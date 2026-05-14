Uzun Süre Yüksek Faiz Baskısı: Kripto Piyasasındaki Toparlanma Gücünü Kaybedebilir

Bu hafta farklı varlık sınıflarındaki fiyatlamaları enflasyon ve faiz patikası belirledi. Haftanın başında İran’ın ABD’nin ateşkes çerçevesini reddetmesi ve ABD ile İran güçleri arasında boğaz yakınlarında çatışma yaşanmasının ardından petrol risk primi korunmaya devam etti. Ancak piyasa, aşırı arz kesintisi senaryosunu fiyatlamayı bıraktı. Bunun yerine riskli varlıklar, yapay zeka bilançoları ve yarı iletken hisselerinin öncülüğünde toparlanmayı sürdürdü.

Kalıcı enflasyon ve yeni Fed faiz patikasını yeniden şekillendiriyor

Ardından ABD’de resmi Nisan ayı TÜFE verisi yüzde 3,8’e yükseldi. Enerji ve barınma kalemleri, enflasyondaki baskının yalnızca petrol fiyatlarındaki geçici bir dalgalanmadan ibaret olmadığı yönündeki algıyı güçlendirdi. Senato’nun Kevin Warsh’ü Fed başkanı olarak onaylamasının ardından ana soru, büyümenin dirençli kalıp kalamayacağından çok, yeni Fed’in dalgalı petrol ve enflasyon verileri karşısında faizleri daha uzun süre yüksek tutup tutmayacağına kaydı. S&P 500 son 14 günde yaklaşık yüzde 3,0 yükseldi ancak bu yükseliş geniş tabanlı bir risk iştahından değil, teknoloji hisselerinin endeksteki ağırlığından kaynaklandı.

CoinEx Research’e göre bundan sonraki makro hikaye iki temel soru etrafında şekillenecek: Enerji şoku enflasyon beklentilerine yerleşecek mi ve Warsh liderliğindeki Fed politika tepkisini nasıl iletişimle yönetecek? Enerji arzına ilişkin riskler azalırsa, uzun vadeli tahvil faizlerindeki düşüş hisse senedi çarpanları ve kredi spread’leri için toparlanma alanı açabilir. Böyle bir durumda riskli varlıklar yeniden şirket kârları ve büyüme dayanıklılığı üzerinden fiyatlanabilir.

Buna karşılık petrol yüksek seviyelerde dalgalanmaya devam eder ve yeni Fed daha şahin bir iletişim kurmak zorunda kalırsa, tahvil faizleri ve dolar güvenli liman ve sıkılaşma akımlarını çekmeyi sürdürebilir. Bu durumda endeksin yüzeydeki gücü birkaç teknoloji hissesine bağımlı kalır.

Kripto piyasası açısından makro aktarım hâlâ iç dinamiklerden daha belirleyici. BTC’nin son 14 günlük performansı S&P 500’ün gerisinde kaldığı için Bitcoin’in göreli gücü artık piyasalara öncülük etmiyor. Bundan sonra BTC’nin küresel likidite ve reel faizleri daha yakından takip etmesi beklenebilir. Kripto piyasasının yüksek beta profili ancak enerji riski soğuyup reel faizleri aşağı çektiğinde yeniden yukarı yönlü potansiyele dönüşebilir. Aksi halde her toparlanma, risk bütçesi tam olarak daralmadan önceki geçici bir aşama gibi görünebilir.

ETF ve stablecoin akışları tersine dönerken BTC’de spot talep zayıflıyor

Teknoloji hisselerinin ağırlığının piyasayı yukarı taşıdığı hisse senedi piyasalarının aksine, kripto piyasasının kendi fon akışı görünümü bu hafta belirgin şekilde soğudu. Son birkaç haftada BTC’deki toparlanmayı destekleyen iki spot unsur, yani ETF net girişleri ve stablecoin net arzı, aynı anda tersine döndü. ETF’ler geçen haftaki net girişten bu hafta net çıkışa dönerken, stablecoin’ler de net ihraçtan net itfaya geçti.

Buna karşılık sürekli vadeli işlemlerde fonlama oranları kalıcı negatif görünümden hafif pozitife döndü. Bu da spot talep zayıflarken kaldıraçlı pozisyonların long tarafa eğildiğini gösteriyor. Bu tablo fiyat açısından doğrudan bir zayıflık anlamına gelmiyor; daha çok destek yapısının inceldiğine işaret ediyor. Spot taraftaki alım gücü zayıflarken pozisyonlanma sessizce kaldıraç ekliyor ancak bunu güçlü bir fiyat hamlesine dönüştüremiyor.

BTC ile ABD 10 yıllık tahvil faizi momentumundaki ilişki, piyasanın potansiyel bir dönüm noktasına yaklaştığını gösteriyor olabilir. Son 90 günlük korelasyon derin negatif bölgeden sıfır çizgisine yakın seviyelere toparlandı. Bu da faiz baskısındaki marjinal gevşemenin BTC’deki toparlanmaya sağladığı desteğin büyük ölçüde fiyatlandığı anlamına geliyor. Öte yandan BTC’nin mart diplerinden başlayan toparlanması hâlâ yeni bir yükseliş trendi açabilmiş değil. Fiyat 80.000 dolar civarında yeniden yükselen tahvil faizleri ve güçlenen dolar ile karşı karşıya kalıyor.

