Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Bu Altcoin’de Son Güncellemeler Mutlu Eder Ama Para Kazandırmaz!

Binance, FTX savaşının ortasında müjdeli haberler fiyata pek etki etmiyor.
18:40
7 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcıları ne zaman fiyatta yatay seyirden şirket etse ortalığı toz dumana katan büyük bir gelişme yaşanıyor. FTX ve Binance arasındaki çatışma tüm piyasayı olumsuz etkiledi. Beklen 20.500 dolar düşüşü yaklaşık olarak gerçekleşti. Dün akşam saatlerinde fiyatta beklenen düşüşe dikkat çekmiştik. Popüler bir altcoin ise önemli güncellemeler paylaştı.

Avalanche Haberleri

Avalanche kısa süre önce sosyal medya hesabı üzerinden haftalık alt ağ raporunu paylaştı. AVAX Daily tarafından paylaşılan rapor, blockchainin tanık olduğu bazı büyümelere dikkat çekti. Tweet’e göre, Avalanche’ın toplam alt ağı 36, toplam doğrulayıcı sayısı ise 1.219 oldu. Ayrıca, geçen haftaki işlem sayısı DFK zincirinde, Swimmer Network’te ya da C-Chain’de önemli bir değişikliğe tanık olmadı. Ancak, herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen, işlem sayısı yine de yüksek sayılabilir.

AVAX Daily aynı zamanda ağının çeşitli açılardan Ethereum’dan daha iyi olduğu görüşünü paylaştı. Örneğin, Avalanche, Ethereum’a kıyasla token göndermek ve almak için %20 daha ucuzdu. Ayrıca, Avalanche ağındaki işlemler %70 daha hızlıydı. Dahası, ETH için ortalama günlük işlem ücreti AVAX’ın yaklaşık 20 katıdır. Dolayısıyla, tüm bilgiler AVAX için umut verici görünüyordu, çünkü ağın kapasitesini temsil ediyordu. Zaten Ethereum katillerini de amacı bu değil mi? Farklı mekanizmalarla daha iyi bir akıllı sözleşme ortamı oluşturmak ve Ethereum’u geçmeyi hedeflemek. Ancak yine de bugüne kadar hiçbiri Ethereum’u alt edemedi. En büyük merkeziyetsiz projeler, en fazla geliştirici, en büyük TVL ve daha en büyük ne varsa çoğu Ethereum ağında bulunuyor.

AVAX Yorum

Analitik platform Santiment’ten alınan veriler önümüzdeki günlerde popüler Ethereum rakibi için düşüşe işaret ediyor. Çeşitli ortaklıklara ve entegrasyonlara rağmen, AVAX için bunlar pek işe yaramamış gibi görünüyor. AVAX’ın geliştirme faaliyetlerinde de kayda değer bir düşüş yaşandı ve bu durum ağ için olumlu değil. Geliştirme faaliyeti, geliştiricilerin ağı iyileştirmeye yönelik daha az çabasını temsil ediyordu. AVAX’ın popülaritesi de etkilenmiş görünüyordu. Sosyal hacmi eçtiğimiz hafta boyunca düşüşler kaydetti.

Ölçümler fiyat artışı olasılığına karşı olsa da AVAX’ın piyasa göstergeleri bir miktar rahatlama sağladı. Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Şeridi, 20 günlük EMA’nın 55 günlük EMA’yı çevirmesiyle yükseliş eğilimi gösterdi. Bu, yeni bir boğa koşusu şansını artırdı. Bitcoin şimdilik FTX ile savaşını başlattığından dolayı diken üstünde bu nedenle sevinmek için erken olabilir. AVAX, BTC ile yüksek korelasyon paylaşıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
XRP, AVAX ve Ethereum: Son 24 Saatte Sadece 1 Tanesi Yükselişte!
XRP, AVAX ve Ethereum: Son 24 Saatte Sadece 1 Tanesi Yükselişte!
Solana’da ve Avalanche’da Son Durum! İşte Kritik Seviyeler!
Solana’da ve Avalanche’da Son Durum! İşte Kritik Seviyeler!
Altcoin Yorumları: XRP, Holo Coin ve AVAX Kaç TL?
Altcoin Yorumları: XRP, Holo Coin ve AVAX Kaç TL?
Avax Son Dakika İncelemesi: Avax Fiyat Grafiği Ne Gösteriyor?
Avax Son Dakika İncelemesi: Avax Fiyat Grafiği Ne Gösteriyor?
Ethereum (ETH) Rakibi Popüler Kripto Para Ralliye Başlayacak Mı?
Ethereum (ETH) Rakibi Popüler Kripto Para Ralliye Başlayacak Mı?
AVAX İçin Destek Seviyesi Kalıcı Olacak Mı? Yatırımcı Ne Yapmalı?
AVAX İçin Destek Seviyesi Kalıcı Olacak Mı? Yatırımcı Ne Yapmalı?
Altcoin’de Son Durum! Avax Coin Yükselecek Mi?
Altcoin’de Son Durum! Avax Coin Yükselecek Mi?
Avalanche (AVAX) Yorumları! AVAX Ne Olacak?
Avalanche (AVAX) Yorumları! AVAX Ne Olacak?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Instagram’dan Yeni NFT Hamlesi: Bu Hareketle Tiktok’u Sollayabilir!
Facebook ve Instagram’dan Bu 2 Altcoin İçin Büyük Hamle!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022