ETH’de 800 milyon dolarlık hareketlilik dikkat çekti! Balinalar neye hazırlanıyor?

Ethereum’da son haftalarda büyük yatırımcıların temkinli duruşu öne çıkarken, yeni veriler bu tabloda değişim yaşanabileceğine işaret etti. Zincir üstü verileriyle tanınan kripto para analisti Ali Martinez’in paylaştığı bilgilere göre, son yedi günde Ethereum balinalarının alım yönlü hareketi belirgin biçimde hızlandı.

Borsalardan güçlü ETH çıkışı

Aktarılan verilere göre büyük yatırımcılar son bir haftada borsalardan yaklaşık 500 milyon ETH çekti. Haberde paylaşılan önceki hafta fiyatlarına göre bu hareketin parasal karşılığı yaklaşık 800 milyon dolar düzeyine ulaştı. Bu tür yüksek hacimli çıkışlar, piyasada satış için tutulan varlık miktarının azalabileceğine dair bir işaret olarak izleniyor.

Ethereum, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için kullanılan en büyük blokzincir ağlarından biri olarak biliniyor. Bu nedenle ağdaki büyük cüzdan hareketleri, yalnızca fiyat beklentileri açısından değil, ekosistemin genel yönüne dair sinyal üretmesi bakımından da yakından takip ediliyor.

Ali Martinez’in paylaştığı verilere göre, son yedi gün içinde borsalardan yaklaşık 500 milyon ETH çekildi ve bu hareket, büyük yatırımcıların yeniden birikime yönelmiş olabileceğini düşündürdü.

Piyasa yorumlarında, borsalardan özel cüzdanlara yapılan transferler genellikle elde tutma eğilimiyle ilişkilendiriliyor. Yatırımcıların varlıklarını satış amacıyla borsada bırakmak yerine kendi cüzdanlarına çekmesi, kısa vadeli satış baskısının zayıfladığı şeklinde değerlendirilebiliyor.

Fiyat cephesinde sınırlı ama pozitif görünüm

Fiyat tarafında ise Ethereum’un hareketi hala güçlü bir toparlanma görüntüsü vermiyor. Buna karşın varlık, piyasanın pozitif tarafına geçmiş durumda. Yazım sırasında ETH 1.676 dolar seviyesinde işlem görürken, son 24 saatteki artış %0,45 olarak kaydedildi.

Bu yükseliş tek başına büyük bir trend değişimini teyit etmese de, balina hareketleriyle birlikte değerlendirildiğinde piyasada beklentilerin yeniden canlandığı görülüyor. Özellikle hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar cephesinde iyimserliğin kademeli biçimde arttığı aktarılıyor.

Analistler daha büyük bir hamle ihtimalini izliyor

Analist, bu büyük ölçekli birikimin arkasındaki amaca dair ek ayrıntı paylaşmadı. Yine de piyasa uzmanları, borsalardan yoğun çıkışların çoğu zaman ileriye dönük daha güçlü fiyat hareketleri öncesinde görülebildiğini belirtiyor.

Mevcut veriler, Ethereum’da kesin bir toparlanmanın başladığını göstermiyor. Ancak son bir haftadaki yüksek hacimli çıkışlar, varlığın yeni bir fiyat hareketine hazırlanıyor olabileceği yönündeki beklentileri güçlendirmiş görünüyor.