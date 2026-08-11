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SHIBA INU (SHIB)

SHIB vadeli işlemlerindeki %3402 artış fiyatı desteklemedi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SHIB vadeli işlemlerindeki %3402 artış, büyük sermaye akışından çok düşük baz etkisini yansıttı.
  • 📊 Bir saatlik net giriş 268.670 dolar olurken bu tutar, $SHIB piyasa değerinin yaklaşık %0,010'una denk geldi.
  • 📉 SHIB fiyatı 0.00000454 dolar civarında kaldı ve son 24 saatte %3,6 geriledi.
  • 🧭 12 saatlik vadeli net akış eksi 1,44 milyon dolara inerken teknik dirençler yerini korudu.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Shiba Inu vadeli işlemlerindeki net akışın kısa süreliğine %3402 yükselmesi, ilk bakışta görüldüğü kadar güçlü bir sermaye girişine işaret etmedi. Verideki sert sıçrama, büyük ölçüde bu göstergenin hesaplanma biçiminden kaynaklandı. Net akış, giriş ve çıkışların toplam farkını gösterdiği için, başlangıçtaki denge çok düşük kaldığında sınırlı bir tutar bile yüzdesel olarak çok büyük bir değişim yaratabiliyor.

İçindekiler
1 Yüzde artışın arkasındaki hesaplama etkisi
2 Spot piyasa ve fiyat tepkisi sınırlı kaldı
3 Teknik görünümde direnç öne çıkıyor

Yüzde artışın arkasındaki hesaplama etkisi

Bir saatlik dönemde SHIB vadeli işlemlerinde yaklaşık 662.280 dolar giriş, 393.610 dolar çıkış görüldü. Böylece net akış yaklaşık 268.670 dolar artıya geçti. Ancak bu tutar, SHIB piyasa değerinin yalnızca yaklaşık %0,010’una karşılık geliyor. Bu nedenle dört haneli yüzdesel artış, piyasaya çok büyük ölçekli yeni para girdiği anlamına gelmiyor.

SHIB vadeli işlemlerindeki %3402 artış, türev piyasaya 34 kat daha büyük sermaye girişi olduğu anlamına gelmiyor; düşük baz etkisi yüzdesel değişimi büyütüyor.

Daha uzun zaman dilimleri de tabloyu daha net ortaya koyuyor. Sekiz saatlik vadeli net akış yaklaşık 142.120 dolar ile pozitif kalırken, 12 saatlik veri 1,44 milyon dolar eksiye döndü. Bu dönemde 7,25 milyon dolarlık çıkış, 5,81 milyon dolarlık girişi aştı. Spot piyasada da benzer ölçekte güçlü bir sermaye rotasyonu görülmedi.

Spot piyasa ve fiyat tepkisi sınırlı kaldı

Spot tarafta 12 saatlik net akış 18.050 dolar negatif gerçekleşti. Bir saatlik spot net giriş ise yaklaşık 129.780 dolar oldu. Bu tablo, vadeli işlemlerde görülen ani yüzdesel sıçramanın neden benzer ölçekte bir fiyat hareketi üretmediğini açıklıyor. SHIB son verilerde 0.00000454 dolar civarında işlem görürken, son 24 saatte %3,6 ve son yedi günde yaklaşık %9 geriledi.

Türev piyasasının genel büyüklüğü de sınırlı kalıyor. Açık pozisyon büyüklüğü yaklaşık 29,5 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Binance’teki büyük yatırımcıların uzun ve kısa pozisyon oranları yükseliş eğilimine işaret etse de, tek başına bu konumlanma daha geniş piyasa eğilimini tersine çevirecek kadar güçlü bir talep oluşturmadı. Binance, dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor ve türev işlemlerde öne çıkan platformlardan biri olarak izleniyor.

Teknik görünümde direnç öne çıkıyor

Teknik göstergeler de fiyatın önünde halen önemli engeller bulunduğunu gösteriyor. SHIB, 0.00000495 dolar civarındaki direnç seviyesinin ve 0.00000586 dolar çevresindeki uzun vadeli ortalamanın altında kalıyor. Buna karşılık fiyat, 0.00000445 ile 0.00000462 dolar aralığındaki kısa vadeli hareketli ortalamalara yakın seyrediyor.

RSI göstergesinin 54 seviyesine yakın olması da güçlü bir kırılmadan çok nötr ile sınırlı pozitif bir momentuma işaret ediyor. Bu nedenle vadeli işlemlerdeki %3402’lik artış, daha çok mütevazı bir net akış dengesindeki ani değişimi yansıtıyor. Mevcut veriler, tek başına bu hareketin SHIB fiyat yapısında belirgin bir yön değişimi oluşturduğunu göstermiyor.

Bir saatlik vadeli net giriş 268.670 dolar olsa da, bu tutar SHIB’in toplam piyasa değerine kıyasla oldukça sınırlı kaldı.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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