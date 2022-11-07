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Sıcak Gelişme: ABD’den 50.000 BTC Hamlesi! Milyar Dolarlık Başarı!

ABD'nin elindeki BTC sayısı 200 bini geçti. Bugün en büyük el koymalardan biri duyuruldu.
18:20
7 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Adalet Bakanlığı kısa süre önce duyurdu. Amerikalı kurumların kripto para mesaisi tam gaz devam ediyor. Kripto paralar henüz yasal bir zemine oturtulmuş değil ancak kurumlar suça bulaşanları da affetmiyor. SEC, Adalet Bakanlığı, IRS, CFTC ve diğerleri üzerlerine düşen görevi yapıyor. Son hamle dudak uçuklattı işte detaylar.

ABD Kripto Para

James Zhong, 2012 yılında Silk Road (DarkWeb pazarı)’dan 50.676 BTC çaldığı için Manhattan’daki bir mahkemede dolandırıcılık suçunu kabul etti. Silk Road traderların BTC karşılığında genellikle yasadışı mallar satmasına olanak tanıyan ilk büyük darknet pazar yeriydi. Zhong, platformun ödeme işlemcisini bir dizi sahte hesap aracılığıyla kendisine Bitcoin vermesi için kandırmayı başardı. Adalet Bakanlığı’nın açıklamasında, şunları yazdı;

“Neredeyse on yıl boyunca, bu devasa kayıp Bitcoin servetinin nerede olduğu bir gizeme dönüştü.”

Yetkililer ilk olarak 9 Kasım 2021’de Zhong’un evine yaptıkları baskında Bitcoin‘in yanı sıra değerli metal külçeleri ve 600.000 doların üzerinde nakit para ele geçirdi. Neredeyse bir yıl sonra, Adalet Bakanlığı bu el koymayı kamuoyuna açıklıyor. O dönemde türünün en büyüğü olan bu el koyma, bu yılın şubat ayında 2016 yılında Bitfinex’in hacklenmesinden elde edilen parayı aklamaya çalışan Heather “Razzlekhan” Morgan ve Ilya Lichtenstein’ın tutuklanması sırasında gölgede kalmıştı.

ABD’nin elinde son ele geçirilenlerle birlikte toplam 210.000 BTC oldu.

Bitcoin Açıklaması

Zhong, bir zamanların meşhur darkweb pazarında Bitcoin çalmak için tasarlanmış sofistike bir plan yürüttü.  Soygununda başarılı olduktan sonra, ‘darknet’in gizeminin arkasına saklanırken varlıklarını gizlemenin yollarını aradı. IRS-CI Özel Ajanları, bu konuda kendilerini geliştirdi.

Silk Road çevrimiçi bir “darknet” pazarıydı. Yaklaşık 2011 yılından 2013 yılına kadar faaliyette olan Silk Road, çok sayıda uyuşturucu satıcısı ve diğer yasadışı satıcılar tarafında büyük miktarlarda yasadışı uyuşturucu ve diğer yasadışı mal ve hizmetlerin dağıtılması ve üzerinden geçen tüm fonların aklanması için kullanıldı. Silk Road’un kurucusu Ross Ulbricht oybirliğiyle jüri tarafından suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Eylül 2012 dolandırıcılığını gerçekleştirirken ZHONG Silk Road’da satılık herhangi bir ürün ya da hizmet listelememiş ya da Silk Road’dan herhangi bir ürün ya da hizmet satın almamıştır.  ZHONG, hesap oluşturmak için Silk Road tarafından istenen asgari bilgileri sağlayarak hesapları kaydetmiştir; Dolandırıcılık Hesapları, ZHONG’un Silk Road platformundan Bitcoin çalması için kullanıldı.

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