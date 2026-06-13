Kayıt Banner
SHIBA INU (SHIB)

T. Rowe Price’ın 15 kripto varlığa kadar yatırım yapabilecek ETF başvurusu için kural değişikliği onaylandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 T. Rowe Price’ın kripto ETF başvurusu için kural değişikliği 12 Haziran 2026’da onaylandı.
  • 📌 Fonun sepetinde Shiba Inu ve Dogecoin ile birlikte toplam 15’e kadar kripto varlık yer alabilecek.
  • 📊 Ekim 2025’te başlayan süreç, nisan ve mayıs 2026’daki tadillerin ardından hız kazandı.
  • 🪙 Yatırımcılar açısından öne çıkan gelişme, $DOGE ve SHIB dahil geniş bir sepetin NYSE Arca’ya yaklaşması oldu.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

T. Rowe Price’ın aktif yönetilen kripto ETF başvurusu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndaki önemli bir eşiği geçti. 12 Haziran 2026 tarihli SEC belgesine göre, NYSE Arca’da listelenip işlem görmesi planlanan T. Rowe Price Active Crypto ETF için önerilen kural değişikliği, 2 numaralı tadille birlikte onaylandı.

İçindekiler
1 Onay süreci yatırımcılara açılma yolunu kısaltabilir
2 Fon sepetinde SHIB ve DOGE de yer alıyor
3 Başvuru takvimi nisan ve mayıs aylarında hızlandı

Onay süreci yatırımcılara açılma yolunu kısaltabilir

Söz konusu karar, fonun doğrudan işleme açıldığı anlamına gelmiyor. Ancak önerilen kural değişikliğinin kabul edilmesi, ürünün yatırımcılara sunulmasına bir adım daha yaklaşıldığını gösteriyor. Haberde adı geçen T. Rowe Price, 1,8 trilyon doların üzerinde varlık yöneten büyük bir ABD merkezli varlık yönetim şirketi olarak biliniyor.

T. Rowe Price Active Crypto ETF’nin NYSE Arca’da listelenmesi ve işlem görmesine yönelik önerilen kural değişikliği, 2 numaralı tadille birlikte onay aldı.

Şirket, çoklu varlığa dayalı kripto ETF için düzenleyici onay başvurusunu Ekim 2025’te yapmıştı. Bu adım, T. Rowe Price’ın kripto varlık alanındaki ilk resmi girişimi olarak kayda geçmişti.

Fon sepetinde SHIB ve DOGE de yer alıyor

Başvuru dosyasına göre ETF, yatırımcılara beş ile 15 arasında değişen sayıda kripto varlığa erişim sunabilecek. Mevcut listede Shiba Inu, Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Cardano, Avalanche, Litecoin, Polkadot, Hedera, Bitcoin Cash, Chainlink, Stellar ve Sui bulunuyor. Bu yapı, yalnızca büyük piyasa değerine sahip varlıklara değil, daha geniş bir kripto sepetine erişim hedeflendiğine işaret ediyor.

BaşlıkDetay
Varlık sayısı5 ile 15 arası
Öne çıkan varlıklarSHIB, DOGE, BTC, ETH, SOL, XRP
Listeleme yeriNYSE Arca

Haberde ayrıca, Japonya’nın büyük pazar yerlerinden Mercari’nin bu hafta Shiba Inu ve Dogecoin’i kripto varlık listesine eklediği belirtildi. Böylece platformun aylık 23 milyon kullanıcısının bu iki varlığa doğrudan erişebileceği aktarıldı.

Başvuru takvimi nisan ve mayıs aylarında hızlandı

Sürecin zaman çizelgesine bakıldığında, önerilen kural değişikliğine ilişkin ilk tadil 21 Nisan 2026’da sunuldu. SEC ise 24 Nisan 2026’da, 1 numaralı tadille güncellenen başvuruya ilişkin duyuruyu yayımladı.

İkinci tadil 26 Mayıs 2026’da dosyaya eklendi. Son olarak 12 Haziran 2026 tarihli emirle birlikte, önerilen kural değişikliği resmen onaylandı. Bu gelişme, T. Rowe Price’ın kripto ETF planında şimdiye kadarki en somut düzenleyici ilerleme olarak öne çıktı.

Önerilen kural değişikliğinin onaylanması, ETF ürününü yatırımcıların erişimine açılma sürecinde bir adım daha ileri taşıdı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Shiba Inu yakım oranı son 24 saatte %20,86 artsa da haftalık yakım %14,42 geriledi

SHIB’de 64 milyarlık hareket dikkat çekti! Kritik eşikte neler yaşandı?

Shiba Inu saatlik grafikte altın kesişim sinyali verdi, fiyat $0.00000573 direncine yöneldi

SHIB’de dikkat çeken veri geldi! Toparlanma neden hız kazanmadı?

Shiba Inu borsalardaki rezervi 80 trilyon token eşiğine geriledi

Bitcoin $60 binin altını test ettikten sonra $62 bin ile $63 bin aralığında dengelendi

Shiba Inu borsalardan 24 saatte 266 milyar SHIB çıkışı gördü

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
Bir Önceki Yazı Oyun Başlıyor! 2026 Dünya Kupası Heyecanı: ALL IN THE GLORY
Bir Sonraki Yazı Zcash geliştiricileri, AI destekli güvenlik incelemesinde protokolde yeni ciddi hata bulunmadığını açıkladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Shiba Inu yakım oranı son 24 saatte %20,86 artsa da haftalık yakım %14,42 geriledi
SHIBA INU (SHIB)
Zcash geliştiricileri, AI destekli güvenlik incelemesinde protokolde yeni ciddi hata bulunmadığını açıkladı
Zcash (ZEC)
Oyun Başlıyor! 2026 Dünya Kupası Heyecanı: ALL IN THE GLORY
Sponsorlu Makale
ETH’de 800 milyon dolarlık hareketlilik dikkat çekti! Balinalar neye hazırlanıyor?
Ethereum (ETH)
XRPL’de 2028 hedefi öne çıktı! RippleX hangi kritik geçişe hazırlanıyor?
RIPPLE (XRP)
Lost your password?