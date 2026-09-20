XRP Ledger’da yakılan ücretler %84 arttı

XRP Ledger verileri, işlem ücretleri yoluyla kalıcı olarak dolaşımdan çıkarılan XRP miktarında belirgin bir artışa işaret etti. Son karşılaştırılabilir dönemde ücret olarak yakılan tutar 771,7 XRP’ye ulaştı. Bu rakam, önceki döneme göre %84,3 artış anlamına geliyor. XRP Ledger’da işlem ücretleri doğrulayıcılara aktarılmıyor, doğrudan yakılıyor ve böylece toplam arz çok sınırlı da olsa azalıyor.

Ağ aktivitesinde zıt yönlü tablo

Buna karşın zincir üstü göstergelerin tamamı aynı yönde hareket etmedi. Başarılı işlem sayısı %6,5 düşüşle 1,6 milyona geriledi. Toplam işlem sayısı %5,6 azalarak 2,2 milyon oldu. Ödeme sayısı da %7 kayıpla yaklaşık 759 bin 200 seviyesine indi. Bu tablo, ağdaki genel işlem hacmi zayıflarken ücret tüketiminin arttığını gösteriyor.

Ortaya çıkan ayrışma, yakım artışını daha dikkat çekici hale getirdi. Çünkü bu yükseliş, ağ genelinde işlem sayısının genişlemesinden çok, faaliyet başına ödenen ücretin yükseldiğine işaret ediyor. Mutlak rakam düşük kaldığı için bu gelişme tek başına güçlü bir arz şoku oluşturmuyor. Buna rağmen XRPL’nin son dönem zincir üstü görünümünde kayda değer bir değişime işaret etmesi bakımından önem taşıyor. XRP Ledger, Ripple ekosistemiyle bağlantılı açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak ödeme odaklı yapısıyla biliniyor.

İşlem ve ödeme sayıları gerilerken ücret olarak yakılan XRP miktarının belirgin biçimde artması, ağdaki faaliyet başına maliyetin yükseldiğini gösteriyor.

Fiyatta kritik eşik öne çıktı

Piyasa tarafında XRP yaklaşık 1,38 dolardan işlem görüyor. Fiyat, ağustos zirvesinden bu yana oluşan alçalan direnç çizgisinin hemen altında bulunuyor. Psikolojik açıdan izlenen 1,40 dolar seviyesi ile bu trend çizgisinin aynı bölgede kesişmesi, kısa vadede belirgin bir bariyer oluşturuyor.

1,40 ile 1,42 dolar aralığının aşılması halinde son dönemde görülen daha düşük tepe yapısının bozulması gündeme gelebilir. Böyle bir senaryoda 1,45 dolar seviyesi yeniden öne çıkarken, ardından 1,50 ile 1,52 dolar bandı izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise destek bölgesi 1,34 ile 1,35 dolar aralığında toplanıyor.

Bu bölgenin altında bir geri çekilme yaşanırsa 1,28 ile 1,30 dolar bandı sonraki savunma alanı olarak öne çıkıyor. Böylece zincir üstü verilerdeki sıra dışı ücret yakımı ile fiyatın teknik olarak kritik bir direnç hattını test etmesi aynı döneme denk geliyor.

Yakımdaki artış tek başına kıtlık yaratacak ölçekte görünmüyor, ancak daha zayıf işlem verilerine rağmen ücretlerdeki sıçrama XRPL’nin son görünümünde önemli bir değişim ortaya koyuyor.

Mevcut veriler, XRP’de fiyat yönünü doğrudan belirleyecek bir arz daralmasından çok, ağ kullanımının niteliğinde değişime işaret ediyor. Bu nedenle piyasa katılımcıları hem zincir üstü ücret dinamiklerini hem de 1,40 dolar çevresindeki teknik eşiği yakından izliyor.