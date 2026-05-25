Ethereum Foundation artık merkez değil Vitalik Buterin geleceğe dair yeni yol haritasını duyurdu

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, vakfın merkezi rolünden uzaklaşacağına dair önemli bir vizyon değişikliğini kamuoyuyla paylaştı. Yeni stratejiye göre Ethereum Vakfı artık ağın kalbi olarak konumlanmayacak; bunun yerine ekosistemde, diğer birçok katılımcıyla eşit düzeyde, belirli görevlere sahip bağımsız bir düğüm olacak.

Ethereum Vakfı’nın yeni konumu

Bu değişimle birlikte, Ethereum Vakfı’nın hiçbir şekilde merkezi yönetim fonksiyonu sürmeyeceği vurgulandı. Vitalik Buterin, hem Ethereum ağı hem de topluluğu üzerinde vakfın kalıcı bir yetkiye sahip olmadığının altını çizdi. Bu yapı sayesinde merkeziyetçilikten doğan endişelerin önüne geçmek ve karar süreçlerini daha adil temellere oturtmak amaçlanıyor.

Yeni modelde ana ekip, küresel çapta çalışan bağımsız geliştiricilerle birlikte, işbirliğine ve eşit dağıtılmış sorumluluklara dayalı bir yaklaşımla hareket edecek. Bu yapılanmanın temel hedeflerinden biri, ağın topluluk temelli, katılımcı ve kimseye bağlı olmayan bir yapıda kalmasını sağlamak olarak öne çıkıyor.

Vitalik Buterin, yaptığı son açıklamada, “Bu sadece kendi görüşüm. Yönetim kurulunda tek başıma özel yetkim yok ve süreci tek başıma yürütmüyorum,” sözleriyle öne çıktı. Ayrıca geçişin teknik sorumluluğunu üstlenen danışmanın @aerugoettinea olduğu belirtildi.

Satışlar azalacak uzun vadeli ilkelere sıkı bağlılık

Vitalik Buterin, bundan sonra vakfı daha yalın, keskin ve uzun vadede belirlenen değerlere odaklanmış bir yapı haline getirmek istediklerini aktardı. Bu yaklaşım, sansüre direnç, açıklık, gizlilik ve güvenlik temel ilkeleri etrafında şekilleniyor.

Önemli bir ayrıntı olarak şu anda Ethereum Vakfı toplam ETH arzının yalnızca yüzde 0,16’sına sahip ve ilerleyen dönemde ellerindeki ETH satışını en aza indirecek. Bu adım, hem piyasa üzerinde satış baskısını azaltmayı hem de vakfın finansal sürdürülebilirliğini güvence altına almayı hedefliyor.

Satışlardaki belirgin azalma, toplulukta vakfın işlemlerinin fiyatlar üzerindeki etkisine ilişkin kaygıların azaltılması için atılan somut bir adım olarak değerlendirildi. Ayrıca, son dönemde artan cüzdan korsanlıklarına karşı Ethereum Vakfı net imzalama (clear signing) özelliğini devreye soktu.

Mini sözlük: Net imzalama (clear signing), kullanıcıların işlem detaylarını açık şekilde görebilmesini sağlayan, özellikle cüzdanlar üzerinden yapılan akıllı kontrat işlemlerinde güvenliği artıran bir dijital imzalama yöntemidir. Bu yöntemle zararlı veya gizli kodların onaylanmasının önüne geçilmesi hedeflenir.

Öncelik hız değil, güvenlik ve dağıtılmışlık

Ethereum ekibi, “en hızlı birinci katman blockchain” yarışına katılma fikrini reddediyor. Buterin, Ethereum’un asıl avantajının işlemler saniye bazında değil, tam anlamıyla dağıtık, güvenli ve otoriteden olabildiğince uzak bir yapıdan geldiğine dikkat çekti.

Bu nedenle ağda kısa vadeli ölçeklenebilirlik çözümleri yerine, kökten güvenilirlik ve egemenliğe öncelik veriliyor. Gelecekteki büyük ağ güncellemelerinde, yapay zekâ destekli formel doğrulama araçları kullanılacak. Bu araçlar sayesinde akıllı kontrat kodlarındaki olası hataların ana ağa aktarılmadan önce tespit edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, geliştiricilerin süreçte merkezi aracılara bağımlılığı azaltan yeni protokol standartlarına (örneğin, FOCIL ve EIP-8141 gibi) yönelmesi de bekleniyor. Bu yenilikler, Ethereum’un hem kötü amaçlı MEV faaliyetlerine hem de sansür girişimlerine karşı daha güçlü kalmasına olanak sağlayacak.

Mini sözlük: FOCIL, Ethereum protokolünde geliştiricilerin doğrulama ve koordinasyon süreçlerini daha güvenli ve şeffaf hale getirmeye odaklanan, yeni önerilen teknik bir standarttır. Hatalı kod ya da siber saldırı riskini azaltmayı amaçlar.

Sonuç olarak, Ethereum’un yeni yol haritası, kısa vadede yüksek işlem hızına değil, teknik dayanıklılık ve tam topluluk kontrolü sağlayan sıkı matematiksel güvenlik önlemlerine odaklanıyor.