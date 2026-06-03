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Coinbase, stabilcoin rezervleri için geliştirilen 22 milyar dolarlık IQMM fonuna yatırım yaptığını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Coinbase, stabilcoin rezervleri için geliştirilen 22 milyar dolarlık IQMM fonuna yatırım yaptığını açıkladı.
  • 📌 Şubat 2026’da başlayan IQMM, GENIUS Act kurallarına uygun ilk para piyasası ETF’si olarak öne çıktı.
  • 💬 Coinbase, stabilcoin ekosisteminde yalnızca transferi değil, rezerv yönetimini de güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.
  • 🪙 Şirket, $USDC gibi stabilcoinlerin arkasındaki varlıklar için daha likit ve uyumlu araçlara ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.
Onur Atam
Onur Atam

Coinbase, ProShares tarafından sunulan GENIUS Money Market ETF’ye, kısa adıyla IQMM’ye yatırım yaptığını duyurdu. Şirket, bu adımın stabilcoin kullanımını destekleyen uçtan uca altyapı stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti. Yatırımın odağında, stabilcoin ekosisteminde rezerv yönetimi ve likidite tarafı yer alıyor.

İçindekiler
1 Rezerv altyapısına odaklanan hamle
2 Stabilcoin nakit yönetiminde yeni araç
3 Coinbase’in stabilcoin stratejisi genişliyor

Rezerv altyapısına odaklanan hamle

Şubat 2026’da işlem görmeye başlayan IQMM, kısa sürede 22 milyar dolarlık varlık büyüklüğüne ulaştı. Fon, GENIUS Act kapsamında stabilcoin rezervlerinde kullanılabilecek şekilde tasarlanan ilk para piyasası ETF’si olarak öne çıkıyor. Haberde adı geçen Coinbase, ABD merkezli kripto para borsaları arasında en büyük platformlardan biri olarak biliniyor.

GENIUS Act, stabilcoin ihraççılarının rezervlerini yüksek kaliteli ve yüksek likiditeli varlıklarla bire bir desteklemesini öngörüyor. IQMM de bu çerçeveye uygun biçimde yapılandırıldı. Coinbase’in aktardığına göre fon, vadesi 93 gün veya daha kısa olan ABD Hazine kağıtlarının yanı sıra nakit ve nakit benzeri araçlar tutuyor.

Mini sözlük: Para piyasası ETF’si, genellikle kısa vadeli ve düşük riskli araçlara yatırım yapan borsa yatırım fonudur. Bu yapı, nakde yakın varlıkların daha düzenli ve hızlı yönetilmesine imkan verebilir.

Coinbase, mevcut nakit yönetimi araçlarının bu pazar için geliştirilmediğini, IQMM’nin ise doğrudan stabilcoin ihraççılarının ihtiyaçları gözetilerek tasarlandığını bildirdi.

ProShares’in ETF alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip olması da ürünün öne çıkan unsurları arasında gösterildi. Bu deneyimin, kripto piyasaları ile geleneksel sermaye piyasalarının kesişiminde yer alan yeni rezerv araçları açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Stabilcoin nakit yönetiminde yeni araç

Coinbase’e göre stabilcoinlerin 7 gün 24 saat çalışması, anlık uzlaşma sunması ve bireylerden şirketlere kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi, rezerv tarafındaki altyapı ihtiyacını büyüttü. Şirket, ödeme ve dağıtım kadar rezervlerin nasıl yönetildiğinin de kritik hale geldiğini vurguladı.

Bu kapsamda IQMM’nin, rezerv yönetimi, likidite planlaması ile ihraç ve geri ödeme süreçlerinde ortaya çıkan boşluğu doldurmayı hedeflediği ifade edildi. Coinbase, bugüne kadar rezerv operasyonlarının sınırlı sayıdaki bankacılık ve nakit yönetimi kanallarına dayandığını, ancak bunun zamanla değişebileceğini belirtti.

Şirkete göre sektör, stabilcoinleri taşımak için daha iyi araçlara olduğu kadar, bu varlıkların arkasındaki parayı yönetmek için de daha güçlü çözümlere ihtiyaç duyuyor.

Coinbase’in stabilcoin stratejisi genişliyor

Coinbase halihazırda dağıtım, ödemeler ve geliştirici araçları gibi alanlarda stabilcoin odaklı ürünler sunuyor. Son yatırım ise bu stratejiyi rezerv operasyonları ve nakit yönetimi tarafına taşıyor. Şirket, hedefinin yalnızca alım satım ya da transfer süreçlerini değil, stabilcoin faaliyetlerinin tüm yaşam döngüsünü desteklemek olduğunu kaydetti.

GENIUS Act ile birlikte rezerv desteğine ilişkin düzenleyici çerçevenin netleşmesi, benzer araçlar için hem uyum zorunluluğu hem de yeni bir pazar alanı oluşturdu. Coinbase’in ProShares yatırımını da bu dönüşümün erken aşamadaki adımlarından biri olarak konumlandırdığı aktarıldı.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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