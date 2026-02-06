Bitcoin’in Büyük Sınavı: Büyük ve Küçük Yatırımcı Davranışları Dikkat Çekiyor!

Bitcoin, 60.001 dolara kadar gerileyerek Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Zincir üstü veriler, büyük yatırımcıların pozisyon azalttığını, buna karşılık küçük yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Piyasanın bu zıt davranışı, geçmiş döngülerle kıyaslandığında bir ayı piyasasının daha da derinleşebileceğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Balinalar Geri Çekiliyor, Küçük Cüzdanlar Alım Yapıyor

Kripto analiz şirketi Santiment’in paylaştığı verilere göre, 10 ila 10.000 BTC tutan “balina ve köpekbalığı” cüzdanları toplam Bitcoin arzının yüzde 68,04’ünü kontrol ediyor. Bu oran, son dokuz ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Aynı veriler, söz konusu büyük cüzdanların yalnızca son sekiz gün içinde yaklaşık 81.068 BTC sattığını gösteriyor.

Buna karşın, 0,01 BTC’den daha az varlığa sahip küçük cüzdanların payı yüzde 0,249’a yükseldi. Bu seviye, son 20 ayın en yüksek oranı olarak dikkat çekiyor. Santiment, bu artışın küçük yatırımcıların fiyat düşüşlerini alım fırsatı olarak gördüğünü ve piyasaya güven duymayı sürdürdüğünü gösterdiğini belirtiyor. Ancak şirket, tarihsel olarak büyük yatırımcıların satış yaparken bireysel yatırımcıların alıma yönelmesinin genellikle ayı piyasası koşullarıyla örtüştüğünü de vurguluyor. Santiment’e göre balinalar, daha geniş kitlelerde net bir “teslimiyet” görülene kadar satışa devam edebilir.

Peter Brandt’tan 42 Bin Dolar Uyarısı ve Piyasa Karşılaştırmaları

Deneyimli trader Peter Brandt ise Bitcoin’de düşüşün derinleşmesi halinde 42.000 dolar seviyesinin kritik bir destek alanı olabileceğini söylüyor. Brandt, mevcut süreci “banana peel” olarak adlandırdığı bir geri çekilme fazı şeklinde tanımlıyor. Ona göre fiyat, uzun vadeli yükselen kanalın alt bandına doğru kayabilir ve bu bölge geçmiş döngülerde olduğu gibi bir taban görevi görebilir. TradingView grafiklerinde de Bitcoin’in aylık zaman diliminde hâlâ uzun vadeli yükselen kanal içinde kaldığı, ancak alt bandın test edilme riskinin arttığı görülüyor.

Bu gelişmelere paralel olarak, ABD merkezli spot Bitcoin ETF’lerinden son haftalarda net çıkışlar yaşandığı bildiriliyor. ETF çıkışları, kurumsal tarafta temkinli duruşun güçlendiğine işaret ederken, zincir üstü verilerle birleştiğinde satış baskısının yalnızca bireysel değil kurumsal kaynaklı da olabileceğini düşündürüyor.

Genel tablo, kripto para piyasasında belirsizliğin arttığını gösteriyor. Balinaların satışları kısa vadede baskı yaratırken, küçük yatırımcıların alımları fiyatın sert çöküşler yaşamasını engelleyebilir. Ancak geçmiş döngüler, bu dengenin genellikle net bir dip oluşmadan önce birkaç kez bozulabildiğini hatırlatıyor. Önümüzdeki dönemde hem zincir üstü veriler hem de makro gelişmeler, Bitcoin’in yönü açısından belirleyici olacak.