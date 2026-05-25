Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

Ethereum Foundation artık merkez değil Vitalik Buterin geleceğe dair yeni yol haritasını duyurdu

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡️ Vitalik Buterin, Ethereum Vakfı'nın merkezi rolünü bıraktığını açıkladı.
  • 👉 Vakıf artık sadece ekosistemdeki birçok bağımsız katılımcıdan biri olacak.
  • 📉 Vakfın elindeki ETH satışları ciddi şekilde azaltılıyor, toplam arzın yalnızca %0,16’sı ellerinde.
  • 🔥 Kritik durum: Gelecek güncellemelerde hızlı işlem yarışı yerine ağın dayanıklılığı ve topluluk egemenliği ön planda tutulacak; $ETH için uzun vadeli güvenlik öncelik haline geliyor.
COINTURK
COINTURK

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, vakfın merkezi rolünden uzaklaşacağına dair önemli bir vizyon değişikliğini kamuoyuyla paylaştı. Yeni stratejiye göre Ethereum Vakfı artık ağın kalbi olarak konumlanmayacak; bunun yerine ekosistemde, diğer birçok katılımcıyla eşit düzeyde, belirli görevlere sahip bağımsız bir düğüm olacak.

İçindekiler
1 Ethereum Vakfı’nın yeni konumu
2 Satışlar azalacak uzun vadeli ilkelere sıkı bağlılık
3 Öncelik hız değil, güvenlik ve dağıtılmışlık

Ethereum Vakfı’nın yeni konumu

Bu değişimle birlikte, Ethereum Vakfı’nın hiçbir şekilde merkezi yönetim fonksiyonu sürmeyeceği vurgulandı. Vitalik Buterin, hem Ethereum ağı hem de topluluğu üzerinde vakfın kalıcı bir yetkiye sahip olmadığının altını çizdi. Bu yapı sayesinde merkeziyetçilikten doğan endişelerin önüne geçmek ve karar süreçlerini daha adil temellere oturtmak amaçlanıyor.

Yeni modelde ana ekip, küresel çapta çalışan bağımsız geliştiricilerle birlikte, işbirliğine ve eşit dağıtılmış sorumluluklara dayalı bir yaklaşımla hareket edecek. Bu yapılanmanın temel hedeflerinden biri, ağın topluluk temelli, katılımcı ve kimseye bağlı olmayan bir yapıda kalmasını sağlamak olarak öne çıkıyor.

Vitalik Buterin, yaptığı son açıklamada, “Bu sadece kendi görüşüm. Yönetim kurulunda tek başıma özel yetkim yok ve süreci tek başıma yürütmüyorum,” sözleriyle öne çıktı. Ayrıca geçişin teknik sorumluluğunu üstlenen danışmanın @aerugoettinea olduğu belirtildi.

Satışlar azalacak uzun vadeli ilkelere sıkı bağlılık

Vitalik Buterin, bundan sonra vakfı daha yalın, keskin ve uzun vadede belirlenen değerlere odaklanmış bir yapı haline getirmek istediklerini aktardı. Bu yaklaşım, sansüre direnç, açıklık, gizlilik ve güvenlik temel ilkeleri etrafında şekilleniyor.

Önemli bir ayrıntı olarak şu anda Ethereum Vakfı toplam ETH arzının yalnızca yüzde 0,16’sına sahip ve ilerleyen dönemde ellerindeki ETH satışını en aza indirecek. Bu adım, hem piyasa üzerinde satış baskısını azaltmayı hem de vakfın finansal sürdürülebilirliğini güvence altına almayı hedefliyor.

Satışlardaki belirgin azalma, toplulukta vakfın işlemlerinin fiyatlar üzerindeki etkisine ilişkin kaygıların azaltılması için atılan somut bir adım olarak değerlendirildi. Ayrıca, son dönemde artan cüzdan korsanlıklarına karşı Ethereum Vakfı net imzalama (clear signing) özelliğini devreye soktu.

