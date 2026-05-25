Ethereum’da kurumsal balinalar Foundation’ı aştı ETH’de kısa vadeli direnç öne çıktı

Ethereum ekosisteminde fiyat tartışmalarının odağı önemli ölçüde değişti. Artık gündemde Ethereum Foundation’ın elindeki ETH miktarı değil, kurumsal şirketlerin büyüyen varlıkları var. 2026 itibarıyla Ethereum Foundation toplam arzın yalnızca yüzde 0,16’sını elinde bulundururken; Bitmine adlı şirketin elindeki ETH payı yüzde 4,37 düzeyine ulaştı. Bu fark, piyasadaki ağırlığın kurumsal şirketlere kaydığını açıkça gösteriyor.

Kurumsal yatırımcıların ETH üzerindeki etkisi

Geçmişte Ethereum Foundation fiyat oynaklığı dönemlerinde sıkça tartışılıyordu. Eleştiriler genelde foundation’ın satışlarını, harcamalarını ve piyasa üzerindeki etkisini hedef alıyordu. Ancak güncel verilere bakıldığında foundation’ın toplam arz içerisindeki payı kurumsal yatırımcılara oranla oldukça küçük görünüyor. Ethereum Foundation bugüne dek özellikle çekirdek yazılım geliştirme, araştırma ve protokolün büyümesine odaklandı. “Merge” adıyla tanınan büyük yazılım geçişi ise 2022 yılında tamamlandı. Böylece ekosistemdeki karar alma süreçleri daha geniş bir geliştirici, şirket ve yatırımcı kitlesine yayılmış oldu.

Ethereum Daily, 2026’daki piyasa manzarasını şu sözlerle özetledi: “Ethereum Foundation’ın fiyat üzerindeki etkisini suçlamayı bırakın. 2026’ya geldik ve bu anlatı matematiksel olarak sona erdi. Foundation toplam arzın yalnızca yüzde 0,16’sını elinde tutuyor, tablo artık çok farklı.”

Piyasa yorumcuları, foundation’dan fiyat artışı beklemenin Ethereum ekosisteminin doğasını yanlış anlamak olacağını, teknolojin korunmasının fiyat manipülasyonundan daha öncelikli olduğunu vurguladı. Bugün ise ETH üzerindeki dikkat kurumsal kasalara, borsa fonlarına, kredi kurumlarına ve halka açık şirkete kaymış durumda.

Mini sözlük: Bitmine, büyük kripto varlık portföylerine sahip kurumsal yatırımcılar arasında Ethereum’a yoğun şekilde yatırım yapan ve piyasada balina olarak nitelendirilen bir şirket olarak öne çıkıyor. Bu tarz aktörler, sahip oldukları yüksek miktardaki ETH nedeniyle piyasa üzerinde önemli etki yaratabiliyor.

Kuruluş ETH Arzındaki Payı Ethereum Foundation %0,16 Bitmine %4,37

ETH/USD paritesinde kısa vadeli direnç öne çıktı

ETH/USD paritesi haberin yazıldığı seansta 2.110 dolar civarında işlem gördü ve yüzde 0,61’lik artış kaydetti. Son kapanış fiyatı ise 2.097,20 dolar seviyesindeydi. Grafik incelendiğinde ETH’nin önce 2.100 ile 2.105 dolar arasında yatay seyir izlediği, ardından saat 07:00’de 2.091 ile 2.093 dolar aralığına çekildiği görülüyor. Sabah yaşanan bu düşüşten sonra alıcıların geri dönüşüyle fiyat yeniden yükselişe geçti.

Kısa vadeli görünümde ETH, art arda daha yüksek dipler ve tepeler oluşturdu. Bu da sabah yaşanan başarısız düşüş hareketinin ardından talebin güçlendiğini gösteriyor. Alıcıların ise özellikle 2.104 – 2.106 dolar bandında piyasaya aktif şekilde girdiği gözlemleniyor. Kapanış seviyesinin ise 2.097 dolarda kalması, mevcut fiyat yapısı için kritik bir destek işlevi görüyor.

Direnç tarafında 2.112 – 2.114 dolar aralığı ön plana çıktı. ETH bu bölgeye kısa süreli olarak yükselse de satıcılar hızla devreye girdi. Eğer fiyat bu direnç üzerinde tutunursa yükseliş yönlü hareketin ivme kazanması mümkün olabilir.

Fiyat desteğinde yeni odak: Kurumsal bilançolar

ETH için fiyat desteğinin geleceğiyle ilgili polemik artık daha çok kurumsal bilançolar üzerinden dönüyor. Foundation’ın sınırlı payına karşılık, şirketlerin daha büyük ETH pozisyonları fiyatı destekleme konusunda belirleyici bir noktaya gelmiş durumda. Özellikle ETH teminat, rezerv veya gelir tabanı olarak kullanıldığında, fiyatın ileriye dönük hareketlerinde şirketlerin ihtiyaçları öne çıkıyor.

Büyük kurumsal sahipler, varlıklarının piyasa değeri, likiditesi ve kredi gücüyle yakından ilgileniyor. Buna karşın, Ethereum Foundation’ın ağırlığı ise bugün itibarıyla daha çok araştırma, geliştirme ve teknik protokol faaliyetlerinde sürüyor.

Kısa vadede ise ETH fiyatının kritik direnç noktalarını aşması, kısa süreli yükseliş eğilimini destekleyebilir. Özellikle 2.112 – 2.114 dolar bandı yukarı yönlü kırılırsa piyasada yeni bir ivme yakalanabileceği öne sürülüyor. Buna karşılık 2.104 dolar altına inilmesi mevcut yapının zayıflaması anlamına gelebilir. CryptoAppsy verilerine göre ETH/USD paritesi son olarak 2.110 dolar seviyesini test etti.