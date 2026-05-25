Bitcoin son zirveden %6,5 geriledi, 72.000 dolar riski öne çıktı

Bitcoin son günlerde %6,5 değer kaybederek 82.000 doların üzerindeki zirvesinden geri çekildi. Piyasalarda teknik göstergelerin zayıflaması, yatırımcı talebindeki düşüş ve borsalara artan BTC girişleri nedeniyle kripto para biriminde daha fazla kayıp ihtimali öne çıkıyor. Analistler, fiyatın 72.000 dolar seviyesine kadar gerileme riskine dikkat çekiyor.

Teknik göstergeler ve kritik seviyeler

Kripto para yatırımcılarının yakından izlediği teknik analizde, Bitcoin’in hem 50 hem de 100 günlük üssel hareketli ortalamalarının altına sarkması, alıcıların yükselişi sürdüremediğine işaret etti. Analistler, 82.000 dolar seviyesindeki reddin, fiyatın şubattan bu yana yükselerek ilerlediği kanalın üst bandında gerçekleştiğini belirtti. Önceki benzer durumlarda BTC’nin %11 ile %14 arasında düzeltme yaşadığına dikkat çekiliyor.

CryptoJelleNL, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Bitcoin hem 100 hem de 50 günlük ortalamasının altına indi” ifadesini kullandı.

Teknik göstergelerde RSI’nın (göreceli güç endeksi) 69’dan 48 seviyesine gerilemesi, düşüş yönlü baskının arttığını gösteriyor. Diğer yandan, 76.000 dolar civarındaki desteğin aşağı kırılması halinde fiyatın 72.000 dolardaki kanal alt bandına, oradan da 71.400 ve hatta daha düşük seviyelere çekilme ihtimali öne çıkarılıyor. Eğer Orta Doğu’da bir barış anlaşması sağlanırsa, 80.000 dolar üzeri hareketler de gündeme gelebilir.

Borsalara artan BTC girişi ve piyasaya etkisi

Son iki hafta içinde, Binance borsasındaki Bitcoin girişleri üç katına çıkarken, bu durum satış baskısının yükseldiğine ve yatırımcı güveninin sarsıldığına işaret ediyor. Ilk olarak günlük ortalama 378 BTC olan girişler, kısa sürede 1.190 BTC’ye yükseldi. Uzmanlar, büyük borsalara bu şekilde sürekli ve yüksek miktarda BTC aktarılmasını genellikle satış hazırlığı olarak değerlendiriyor.

CryptoQuant analisti Darkfost, son değerlendirmesinde “Binance gibi büyük platformlarda girişler ağırlık kazanınca, bu durum geleneksel olarak olası satış sinyali olarak yorumlanır” görüşünü paylaştı.

Borsa Günlük Ortalama BTC Girişi (16 Mayıs) Günlük Ortalama BTC Girişi (Son Hafta) Binance 378 BTC 1.190 BTC

Mini sözlük: Net BTC girişi, bir borsaya yatırılan Bitcoin miktarından çekilen miktarın çıkarılmasıyla hesaplanır; pozitif değer, satış amacıyla borsaya aktarımın arttığı anlamına gelir.

Talepte azalma ve Risk Endeksi uyarısı

2026 başına benzer şekilde, görünür Bitcoin talebi -147.000 BTC seviyesine gerileyerek son bir buçuk yılın en düşük noktasına ulaştı. Aralık 2025’teki benzer seviyenin ardından, BTC fiyatında %33’lük bir gerileme yaşanmıştı. Yatırım yönetim şirketi Swissblock, Bitcoin’in risk endeksinin tekrar “yüksek risk” bölgesine girdiğini bildirirken, bunun fiyatın kesin olarak kırılacağı anlamına gelmediğine de vurgu yaptı.

Swissblock, X’teki son paylaşımında, “Risk göstergeleri tekrar alarm vermeye başladı ancak henüz kesin bir kırılma yok” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Bitcoin ETF’lerinden son dönemde gerçekleşen çıkışlar ve piyasada ortaya çıkan talep zayıflığı, kısa ve orta vadede fiyatlarda aşağı yönlü risklerin artmasına yol açıyor. Analistlere göre, bu baskıların devam etmesi halinde 65.000 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Kritik fiyat seviyeleri ve ileriye dönük beklentiler

Analistler, 76.000 doların aşağı kırılması halinde 72.000 dolardaki çok aylık desteğin önemli hale geleceğini vurguluyor. Her ne kadar yukarı yönlü bir toparlanma ihtimali bulunsa da, mevcut veri ve göstergeler piyasanın temkinli seyrinin kısa vadede süreceğine işaret ediyor.