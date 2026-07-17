Yatırımcılar tavsiye ediyor! FT Mining bulut madenciliği ile günlük pasif gelir elde edin

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Türkiye’nin eş zamanlı ekonomik dönüşümü ve dijitalleşme dalgası sürerken, giderek daha fazla sayıda Türk yatırımcı; daha yüksek istikrar ve daha düşük giriş engelleri sunan çevrimiçi yatırım seçeneklerine yöneliyor. FT Mining şirketinin iddiasına göre şirketin bulut madenciliği hizmeti; donanım gerektirmemesi, bakım ihtiyacının sıfır olması ve şeffaf getiri sunması gibi temel avantajları sayesinde, Türk yatırımcı topluluğu nezdinde şiddetle tavsiye edilen bir pasif gelir kaynağı olarak öne çıkıyor.

Pek çok Türk yatırımcı, doğru hash oranı sözleşmelerini seçerek kayda değer günlük madencilik getirileri elde ettiklerini belirtiyor. Bazı kullanıcılar, özel sözleşmelerle günde yaklaşık 5.000 dolar kazanç sağlayarak yatırımcı topluluğunun büyük ilgisini çeken bir başarıya imza attı.

Yatırımcılar neden FT Mining bulut madenciliğini öneriyor?

Donanım veya bakım gerektirmez; hiçbir giriş engeli olmadan madenciliğe başlayın

Geleneksel madencilik; pahalı donanımlar, elektrik maliyetleri ve bakım ekipleri gerektirir; oysa bulut madenciliğinde sadece işlem gücü kiralarsınız ve anında getiri elde etmeye başlarsınız.

İstikrarlı işlem gücü ve şeffaf kazançlar

FT Mining, bireysel donanım sorunlarından etkilenmeyen ve günlük kazançları net bir şekilde takip edilebilen sabit bir işlem gücü tahsisi sunar.

Çoklu kripto para madenciliği ile daha fazla esneklik

BTC, ETH, XRP ve USDT gibi önde gelen kripto paraların madenciliğini destekler; riskini çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için idealdir.

Tüm yatırımcılar için uygun

İster küçük bir yatırımla piyasayı deneyen bir yeni başlayan, ister daha yüksek getiriler hedefleyen bir profesyonel olun; bütçenize en uygun madencilik sözleşmesini seçebilirsiniz.

Popüler yatırımcı sözleşmesi örnekleri

Aşağıda, farklı ölçeklerdeki getiri modellerini gösteren platforma ait örnek kazançlar yer almaktadır.

Başlangıç ​​Deneme Sözleşmesi: 100 $ — 2 günlük vade — Yaklaşık toplam kazanç: 108 $

İstikrarlı Getiri Sözleşmesi: 1.000 $ — 10 günlük vade — Yaklaşık toplam kazanç: 1.360 $

Profesyonel Sözleşme: 4.000 $ — 20 günlük vade — Yaklaşık toplam kazanç: 5.200 $

İleri Düzey Profesyonel Sözleşme: 35.000 $ — 35 günlük vade — Yaklaşık toplam kazanç: 55.212,50 $

Sözleşmeler hakkında daha fazla bilgi için lütfen resmi FT Mining web sitesini ziyaret edin.

Türkiye’deki yatırımcıların çoğu, varlıklarını hızla büyütmek amacıyla; kısa vadeli olma, hızlı getiri sağlama ve yeniden yatırım imkanı sunma gibi özelliklere sahip profesyonel düzeydeki sözleşmeleri tercih etmektedir.

FT mining ile nasıl başlayabilirim?

Kaydolun: Kayıt olmak için resmi FT mining.com web sitesini ziyaret edin; yeni kullanıcılara 15$ değerinde kayıt bonusu verilir.

Kolay Para Yatırma: BTC, ETH, XRP ve USDT gibi başlıca kripto para birimlerini destekleyerek güvenli ve hızlı işlemler sağlar.

Bir Sözleşme Seçin ve Madenciliğe Başlayın: Bütçenize uygun bir sözleşme seçin; sistem otomatik olarak hash gücü (hashrate) atar ve madencilik sürecini başlatır.

Günlük Kazançları Kontrol Edin: Kazançlar gerçek zamanlı olarak görüntülenir; varlıklarınızı büyütmek için dilediğiniz zaman çekilebilir veya yeniden yatırıma dönüştürülebilir.

Bulut madenciliğine başlamak için neden doğru zaman?

Bitcoin piyasasındaki süregelen dalgalanmaların ortasında, bulut madenciliği daha istikrarlı ve zahmetsiz bir alternatif sunar:

Piyasayı sürekli takip etmeye gerek yoktur; kazançlar hash gücüne dayalı olarak günlük şekilde dağıtılır.

Çip veya madencilik donanımı fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenmez.

“İstikrarlı ve pasif gelir” arayan kullanıcılar için idealdir.

Çalkantılı bir piyasada güvenilir getiriler arayan yatırımcılar için FT mining, istikrarlı ve verimli bir yatırım yolu sunar.

Türkiye’den Kullanıcı Yorumları

FT mining’in iddiasına göre Ankara’dan bir anaokulu öğretmeni şunları paylaşıyor:

“İki çocuklu bekar bir anne olarak, iş ve çocuk bakımı arasında denge kurmamı sağlayacak bir gelir kaynağı arayışındaydım. FT mining bulut madenciliği sayesinde artık her gün ABD doları cinsinden düzenli bir gelir elde ediyorum; bu durum ailemizin mali durumunu tamamen değiştirdi.”

İstanbul’dan bir BT mühendisi ise şunları ekliyor:

“Mevcut koşullarda, yerel ekonomiden bağımsız olarak ABD doları cinsinden pasif gelir elde etmek büyük önem taşıyor. Bulut madenciliği, gerçekten uluslararası nitelikte bir gelir akışı oluşturmamı sağladı.”

Sonuç

Türkiye’deki yatırımcılar, günümüzde FT mining bulut madenciliğini pasif gelir elde etmek için güvenilir bir yöntem olarak görüyor. Şeffaf getirileri, sisteme giriş kolaylığı ve yüksek esnekliği ile giderek daha fazla yatırımcının tercihi haline geliyor. Siz de kolayca günlük pasif gelir elde etmeye başlamak istiyorsanız, FT mining bulut madenciliğini deneyin ve varlıklarınızı büyütmeyi daha basit bir hale getirin.

Resmi Web Sitesi: https://ftmining.com/

Uygulama İndirme: https://ftmining.com/xml/index.html#/app

Müşteri Hizmetleri E-postası: [email protected]

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.