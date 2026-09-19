RIPPLE (XRP)

XRP, piyasa toparlanmasının etkisiyle 1,44 doların üzerine çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP, son 24 saatte %8,8 yükselerek 1,44 doların üzerine çıktı.
  • 📈 Son bir ayda yaklaşık %30 artan $XRP, piyasa genelindeki toparlanmadan destek buldu.
  • 🛢️ Petrol fiyatlarındaki düşüş, enflasyon ve faiz beklentileri üzerinden alımları güçlendirdi.
  • 🏛️ XRP, ocak ayında aştığı 2 dolar seviyesini yeniden test etme ihtimaliyle izleniyor.
Onur Atam
Onur Atam

Ripple’ın geliştirdiği ödeme odaklı dijital varlık XRP, son 24 saatteki güçlü yükselişle yeniden 1,44 dolar seviyesinin üzerine çıktı. CoinGecko verilerine göre XRP’nin fiyatı son 24 saatte %8,8, son bir ayda ise yaklaşık %30 arttı. Son aylarda yoğun satış baskısıyla karşı karşıya kalan varlıkta son hareket, piyasa genelindeki toparlanmayla birlikte dikkat çekti.

İçindekiler
1 Piyasadaki toparlanma etkili oldu
2 Enerji fiyatları ve enflasyon beklentileri öne çıktı
3 2 dolar seviyesi yeniden gündemde

Piyasadaki toparlanma etkili oldu

XRP’deki yükseliş, yalnızca bu varlığa özgü bir gelişmeden çok, kripto para piyasasının geneline yayılan alım iştahıyla ilişkilendiriliyor. Buna karşın fiyat hareketi, ABD Merkez Bankası’nın faizleri 25 baz puan artırmasının hemen ardından gelmesi nedeniyle öne çıktı. Daha yüksek faiz oranları genellikle daha riskli varlıklara yönelen sermayeyi sınırlayabiliyor.

Yükselişin zamanlaması, ABD Senatosu’nun kripto sektörü açısından yakından izlenen CLARITY Act teklifine destek vermemesinin ardından gelmesi bakımından da dikkat çekiyor. Bu tablo, yatırımcıların kısa vadede makroekonomik baskılara ve düzenleme kaynaklı belirsizliklere rağmen yeniden risk almaya yöneldiğine işaret ediyor olabilir.

ABD’de faiz artışı ve düzenleme cephesindeki olumsuz gelişmelere rağmen XRP ile birlikte kripto varlıklarda yukarı yönlü hareket görüldü.

Enerji fiyatları ve enflasyon beklentileri öne çıktı

Piyasadaki son hareketin arkasında petrol fiyatlarındaki gerileme de yer alabilir. Enerji maliyetlerindeki düşüş, enflasyon verilerinin ilerleyen dönemde daha ılımlı gelebileceği beklentisini güçlendirebiliyor. Böyle bir senaryoda yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın daha sonra faiz indirimine yönelebileceğini fiyatlamaya başlayabilir.

Faizlerin gerilemesi ya da bu yönde beklentilerin güçlenmesi, kripto para gibi yüksek oynaklığa sahip varlıklara talebi artırabiliyor. XRP’deki son ivmenin de bu beklentiyle destek bulduğu değerlendiriliyor.

2 dolar seviyesi yeniden gündemde

XRP en son bu yılın ocak ayında 2 doların üzerinde işlem görmüştü. Varlık, 17 Temmuz 2026’da 3,65 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu sert yükselişin ardından, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Ripple arasındaki uzun süredir devam eden davanın resmen kapanması piyasada önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkmıştı. Ripple, sınır ötesi ödeme altyapılarına odaklanan bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor.

XRP, ocak ayından bu yana 2 doların altında kalsa da temmuzda 3,65 dolarlık zirveyi görmüştü.

Bununla birlikte piyasa görünümü net değil. ABD Hazine Bakanlığı’nın son tahvil geri alımları piyasadaki likiditeyi artırdı ve XRP dahil çok sayıda kripto varlık bu gelişmeden destek buldu. Ancak bu likiditenin kalıcı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Piyasadan yeniden para çekilmesi halinde fiyatlarda düzeltme görülebilir.

Yine de bazı analistler yılın ilerleyen bölümünde kripto para piyasasında ivmenin güçlenebileceğini düşünüyor. Bernstein, Bitcoin’in 2026 sonuna kadar 100 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bitcoin’de olası yeni bir yükseliş dalgası, XRP’nin de 2 dolar eşiğini yeniden test etmesine zemin hazırlayabilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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