JPMorgan Bitcoin ETF yatırımını %174 yükseltti XRP’den çıktı

JPMorgan, dijital varlıklarda yaşanan fiyat düşüşüne rağmen 2026 yılının ilk çeyreğinde kriptoya bağlı borsa yatırım fonlarına (ETF) ilgisini dikkat çekici oranda artırdı. ABD’nin en büyük bankalarından olan JPMorgan, son açıkladığı 13F raporuna göre; özellikle Bitcoin ve Ethereum bağlantılı ETF’lerde önemli pozisyon büyütmeleri gerçekleştirdi.

Bitcoin ETF’lerinde büyük artış

Bankanın en yüksek artışı ise BlackRock’un spot Bitcoin ETF’i olan iShares Bitcoin Trust’ta (IBIT) yaşandı. Geçen yılın son çeyreğinde yaklaşık 3 milyon olan hisse sayısı, bu yılın ilk çeyreği sonunda 8,3 milyon adede çıktı. Toplamda %174’lük bu artış, 162 milyon dolarlık yeni bir yatırımı işaret ediyor. Söz konusu dönemde Bitcoin’in %22 değer kaybetmesine rağmen JPMorgan’ın pozisyonunu büyütmesi dikkat çekti.

JPMorgan, Bitwise Bitcoin ETF’deki (BITB) yatırımlarını da kayda değer biçimde artırdı. 4.872 olan hisse adedini 48.258’e çıkaran banka, burada neredeyse %900’lük bir artış sağladı ve bu konumdaki varlığını yaklaşık 1,51 milyon dolara yükseltti.

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund’da (FBTC) da benzer bir büyüme gözlendi. Banka, bu fonun hisselerini dört kattan fazla artırarak 22.196 adede ulaştırdı. Bu hamle neredeyse 980 bin dolarlık ek yatırıma denk geliyor.

Ethereum ve altcoin ETF hamleleri

JPMorgan, yalnızca Bitcoin odaklı pozisyon artırmakla kalmayıp Ethereum ve diğer alternatif kripto paralara dayalı ETF’lerde de hareketli bir dönem geçirdi. Özellikle iShares Ethereum Trust’daki (ETHA) hisselerini %36 yükselterek 266.734 adede çekti. Buna ek olarak Bitwise Ethereum ETF (ETHW) varlıklarını da artırdı.

İlk kez Bitwise Solana Staking ETF’sinde (BSOL) pozisyon açan banka, 47.460 adet hisse alımıyla yaklaşık 523 bin dolarlık yatırım yaptı.

ProShares Bitcoin Strategy ETF’deki (BITO) hareket ise öne çıkıyor. Banka, sadece 40 olan hisse adedini 1.302’ye çıkararak %3.000’den fazla büyüme kaydetti.

Stratejik değişiklikler ve XRP’den çekilme

JPMorgan, bazı ETF’lerde ise tamamen tersine bir rota izledi. Bitwise XRP ETF’sinde önceki çeyrekte bulunan 3.870 hisseyi tamamen elden çıkararak bu pozisyonundan çıktı.

Yaklaşımını yalnızca kripto ETF’leriyle sınırlandırmayan banka, Robinhood Markets, Coinbase, Galaxy Digital ve Bitdeer Technologies Group’taki varlıklarını azalttı. Buna karşılık Block, MARA Holdings, Core Scientific ve PayPal gibi şirketlerdeki paylarını artırdı.

JPMorgan’ın kamuya açıkladığı 13F verilerine göre, IBIT yatırımındaki yükseliş ve XRP ETF’den tam olarak çıkılması, bankanın kripto alanında dinamik ve seçici bir portföy stratejisi izlediğini ortaya koyuyor.