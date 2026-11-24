Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6’dan fazla yükselerek yeniden 60.000 doların üzerine çıktı. Ancak bu toparlanma kalıcı bir ivmeye dönüşmedi ve son aylarda öne çıkan dalgalı seyir devam etti. Piyasadaki duyarlılık kısa süreli güçlense de fiyat hareketi yeniden yavaşladı.

Grayscale’den ayı piyasası verisi

Kripto varlık yöneticisi Grayscale, Bitcoin’de devam eden ayı piyasasının 411 günü aştığını açıkladı. Şirket, bu sürenin şimdiye kadar kaydedilen en uzun Bitcoin ayı piyasasına işaret ettiğini bildirdi. Grayscale, dijital varlıklara odaklanan büyük yatırım kuruluşları arasında yer alıyor ve piyasa verileri ile araştırmaları yakından izleniyor.

Grayscale, Bitcoin’deki mevcut ayı piyasasının 411 günü geçtiğini ve bunun kayıtlardaki en uzun dönem olduğunu açıkladı.

Buna karşın mevcut döngü, süresinin uzunluğuna rağmen fiyat kaybının daha sınırlı kalmasıyla önceki dönemlerden ayrılıyor. Verilere göre Bitcoin, bu ayı piyasası boyunca yüzde 56 geriledi. Bu oran, geçmişte görülen bazı sert düşüşlerin belirgin biçimde altında kaldı.

Geçmiş döngülerden ayrışan tablo

Bu görünüm, Bitcoin’in bir yıldan uzun süredir ayı piyasasında kalmasına rağmen önceki büyük gerilemeler kadar derin bir değer kaybı yaşamadığını gösteriyor. Grayscale, karşılaştırmasında Haziran 2011, Aralık 2013, Aralık 2017, Kasım 2021’de sona eren ayı dönemleri ile Ekim 2025 itibarıyla süren döngüyü birlikte ele aldı.

Döngü Süre durumu Fiyat kaybı görünümü 2011, 2017, 2021 döngüleri Daha kısa Daha sert düşüşler 2025’te süren döngü En uzun dönem Görece sınırlı kayıp

Özellikle 2011, 2017 ve 2021 ayı döngülerinde kayıpların çok daha sert olduğu görüldü. Grayscale’in paylaştığı grafiklerde, 2011 döneminde endekslenmiş performansın 10 seviyesinin de altına indiği aktarıldı. Mevcut döngü ise daha uzun sürmesine rağmen Bitcoin fiyatında görece daha ölçülü bir gerilemeyle tarihsel örüntüden ayrıştı.

Mevcut döngü, süresi bakımından rekor kırarken fiyat kaybı açısından önceki ayı piyasalarına göre daha hafif kaldı.

Volatilite sürüyor

Son günlerde görülen toparlanmaya rağmen piyasanın yönü konusunda netlik sağlanmış değil. Bitcoin’in 60.000 dolar eşiğini yeniden kazanması kısa vadede olumlu bir işaret olarak görülse de, fiyatın ivme kaybetmesi oynaklığın sürdüğünü ortaya koydu.

Bu tablo, yatırımcıların yalnızca fiyat seviyelerine değil, döngünün süresi ve düşüşün şiddeti gibi tarihsel ölçütlere de odaklandığını gösteriyor. Grayscale’in verileri, mevcut ayı piyasasının Bitcoin tarihinde süre bakımından öne çıktığını, ancak kayıpların geçmişteki büyük çöküşlere kıyasla daha sınırlı seyrettiğini ortaya koydu.