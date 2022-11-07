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Kripto para yatırımcıları ne zaman fiyatta yatay seyirden şirket etse ortalığı toz dumana katan büyük bir gelişme yaşanıyor. FTX ve Binance arasındaki çatışma tüm piyasayı olumsuz etkiledi. Beklen 20.500 dolar düşüşü yaklaşık olarak gerçekleşti. Dün akşam saatlerinde fiyatta beklenen düşüşe dikkat çekmiştik. Popüler bir altcoin ise önemli güncellemeler paylaştı.

Avalanche Haberleri

Avalanche kısa süre önce sosyal medya hesabı üzerinden haftalık alt ağ raporunu paylaştı. AVAX Daily tarafından paylaşılan rapor, blockchainin tanık olduğu bazı büyümelere dikkat çekti. Tweet’e göre, Avalanche’ın toplam alt ağı 36, toplam doğrulayıcı sayısı ise 1.219 oldu. Ayrıca, geçen haftaki işlem sayısı DFK zincirinde, Swimmer Network’te ya da C-Chain’de önemli bir değişikliğe tanık olmadı. Ancak, herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen, işlem sayısı yine de yüksek sayılabilir.

AVAX Daily aynı zamanda ağının çeşitli açılardan Ethereum’dan daha iyi olduğu görüşünü paylaştı. Örneğin, Avalanche, Ethereum’a kıyasla token göndermek ve almak için %20 daha ucuzdu. Ayrıca, Avalanche ağındaki işlemler %70 daha hızlıydı. Dahası, ETH için ortalama günlük işlem ücreti AVAX’ın yaklaşık 20 katıdır. Dolayısıyla, tüm bilgiler AVAX için umut verici görünüyordu, çünkü ağın kapasitesini temsil ediyordu. Zaten Ethereum katillerini de amacı bu değil mi? Farklı mekanizmalarla daha iyi bir akıllı sözleşme ortamı oluşturmak ve Ethereum’u geçmeyi hedeflemek. Ancak yine de bugüne kadar hiçbiri Ethereum’u alt edemedi. En büyük merkeziyetsiz projeler, en fazla geliştirici, en büyük TVL ve daha en büyük ne varsa çoğu Ethereum ağında bulunuyor.

AVAX Yorum

Analitik platform Santiment’ten alınan veriler önümüzdeki günlerde popüler Ethereum rakibi için düşüşe işaret ediyor. Çeşitli ortaklıklara ve entegrasyonlara rağmen, AVAX için bunlar pek işe yaramamış gibi görünüyor. AVAX’ın geliştirme faaliyetlerinde de kayda değer bir düşüş yaşandı ve bu durum ağ için olumlu değil. Geliştirme faaliyeti, geliştiricilerin ağı iyileştirmeye yönelik daha az çabasını temsil ediyordu. AVAX’ın popülaritesi de etkilenmiş görünüyordu. Sosyal hacmi eçtiğimiz hafta boyunca düşüşler kaydetti.

Ölçümler fiyat artışı olasılığına karşı olsa da AVAX’ın piyasa göstergeleri bir miktar rahatlama sağladı. Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Şeridi, 20 günlük EMA’nın 55 günlük EMA’yı çevirmesiyle yükseliş eğilimi gösterdi. Bu, yeni bir boğa koşusu şansını artırdı. Bitcoin şimdilik FTX ile savaşını başlattığından dolayı diken üstünde bu nedenle sevinmek için erken olabilir. AVAX, BTC ile yüksek korelasyon paylaşıyor.