Eğer 10 yıllık tahvil faizi yüksek kalmaya devam eder ya da korelasyon yeniden negatif bölgeye dönerse, bu kısa vadeli toparlanmanın son aşamalarında olunabilir. Bundan sonraki daha büyük risk, toparlanma işleminin yerini yüksek faiz rejiminde değerleme sıkışmasına bırakmasıdır.

CoinEx Research’e göre kripto piyasası bu hafta makro zeminle kıyaslandığında bir “ayrışma” halinde bulunuyor ve bu durum ters yönde okunabilecek bir gösterge niteliği taşıyor. Sorun şu ki, yeni sermaye girişi toparlanmaya ayak uyduramadı. Mart ayından bu yana toparlanmayı taşıyan spot alımlar zayıfladı. BTC, 83.000 dolar direnci yakınında bu seviyeyi tek hamlede aşacak momentumu gösteremedi. Bunun yerine ETF ve stablecoin girişleri aynı anda zayıfladı; türev piyasasında da belirgin bir yön inancı oluşmuş değil. Güçlü bir katalizör olmadığı sürece BTC’nin mevcut seviyelerde sınırlı bir geri çekilme ve yatay konsolidasyon sürecine girmesi daha olası görünüyor.

Altcoin’ler BTC’yi geride bırakıyor; Solana ayrışıyor, Ethereum geride kalıyor

Büyük ölçekli altcoin’lerin BTC karşısındaki üstünlüğü bu hafta daha da belirginleşti. Altcoin endeksi TOTAL3, haftanın bir noktasında yaklaşık yüzde 7 yükselerek aynı dönemde yaklaşık yüzde 1,5 artan BTC’yi açık şekilde geride bıraktı. Buna paralel olarak BTC.D yaklaşık 0,35 puan geriledi.

Altcoin sezonunun gerçekten yaklaşıp yaklaşmadığı, BTC geri çekildiğinde altcoin’lerin nasıl davrandığıyla test edilebilir. BTC zayıflarken altcoin’ler genel olarak dirençli kalırsa, altcoin sezonu ihtimalinin hâlâ masada olduğu düşünülebilir. Asıl teyit penceresi ise bu geri çekilme tamamlanıp BTC bir sonraki yükseliş ayağına başladığında oluşacaktır.

Ethereum

ETH hem fiyat hem de fon akışları tarafında baskı altında. ETH/BTC paritesi hafta boyunca zayıfladı ve stablecoin net çıkışları tüm zincirler arasında en yüksek seviyeye ulaştı. Bu tablo, yükselen TOTAL3 görünümünden net şekilde ayrışıyor.

Solana

Genel fon akışı görünümünün soğuduğu ve fiyat hareketlerinin zayıf kaldığı bir haftada SOL’un hem kurumsal hem de zincir üstü tarafta aynı anda güçlenmesi dikkat çekti. Bu nadir görülen bir durum. Solana spot ETF’lerinde haftalık yaklaşık 39 milyon dolarlık net giriş kaydedildi ve bu, şubat ayından bu yana en güçlü seviye oldu. Zincir üstü stablecoin tarafında ise anlamlı net giriş kaydeden tek büyük L1 ağı Solana oldu.

Anlatı tarafında da Western Union’ın USD stablecoin’i USDPT’nin bu ay Solana üzerinde kullanıma açılması bekleniyor. Bu gelişme, zincir üstü stablecoin genişlemesini doğrudan destekliyor. Ayrıca blok kesinliğini yaklaşık 12 saniyeden 150 milisaniyeye indiren Alpenglow konsensüs güncellemesi de üçüncü çeyrek ana ağ takviminde yer alıyor.

Sonuç

Bu hafta farklı varlık sınıflarındaki fiyatlamaları enflasyon ve faiz patikası belirledi. Nisan ayı TÜFE’sinin yüzde 3,8’e yükselmesi ve Warsh liderliğinde yeni Fed döneminin başlaması, piyasanın odağını “faizler daha uzun süre yüksek kalacak mı?” sorusuna çevirdi. S&P 500’deki yaklaşık yüzde 3,0’lük yükseliş ise geniş tabanlı bir risk iştahından çok teknoloji hisselerinin öncülüğünde gerçekleşti.

Kripto piyasasında spot destek zayıfladı. ETF akışları ve stablecoin arzı aynı anda tersine dönerken BTC, 83.000 dolar seviyesini aşacak momentumu bulamadı. Bu nedenle Bitcoin’in kısa vadede sınırlı bir geri çekilme ve yatay dalgalanma sürecine girmesi daha olası görünüyor.

Büyük ölçekli altcoin’ler BTC’yi geride bıraktı. TOTAL3 yaklaşık yüzde 7 yükselirken Solana hem ETF hem de zincir üstü fon akışlarıyla güç kazandı. Ethereum ise fiyat performansı ve fon akışları açısından zayıf kaldı.

