada 2.507,47 dolardan işlem görüyor. Varlık son 24 saatte yüzde 0,7 yükseldi.

Büyük cüzdan hareketleri aynı dönemde iki farklı eğilime işaret ediyor: Bir kesim karını alırken, başka yatırımcılar Bitcoin satıp Ethereum toplamayı sürdürüyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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