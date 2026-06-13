Oyun Başlıyor! 2026 Dünya Kupası Heyecanı: ALL IN THE GLORY

Futbolu özel kılan şey, güzel ve heyecan verici öngörülemezliğidir. Tek bir parlak hamle, favori olmayan bir takımı efsaneye dönüştürebilir. Kripto para piyasası da tam olarak aynı adrenalinden beslenir: yüksek tempo, büyük riskler ve bitmek bilmeyen zafer arayışı. Bu yıl CoinEx, sahanın heyecanını grafiklerin hareketliliğiyle buluşturuyor. Yeni temamızı resmen başlatıyoruz: ALL IN THE GLORY!

Zaferini Sahiplen: 30.000 USDT’lik Arena Seni Bekliyor

CoinEx, işlem dünyasını elit bir arenaya dönüştürüyor. Büyük mücadeleye hazır olun: ALL IN THE GLORY: Vadeli İşlemler PNL Sıralamasına Katıl ve 15.000 USDT’yi Paylaş. Vadeli İşlemler PNL Tutarı Sıralama Turnuvası için toplam 30.000 USDT değerinde dev bir ödül havuzu hazırlanmış durumda. Bu, alım satım becerilerini kanıtlama anı. Kâr için mücadele et, en büyük ödül için sahneye çık.

Etkinlik 15 Haziran’da başlayacak ve 2 Temmuz’a kadar devam edecek. Bu fırsatı kaçırmayın!

Yeni Kullanıcılara 100 USDT Bonus

Yeni kullanıcılar için de özel bir fırsat var. Kayıt olun ve 100 USDT değerindeki yeni kullanıcıya özel ödülünüzü açın. İlk para yatırma işleminiz, spot alım satımınız ya da vadeli işlemler piyasasındaki adımınız fark etmeksizin, portföyünüzü büyütmeniz için size ek sermaye sunuyoruz.

Efsane Ortaya Çıkıyor: THE BELIEVER

Bu unutulmaz anı kutlamak için CoinEx, 2026 Dünya Kupası’na özel sınırlı sayıda forma koleksiyonunu kullanıcılarıyla buluşturuyor. Bunlar yalnızca birer forma değil; aynı zamanda birer onur nişanı. Koleksiyonun en dikkat çekici parçasına yakından bakın: THE BELIEVER.

Şık siyah ve altın renk tasarımıyla hazırlanan THE BELIEVER, gerçek bir yatırımcının zihniyetini temsil ediyor. Kaosun içinde fırsatı görenler, piyasa oynaklaştığında stratejisine güvenenler ve meydan okumalar karşısında geri adım atmayanlar için tasarlandı. Onu almaya hak kazanan az sayıdaki kişiden biri olacak mısınız?

Senin Arenan, Senin Anın

2026 Dünya Kupası; tutkunun, rekabetin ve zaferin kutlaması olacak. CoinEx’in #ALLINTHEGLORY kampanyasında ise MVP sensin. İster 100 USDT’lik yeni kullanıcı ödülünü almak, ister 30.000 USDT’lik vadeli işlemler ödül havuzundan pay kapmak, ister efsanevi siyah-altın THE BELIEVER formasını kazanmak için burada ol; zafere giden yol şimdi başlıyor. Sahaya çık, stratejine güven ve tüm gücünle oyuna gir.

CoinEx Hakkında

2017 yılında kurulan CoinEx, kullanıcı odaklı olarak tasarlanmış ödüllü bir kripto para borsasıdır. Sektörün önde gelen madencilik havuzlarından ViaBTC tarafından hayata geçirilen platform, kullanıcı varlıklarının yüzde 100’ünü korumak amacıyla rezerv kanıtı yayımlayan ilk kripto para borsalarından biri olmuştur. CoinEx, 200’den fazla ülke ve bölgede 10 milyondan fazla kullanıcısına profesyonel düzeyde özellikler ve hizmetlerle birlikte 1.400’den fazla kripto para desteği sunmaktadır. CoinEx aynı zamanda, kullanıcı aktivitelerini teşvik eden ve ekosistemini güçlendiren yerel token’ı CET’e de ev sahipliği yapmaktadır.

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