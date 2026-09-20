Avalanche (AVAX)

AVAX, 8,20 dolar direncine yaklaşırken 12 dolar hedefi izleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 AVAX, alçalan takoz kırılımının ardından 7,90 dolar seviyesine yükseldi.
  • 📈 Piyasada $AVAX için 8 ile 8,20 dolar bandı kısa vadede en kritik direnç olarak izleniyor.
  • 🧭 Bu bölgenin aşılması halinde 9 ile 10 doların ardından 12 ile 13 dolar bandı takip ediliyor.
  • 🧱 Fiyatın 7,50 ile 7,60 dolar üzerinde kalması mevcut toparlanma yapısı için önem taşıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Avalanche’ın yerel tokenı AVAX, alçalan takoz formasyonunun üzerine çıktıktan sonra hız kazandı. Son 24 saatte %5,13 yükselen varlık 7,90 dolar civarına ulaştı. Bu hareket, fiyatı kısa vadede kritik görülen 8 ile 8,20 dolar direnç bölgesine taşıdı. Bu aralığın aşılması halinde toparlanmanın güç kazanabileceği ve 12 ile 13 dolar bandının daha yakından izlenebileceği değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Kısa vadede kritik eşik 8 ile 8,20 dolar aralığı
2 Daha geniş hedeflerde 12 ile 13 dolar bölgesi öne çıkıyor
3 Temel görünüm teknik tabloya destek veriyor

Kısa vadede kritik eşik 8 ile 8,20 dolar aralığı

AVAX, son birkaç işlem döneminde düşen destek ve direnç çizgileri arasında sıkıştıktan sonra kısa vadeli alçalan takoz yapısını yukarı kırdı. Teknik görünümdeki bu değişim, fiyatın yeniden 7 doların üst bölgesine yerleşmesini sağladı. Piyasada grafik paylaşımlarıyla bilinen CryptoJack, AVAX’ın 7,10 ile 7,30 dolar bölgesinde tekrar tekrar destek bulduğunu ve bu alanın ardından formasyondan çıktığını vurguluyor.

CryptoJack, AVAX’ın 7,10 ile 7,30 dolar bölgesinde taban oluşturduktan sonra alçalan takoz yapısının dışına çıktığını ve fiyatın 7,60 ile 7,90 dolar aralığına yöneldiğini aktarıyor.

Teknik görünüm şimdilik yapıcı kalıyor. Ancak bu kırılımın kalıcı sayılabilmesi için fiyatın eski düşüş direncinin üzerinde tutunması gerekiyor. Hızlı bir geri dönüşle formasyonun içine dönülmesi halinde son yükselişin gücü daha sınırlı görülebilir.

Bir sonraki teknik sınav 8 ile 8,20 dolar bölgesinde bulunuyor. Bu aralıkta hem önceki direnç alanı hem de 200 günlük hareketli ortalama kesişiyor. Analist Ismael Maniumwa, daha geniş çaplı bir toparlanmanın daha inandırıcı hale gelmesi için AVAX’ın önce bu bölgeyi aşması gerektiğine dikkat çekiyor.

Ismael Maniumwa, 8 ile 8,20 dolar bandındaki 200 günlük hareketli ortalamanın aşılmasının, günlük grafikte öne çıkan en belirgin dirençlerden birini ortadan kaldırabileceğini belirtiyor.

Daha geniş hedeflerde 12 ile 13 dolar bölgesi öne çıkıyor

Bazı analistler, 6 ile 7 dolar aralığında uzun süre taban oluşturan AVAX’ın birikim evresinden yeniden birikim aşamasına geçtiğini düşünüyor. Bu senaryoda 7 ile 8 dolar bölgesi mevcut kırılım alanı olarak öne çıkarken, daha yukarıda 12 ile 13 dolar bandı genişleme hedefi olarak izleniyor.

Haftalık grafikte de benzer biçimde olumlu görülen bir yapı dikkat çekiyor. AVAX, daha uzun süredir devam eden bir düşen takoz formasyonunun üzerine çıktı. Buna karşın yukarıda 10 dolar, 14,50 dolar ve 25,50 dolar civarında başka direnç alanları da bulunuyor. Bu nedenle mevcut tablo, ani ve kesintisiz bir yükselişten çok, aşamalı bir toparlanma ihtimaline işaret ediyor.

Temel görünüm teknik tabloya destek veriyor

Avalanche, yüksek işlem kapasitesi ve alt ağ yapısıyla bilinen bir blokzincir ağı olarak kurumsal ilgi ve gerçek dünya varlıkları odaklı projelerden daha fazla pay almaya başladı. Ağ kullanımındaki artış ve yeni kullanım alanları, teknik toparlanmayı destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıkları, tahvil, fon, alacak veya gayrimenkul gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde temsil edilmesini ifade eder. Bu yapı, finansal ürünlerin dijital ortamda daha hızlı ve programlanabilir şekilde taşınmasını amaçlar.

Kısa vadede izlenen ana destek bölgesi 7,50 ile 7,60 dolar aralığında yer alıyor. Bu alan korunursa 8 ile 8,20 dolar direnci yeniden test edilebilir. Bu direncin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 9 ile 10 dolar bölgesi gündeme gelebilir. Aksi halde 7,20 dolar seviyesi ve daha geniş 6 ile 7 dolar tabanı yeniden önem kazanabilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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