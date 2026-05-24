Bank of America’nın kripto varlık ETF’lerinde 53 milyon dolarlık pozisyonu dikkat çekti

Bank of America’nın yeni açıklanan çeyrek raporunda, bankanın dijital varlık portföyünde önemli oranda yeniden yapılanmaya gittiği görüldü. ABD’nin en büyük ikinci finans kuruluşu olan Bank of America, Bitcoin başta olmak üzere kripto paralarla bağlantılı çeşitli borsa yatırım fonlarına (ETF) yöneldi. Özellikle Bitcoin yatırımlarındaki artış ve Ethereum ile Solana‘daki pozisyonunu üç katına çıkarması dikkat çekti.

Bitcoin ETF yatırımlarında yükseliş

Bank of America, toplamda yaklaşık 53 milyon dolar değerinde kripto varlık ETF pozisyonuna sahip. Bu alandaki en güçlü yatırımı ise BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu oldu. Banka, yılın ilk çeyreğinde IBIT’teki pozisyonunu 37 milyon dolara taşıyarak, portföyünün yaklaşık %70’ini bu fona ayırdı. Bu durum, Bank of America’nın Bitcoin’e olan güveninin arttığını gösteriyor.

BlackRock’ın IBIT fonu dışında, banka Bitwise Bitcoin ETF (BITB), Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) ve Grayscale tarafından sunulan Bitcoin fonlarında da yatırımlarını sürdürdü. Böylece Bank of America, Bitcoin odaklı farklı ürünlerle varlık dağılımını çeşitlendirmiş oldu.

Ethereum ve Solana ilgisi üç katına çıktı

Bank of America’nın SEC’e yaptığı son bildirimde, Ethereum ve Solana temelli yatırımlarında kayda değer bir artış kaydedildi. Banka özellikle akıllı sözleşme platformlarına yönelik stratejisinin ölçeğini büyüttü. Analistlere göre, bu hamle geleneksel bankaların güncel kripto eğilimlerini gösteriyor.

Mini sözlük: ETF (Borsa Yatırım Fonu), menkul kıymet borsalarında işlem gören bir yatırım aracıdır ve bir endeks, emtia veya varlık sepetini izlemeye yarar. Kripto ETF’leri, doğrudan kripto para almak yerine, fiyatı kripto paralara bağlı olan menkul kıymetlere yatırım yapılmasını sağlar.

Başka finans devlerinden benzer adımlar

Bank of America kadar Morgan Stanley ve Goldman Sachs da dijital varlık yatırımlarında ön plana çıktı. Morgan Stanley, yılın ilk çeyreği itibarıyla spot Bitcoin ETF’lerinde 1,24 milyar dolar gibi önemli bir pozisyona sahip. Bu sonuç, bankanın kripto piyasasına giren büyük finans kurumları arasında liderler arasında yer aldığını gösteriyor.

Goldman Sachs tarafındaysa BlackRock’ın IBIT fonunda 690 milyon dolarlık yatırım dikkat çekti. Banka ayrıca Fidelity’nin FBTC fonunda da 25 milyon dolar seviyesinde varlık bulunduruyor.

Banka Kripto ETF Toplamı Ana ETF veya Fon Ek Yatırımlar Bank of America $53 milyon BlackRock IBIT ($37 milyon) BITB, FBTC, Grayscale Morgan Stanley $1,24 milyar Çeşitli spot Bitcoin ETF’ler — Goldman Sachs $715 milyon IBIT ($690 milyon) FBTC ($25 milyon)

Stratejik şirket yatırımları ve piyasa politikaları

Bank of America’nın öne çıkan bir başka hamlesi ise MicroStrategy hisselerine yaptığı yatırım oldu. Banka yaklaşık 3,96 milyon adet MicroStrategy hissesine sahip ve bu pozisyonun toplam değeri 660 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. MicroStrategy, kurumsal çapta en yüksek Bitcoin rezervine sahip teknoloji şirketi olarak biliniyor.

Bir diğer dikkat çeken gelişme ise JPMorgan’ın son dönemde Bitcoin konusundaki klasik eleştirel tavrına rağmen işlem masalarında gizliden alımlar yapması oldu. Bankanın resmi SEC başvuruları, yılın ilk çeyreğinde Bitcoin ve diğer dijital varlıklarda agresif miktarlarda pozisyon açıldığını ortaya koydu.

“Kripto para sektörünün geleneksel finans dünyasında hızla kabul görmeye başladığı, büyük bankaların bu alandaki yatırım ve stratejilerinde artış olduğu raporlarla net biçimde ortaya çıkıyor.”