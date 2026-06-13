T. Rowe Price’ın 15 kripto varlığa kadar yatırım yapabilecek ETF başvurusu için kural değişikliği onaylandı

T. Rowe Price’ın aktif yönetilen kripto ETF başvurusu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndaki önemli bir eşiği geçti. 12 Haziran 2026 tarihli SEC belgesine göre, NYSE Arca’da listelenip işlem görmesi planlanan T. Rowe Price Active Crypto ETF için önerilen kural değişikliği, 2 numaralı tadille birlikte onaylandı.

Onay süreci yatırımcılara açılma yolunu kısaltabilir

Söz konusu karar, fonun doğrudan işleme açıldığı anlamına gelmiyor. Ancak önerilen kural değişikliğinin kabul edilmesi, ürünün yatırımcılara sunulmasına bir adım daha yaklaşıldığını gösteriyor. Haberde adı geçen T. Rowe Price, 1,8 trilyon doların üzerinde varlık yöneten büyük bir ABD merkezli varlık yönetim şirketi olarak biliniyor.

T. Rowe Price Active Crypto ETF’nin NYSE Arca’da listelenmesi ve işlem görmesine yönelik önerilen kural değişikliği, 2 numaralı tadille birlikte onay aldı.

Şirket, çoklu varlığa dayalı kripto ETF için düzenleyici onay başvurusunu Ekim 2025’te yapmıştı. Bu adım, T. Rowe Price’ın kripto varlık alanındaki ilk resmi girişimi olarak kayda geçmişti.

Fon sepetinde SHIB ve DOGE de yer alıyor

Başvuru dosyasına göre ETF, yatırımcılara beş ile 15 arasında değişen sayıda kripto varlığa erişim sunabilecek. Mevcut listede Shiba Inu, Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Cardano, Avalanche, Litecoin, Polkadot, Hedera, Bitcoin Cash, Chainlink, Stellar ve Sui bulunuyor. Bu yapı, yalnızca büyük piyasa değerine sahip varlıklara değil, daha geniş bir kripto sepetine erişim hedeflendiğine işaret ediyor.

Başlık Detay Varlık sayısı 5 ile 15 arası Öne çıkan varlıklar SHIB, DOGE, BTC, ETH, SOL, XRP Listeleme yeri NYSE Arca

Haberde ayrıca, Japonya’nın büyük pazar yerlerinden Mercari’nin bu hafta Shiba Inu ve Dogecoin’i kripto varlık listesine eklediği belirtildi. Böylece platformun aylık 23 milyon kullanıcısının bu iki varlığa doğrudan erişebileceği aktarıldı.

Başvuru takvimi nisan ve mayıs aylarında hızlandı

Sürecin zaman çizelgesine bakıldığında, önerilen kural değişikliğine ilişkin ilk tadil 21 Nisan 2026’da sunuldu. SEC ise 24 Nisan 2026’da, 1 numaralı tadille güncellenen başvuruya ilişkin duyuruyu yayımladı.

İkinci tadil 26 Mayıs 2026’da dosyaya eklendi. Son olarak 12 Haziran 2026 tarihli emirle birlikte, önerilen kural değişikliği resmen onaylandı. Bu gelişme, T. Rowe Price’ın kripto ETF planında şimdiye kadarki en somut düzenleyici ilerleme olarak öne çıktı.

Önerilen kural değişikliğinin onaylanması, ETF ürününü yatırımcıların erişimine açılma sürecinde bir adım daha ileri taşıdı.