Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin son zirveden %6,5 geriledi, 72.000 dolar riski öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin son zirvesinden %6,5 gerileyerek 82.000 dolar seviyesinden 76.000 dolar hattına indi.
  • Teknik göstergelerin zayıflaması ve Binance’e hızla artan BTC girişleri, satış baskısını artırdı.
  • 📈 Yatırımcı talebindeki hızlı düşüş ve risk endeksindeki kırmızı sinyaller alarm veriyor.
  • 🎯 En kritik nokta, $BTC ’de 72.000 dolar seviyesi aşağıya kırılırsa daha derin kayıplar gündeme gelebilir.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin son günlerde %6,5 değer kaybederek 82.000 doların üzerindeki zirvesinden geri çekildi. Piyasalarda teknik göstergelerin zayıflaması, yatırımcı talebindeki düşüş ve borsalara artan BTC girişleri nedeniyle kripto para biriminde daha fazla kayıp ihtimali öne çıkıyor. Analistler, fiyatın 72.000 dolar seviyesine kadar gerileme riskine dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 Teknik göstergeler ve kritik seviyeler
2 Borsalara artan BTC girişi ve piyasaya etkisi
3 Talepte azalma ve Risk Endeksi uyarısı
4 Kritik fiyat seviyeleri ve ileriye dönük beklentiler

Teknik göstergeler ve kritik seviyeler

Kripto para yatırımcılarının yakından izlediği teknik analizde, Bitcoin’in hem 50 hem de 100 günlük üssel hareketli ortalamalarının altına sarkması, alıcıların yükselişi sürdüremediğine işaret etti. Analistler, 82.000 dolar seviyesindeki reddin, fiyatın şubattan bu yana yükselerek ilerlediği kanalın üst bandında gerçekleştiğini belirtti. Önceki benzer durumlarda BTC’nin %11 ile %14 arasında düzeltme yaşadığına dikkat çekiliyor.

CryptoJelleNL, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Bitcoin hem 100 hem de 50 günlük ortalamasının altına indi” ifadesini kullandı.

Teknik göstergelerde RSI’nın (göreceli güç endeksi) 69’dan 48 seviyesine gerilemesi, düşüş yönlü baskının arttığını gösteriyor. Diğer yandan, 76.000 dolar civarındaki desteğin aşağı kırılması halinde fiyatın 72.000 dolardaki kanal alt bandına, oradan da 71.400 ve hatta daha düşük seviyelere çekilme ihtimali öne çıkarılıyor. Eğer Orta Doğu’da bir barış anlaşması sağlanırsa, 80.000 dolar üzeri hareketler de gündeme gelebilir.

Borsalara artan BTC girişi ve piyasaya etkisi

Son iki hafta içinde, Binance borsasındaki Bitcoin girişleri üç katına çıkarken, bu durum satış baskısının yükseldiğine ve yatırımcı güveninin sarsıldığına işaret ediyor. Ilk olarak günlük ortalama 378 BTC olan girişler, kısa sürede 1.190 BTC’ye yükseldi. Uzmanlar, büyük borsalara bu şekilde sürekli ve yüksek miktarda BTC aktarılmasını genellikle satış hazırlığı olarak değerlendiriyor.

CryptoQuant analisti Darkfost, son değerlendirmesinde “Binance gibi büyük platformlarda girişler ağırlık kazanınca, bu durum geleneksel olarak olası satış sinyali olarak yorumlanır” görüşünü paylaştı.

BorsaGünlük Ortalama BTC Girişi (16 Mayıs)Günlük Ortalama BTC Girişi (Son Hafta)
Binance378 BTC1.190 BTC

Mini sözlük: Net BTC girişi, bir borsaya yatırılan Bitcoin miktarından çekilen miktarın çıkarılmasıyla hesaplanır; pozitif değer, satış amacıyla borsaya aktarımın arttığı anlamına gelir.

Talepte azalma ve Risk Endeksi uyarısı

2026 başına benzer şekilde, görünür Bitcoin talebi -147.000 BTC seviyesine gerileyerek son bir buçuk yılın en düşük noktasına ulaştı. Aralık 2025’teki benzer seviyenin ardından, BTC fiyatında %33’lük bir gerileme yaşanmıştı. Yatırım yönetim şirketi Swissblock, Bitcoin’in risk endeksinin tekrar “yüksek risk” bölgesine girdiğini bildirirken, bunun fiyatın kesin olarak kırılacağı anlamına gelmediğine de vurgu yaptı.

Swissblock, X’teki son paylaşımında, “Risk göstergeleri tekrar alarm vermeye başladı ancak henüz kesin bir kırılma yok” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Bitcoin ETF’lerinden son dönemde gerçekleşen çıkışlar ve piyasada ortaya çıkan talep zayıflığı, kısa ve orta vadede fiyatlarda aşağı yönlü risklerin artmasına yol açıyor. Analistlere göre, bu baskıların devam etmesi halinde 65.000 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Kritik fiyat seviyeleri ve ileriye dönük beklentiler

Analistler, 76.000 doların aşağı kırılması halinde 72.000 dolardaki çok aylık desteğin önemli hale geleceğini vurguluyor. Her ne kadar yukarı yönlü bir toparlanma ihtimali bulunsa da, mevcut veri ve göstergeler piyasanın temkinli seyrinin kısa vadede süreceğine işaret ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

BlackRock yılın en yüksek haftalık Bitcoin satışına imza attı

Bitcoin haftalık grafikte 75 bin ile 78.500 dolar desteği sınırında kritik test

ABD spot Bitcoin ETF’lerinde Mayıs ortasından bu yana 1,55 milyar dolarlık çıkış yaşandı

Bitcoin için kritik hafta: Tüm gözler ABD enflasyon verisinde

Bitcoin teminatlı kredi pazarında 10 yılda 1 trilyon dolarlık büyüme tahmini

ABD tahvil faizleri 5.14’ü aştı, Bitcoin için ‘süper döngü’ uyarısı geldi

Bitcoin’in Fed likiditesiyle ilişkisi yeniden gündemde

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Cardano’da Van Rossem hard fork’u için ana ağ oylaması 29 Mayıs 2026’da
Bir Sonraki Yazı 2026 ara seçimlerinde kripto lobisi ABD siyasetine 500 milyon dolardan fazla akıttı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum ağında EIP-8182 ile benzersiz gizlilik havuzu gündemde
Ethereum (ETH)
Shiba Inu vadeli işlemlerinde 24 saatte yüzde 306’lık çıkış
SHIBA INU (SHIB)
Ethereum Foundation artık merkez değil Vitalik Buterin geleceğe dair yeni yol haritasını duyurdu
Ethereum (ETH)
2026 ara seçimlerinde kripto lobisi ABD siyasetine 500 milyon dolardan fazla akıttı
Kripto Para
Cardano’da Van Rossem hard fork’u için ana ağ oylaması 29 Mayıs 2026’da
Cardano (ADA)
Lost your password?