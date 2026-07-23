Dokuz şirket Bitcoin güvenliği için 15 milyon dolar ayırdı

BlackRock, Coinbase, Strategy, Anchorage Digital, ARK Invest, Block, Blockstream, Fidelity Digital Assets ve Galaxy, Bitcoin güvenliği araştırmalarını ve açık kaynak geliştirmeyi desteklemek için Bitcoin Security Consortium adıyla yeni bir yapı oluşturdu. Dokuz şirket, üç yıl içinde toplam 15 milyon dolar ayırma taahhüdünde bulundu.

Konsorsiyumun yapısı ve kapsamı

Konsorsiyum; varlık yönetimi, saklama hizmetleri, alım satım, yazılım geliştirme ve kurumsal Bitcoin sahipliği gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bir araya getiriyor. BlackRock dünyanın en büyük varlık yöneticileri arasında yer alırken, Coinbase kripto varlık işlemlerinde öne çıkan borsalardan biri olarak biliniyor.

Yapı, taahhüt edilen sermayeyi merkezi biçimde yönetmeyecek ve dağıtmayacak. Her üye, destek vereceği geliştirici, araştırmacı veya kuruluşu kendi değerlendirmesiyle belirleyecek. Konsorsiyum ayrıca Bitcoin geliştirme sürecini yönetmeyeceğini ve protokol değişikliği önerilerinde taraf olmayacağını açıkladı.

BlackRock Dijital Varlıklar Başkanı Robert Mitchnick, Bitcoin Core geliştiricilerinin son derece önemli bir iş yürüttüğünü, bu girişimin de Bitcoin güvenliği için daha fazla kaynak sağlayacağını vurguladı.

Açıklamada şirketlerin tek tek ne kadar katkı vereceği, ilk destek alacak tarafların kimler olacağı ve 15 milyon dolarlık toplamın ne kadarının yeni taahhütlerden oluştuğu paylaşılmadı.

Kuantum riski araştırma başlıkları arasında yer aldı

Girişim, kuantum bilişimdeki gelişmelerin Bitcoin üzerindeki muhtemel etkilerini de inceleyecek. Bitcoin’de kullanılan şifrelemeyi kırabilecek kapasitede kuantum bilgisayarlar henüz bulunmuyor. Buna rağmen geliştiriciler, ağ güncellemelerinin uygulanmasının yıllar sürebilmesi nedeniyle koruma yöntemleri üzerinde şimdiden çalışıyor.

Mini sözlük: BIP 360, Bitcoin için tartışılan teknik önerilerden biri olarak öne çıkıyor. Amaç, yeni bir çıktı türüyle açık anahtar görünürlüğünü azaltmak ve olası kuantum risklerine karşı ek koruma sağlamak.

Tartışılan başlıklardan biri BIP 360 olurken, bazı araştırmacılar kuantum sonrası imzalar ile açık adreslerde tutulan Bitcoin’lerin nasıl korunabileceği üzerine yoğunlaşıyor. Galaxy, bu hafta kuantuma dayanıklı imzalar, cüzdan taşıma araçları ve güvenlik denetimlerine odaklanan ek 5 milyon dolarlık bir fon duyurdu.

Ancak bu 5 milyon doların, konsorsiyumun açıkladığı 15 milyon dolarlık programın içinde mi yoksa dışında mı yer aldığı netleşmedi. Bu nedenle toplam ek finansmanın gerçek büyüklüğü şimdilik belirsizliğini koruyor.

Uygulama sürecinde koordinasyon öne çıkıyor

Galaxy’nin dayanak gösterdiği CryptoQuant verilerine göre yaklaşık 6,9 milyon Bitcoin, kuantum saldırılarına karşı potansiyel risk taşıyabilir. Böyle bir riskin azaltılması yalnızca teknik güncellemelerle sınırlı kalmayacak; ağ genelinde geniş bir koordinasyon süreci de gerektirecek.

Başlık Açıklama Toplam taahhüt 3 yılda 15 milyon dolar Galaxy ek fonu 5 milyon dolar Potansiyel risk altındaki Bitcoin Yaklaşık 6,9 milyon BTC

Brink bünyesinde çalışan Mike Schmidt, konsorsiyumun çalışmalarına gönüllü olarak liderlik edecek. Yapı, Bitcoin güvenliği araştırmalarının mevcut durumuna ilişkin materyaller yayımlamayı planlıyor. OpenSats ile Human Rights Foundation bünyesindeki Bitcoin Development Fund ise halihazırda açık kaynak geliştiricilerine destek veren kuruluşlar arasında bulunuyor.

Konsorsiyumun etkisi, verilen taahhütlerin ne ölçüde yerine getirildiği, desteklenen tarafların kimler olduğu ve kaynakların aktif araştırma projelerine doğrulanabilir biçimde ulaşıp ulaşmadığıyla ölçülecek.