Mini sözlük: Net imzalama (clear signing), kullanıcıların işlem detaylarını açık şekilde görebilmesini sağlayan, özellikle cüzdanlar üzerinden yapılan akıllı kontrat işlemlerinde güvenliği artıran bir dijital imzalama yöntemidir. Bu yöntemle zararlı veya gizli kodların onaylanmasının önüne geçilmesi hedeflenir.

Öncelik hız değil, güvenlik ve dağıtılmışlık

Ethereum ekibi, “en hızlı birinci katman blockchain” yarışına katılma fikrini reddediyor. Buterin, Ethereum’un asıl avantajının işlemler saniye bazında değil, tam anlamıyla dağıtık, güvenli ve otoriteden olabildiğince uzak bir yapıdan geldiğine dikkat çekti.

Bu nedenle ağda kısa vadeli ölçeklenebilirlik çözümleri yerine, kökten güvenilirlik ve egemenliğe öncelik veriliyor. Gelecekteki büyük ağ güncellemelerinde, yapay zekâ destekli formel doğrulama araçları kullanılacak. Bu araçlar sayesinde akıllı kontrat kodlarındaki olası hataların ana ağa aktarılmadan önce tespit edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, geliştiricilerin süreçte merkezi aracılara bağımlılığı azaltan yeni protokol standartlarına (örneğin, FOCIL ve EIP-8141 gibi) yönelmesi de bekleniyor. Bu yenilikler, Ethereum’un hem kötü amaçlı MEV faaliyetlerine hem de sansür girişimlerine karşı daha güçlü kalmasına olanak sağlayacak.

Mini sözlük: FOCIL, Ethereum protokolünde geliştiricilerin doğrulama ve koordinasyon süreçlerini daha güvenli ve şeffaf hale getirmeye odaklanan, yeni önerilen teknik bir standarttır. Hatalı kod ya da siber saldırı riskini azaltmayı amaçlar.

Sonuç olarak, Ethereum’un yeni yol haritası, kısa vadede yüksek işlem hızına değil, teknik dayanıklılık ve tam topluluk kontrolü sağlayan sıkı matematiksel güvenlik önlemlerine odaklanıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ethereum ağında EIP-8182 ile benzersiz gizlilik havuzu gündemde

Ethereum Foundation kendi rolünü savundu, ETH fiyatına odaklanmayacak

Ethereum’da kurumsal balinalar Foundation’ı aştı ETH’de kısa vadeli direnç öne çıktı

Ethereum uzun vadeli destek bölgesinde kritik sınırda

Ethereum Foundation’dan fiyat baskısına karşı net duruş: “Uzun vade, merkeziyetsizlik ve güvenlik odakta”

Ethereum Foundation’da etkisi farklılaşan Vitalik Buterin, uzun vadeli sürdürülebilirliğe odaklandı

Ethereum fiyatı 2.000 dolar civarında, 39 milyon ETH stake edildi

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı 2026 ara seçimlerinde kripto lobisi ABD siyasetine 500 milyon dolardan fazla akıttı
Bir Sonraki Yazı Shiba Inu vadeli işlemlerinde 24 saatte yüzde 306’lık çıkış
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum ağında EIP-8182 ile benzersiz gizlilik havuzu gündemde
Ethereum (ETH)
Shiba Inu vadeli işlemlerinde 24 saatte yüzde 306’lık çıkış
SHIBA INU (SHIB)
2026 ara seçimlerinde kripto lobisi ABD siyasetine 500 milyon dolardan fazla akıttı
Kripto Para
Bitcoin son zirveden %6,5 geriledi, 72.000 dolar riski öne çıktı
BITCOIN (BTC)
Cardano’da Van Rossem hard fork’u için ana ağ oylaması 29 Mayıs 2026’da
Cardano (ADA)
Lost your password?