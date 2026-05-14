Coinbase Hyperliquid ağında USDC hazinesini yönetmeye başladı

Kripto para sektöründe son dönemin en hızlı büyüyen platformlarından Hyperliquid, önemli bir hamleyle gündeme geldi. Coinbase, yapılan açıklamaya göre bundan böyle Hyperliquid blockchain’inde USDC arzını yönetme sorumluluğunu üstlenecek ve ağın resmi hazine yöneticisi olacak.

USDC likiditesinde yeni dönem

Bu ortaklık kapsamında Coinbase, Hyperliquid üzerinde Aligned Quote Asset (AQA) adı verilen sistemi devralarak USDC stablecoin’inin likiditesini doğrudan ağın işlem altyapısına entegre edecek. Söz konusu yapı, stabilcoin rezervlerini sadece işlemler için sunmakla kalmıyor, aynı zamanda elde edilen getiri gelirinin bir kısmını da protokol ile paylaşıyor.

Migration (geçiş) süreci çerçevesinde, Hyperliquid’e özgü USDH stabilcoin’in geliştiricisi Native Markets, USDH marka varlıklarının Coinbase tarafından satın alınmasına da izin verdi. Geçiş süresi boyunca USDH, USDC ya da geleneksel para birimleriyle geri alınabilecek. Ancak, ilerleyen dönemde bu ürünün piyasadan tamamen çekilmesi bekleniyor.

Hyperliquid ve Coinbase’in rolü

Coinbase, merkeziyetsiz finans alanındaki rekabetin kızıştığı bir dönemde USDC’nin kullanımını yalnızca Ethereum ve merkezi borsalarla sınırlı tutmayıp daha geniş ekosistemlere taşımayı hedefliyor. Bu stratejinin temelinde, piyasadaki diğer stabilcoin ihraççılarıyla girişilen yarış ve büyüyen kullanım alanı yer alıyor.

Yıl boyunca hızlı büyüme gösteren Hyperliquid, sunduğu düşük ücretli, derin likiditeli ve hızlı işlem deneyimi sayesinde büyük bir kullanıcı kitlesi kazandı. Platform, kalıcı vadeli işlemler odağında merkezi borsalarla benzer hizmetler sunarak kripto piyasalarında adından söz ettiriyor.

Stablecoin ekosisteminde güç birliği

Özellikle son aylarda Hyperliquid üzerindeki alım-satım hacminde kayda değer bir artış yaşandı. Merkeziyetsiz finans uygulamalarına olan ilgi artarken, kullanıcılar onchain (blokzincir tabanlı) platformlara yöneldi. Coinbase’in açıkladığı verilere göre, Hyperliquid üzerindeki USDC bakiyesi bir yıl içinde yaklaşık iki kat artarak 5 milyar dolara ulaştı.

Hyperliquid sadece işlem hacmiyle değil, aynı zamanda yeni token lansmanları ve etkili piyasa yapıcılığıyla da sektörde sıkça konuşulan projelerden biri oldu. Bu ivme, platformun kripto piyasasının genel yapısı üzerinde giderek daha fazla söz sahibi olmasına katkı sağladı.

Native Markets, Coinbase’in bu iş birliğiyle ABD’nin en büyük kripto şirketlerinden birini doğrudan ekosisteme dahil etmesinin Hyperliquid’in gücünü daha da artırabileceğini ifade etti.

Stabilcoinler günümüzde kripto piyasasında temel mutabakat aracı olarak ön plana çıkıyor. Hyperliquid gibi hızla büyüyen bir ekosistemde likidite kontrolü elde etmek hem Coinbase’in hem de USDC’nin yaygınlığını fark edilir biçimde arttırıyor.

Bu anlaşma aynı zamanda kripto altyapısında genel bir dönüşümü de işaret ediyor. Artık borsalar ve blokzincir ağları stabilcoinleri bağımsız birer ürün değil, teminat, hazine ve alım-satım süreçlerinin doğal bileşenleri olarak bütünleşik şekilde kullanmaya başladı.

Coinbase, bu ortaklığın kripto varlıklar ile itibari para destekli stabilcoinler arasında, blokzincir tabanlı platformlardan çıkmadan geçiş yapılabilen daha entegre bir küresel piyasa ortamı oluşturacağını vurguladı.