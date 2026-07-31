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COINBASE

Coinbase ikinci çeyrekte beklentilerin altında kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Coinbase, ikinci çeyrekte 1,2 milyar dolar gelirle beklentilerin altında kaldı.
  • 📉 İşlem gelirleri bir yıl öncesine göre %21 düşerek 600 milyon doların altına indi.
  • 💵 Abonelik ve hizmet gelirlerinde USDC öne çıktı ve şirket 292 milyon dolar gelir yazdı.
  • 📊 Seans sonrası işlemlerde Coinbase hisseleri yaklaşık %7 gerilerken kripto piyasasındaki zayıflık $COIN bilançosuna yansıdı.
Onur Atam
Onur Atam

Coinbase, yılın ikinci çeyreğinde zayıf kripto işlem hacimleri ve artan rekabetin etkisiyle piyasa beklentilerini karşılayamadı. Şirketin toplam geliri 1,2 milyar dolar olurken analistlerin 1,3 milyar dolarlık tahmininin altında kaldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 1,5 milyar dolar seviyesine göre de belirgin bir gerilemeye işaret etti.

İçindekiler
1 İşlem gelirlerinde sert düşüş
2 Stabilcoin ve hizmet gelirleri öne çıktı
3 Base ağına yönelik soru işaretleri sürüyor

İşlem gelirlerinde sert düşüş

Şirketin en büyük gelir kalemi olan işlem gelirleri, yıllık bazda %21 düşüşle 600 milyon doların altına indi. Kripto alım satım faaliyetlerindeki zayıflama, sonuçların yatırımcılar tarafından olumsuz karşılanmasına neden oldu. Coinbase hisseleri, bilanço açıklamasının ardından seans sonrası işlemlerde yaklaşık %7 değer kaybetti.

Yatırımcıların odağında yalnızca işlem gelirlerindeki düşüş yer almadı. Coinbase’in farklı gelir kaynaklarına yönelme çabalarına karşın abonelik ve hizmet gelirleri de beklentileri tam olarak desteklemedi. Bu kalem 555 milyon dolar olarak açıklandı ve art arda üçüncü çeyrekte de gerileme kaydetti.

Coinbase Finans Direktörü Alesia Haas, ikinci çeyrekte şirketin çok daha zayıf bir kripto piyasasıyla karşı karşıya kaldığını, piyasa genelindeki spot işlem hacimlerinin bu dönemde %20’den fazla azaldığını söyledi.

Stabilcoin ve hizmet gelirleri öne çıktı

Abonelik ve hizmet gelirleri, Coinbase’in toplam net gelirinin yaklaşık yarısını oluşturdu. Bu alanda en büyük katkıyı USDC sağladı. Şirket, ikinci çeyrekte stabilcoinlerden 292 milyon dolar gelir elde etti. Staking gelirleri 83 milyon dolar, faiz ve finansman ücretlerinden gelen gelir 66 milyon dolar olurken, diğer abonelik ve hizmet gelirleri yaklaşık 114 milyon dolara ulaştı.

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Base ağına yönelik soru işaretleri sürüyor

Coinbase son dönemde Base ağına önemli yatırım yaptı. Buna karşın yatırımcılar, bu harcamaların şirketin finansal büyümesine ne ölçüde katkı sağlayacağını sorguluyor. Özellikle işlem gelirlerinin baskı altında kaldığı bir dönemde, yeni büyüme alanlarının kısa vadede somut sonuç üretip üretmeyeceği yakından izleniyor.

Şirket açısından tablo, kripto piyasasındaki genel yavaşlamanın doğrudan bilanço kalemlerine yansıdığını gösterdi. İşlem hacimlerindeki düşüş sürerken Coinbase’in stabilcoin, staking ve diğer hizmet gelirlerine daha fazla dayanmak zorunda kaldığı görüldü.

USDC, ikinci çeyrekte 292 milyon dolarlık katkıyla Coinbase’in en güçlü gelir kaynaklarından biri olmayı sürdürdü.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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