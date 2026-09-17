David Schwartz, XRPL ağındaki bağlantı istikrarının arttığını açıkladı

Ripple Baş Teknoloji Sorumlusu David Schwartz, kendi XRP Ledger altyapısında son iki haftada dikkat çekici bir performans iyileşmesi gördüğünü açıkladı. Schwartz, işlettiği XRPL hub sunucusunun daha istikrarlı hale geldiğini ve bağlı eş sayısının yeniden 500’ün üzerine çıktığını belirtti.

Bağlantı kopmaları azaldı

Schwartz’ın paylaştığı verilere göre hub sunucusunda aktif eş sayısı son ölçümde 501 oldu. Bu seviye, son iki haftada görülen 509’luk tepeye oldukça yakın bulunuyor. Schwartz, özellikle eşler arası bağlantılarda kopmaların azaldığını söyledi ancak bu değişimin neden kaynaklandığını henüz bilmediğini de ekledi.

David Schwartz, son iki haftada hub sunucusunun gizemli biçimde daha istikrarlı ve daha güvenilir hale geldiğini, eş bağlantılarındaki kopmaların azaldığını ve bağlı eş sayısının yeniden 500’ün üstüne çıktığını açıkladı.

Schwartz’ın sözünü ettiği yapı, doğrudan kendi XRPL hub sunucusunu kapsıyor. Ripple, sınır ötesi ödeme teknolojilerine odaklanan bir blockchain şirketi olarak biliniyor; Schwartz da şirketin teknik mimarisinde uzun süredir öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Mini sözlük: Hub sunucusu, ağdaki çok sayıda başka sunucuyla aynı anda bağlantı kuran ve veri akışını sürdüren düğüm türüdür. Eş bağlantısı ise sunucuların defter verisi, işlemler ve ağ bilgilerini birbirine doğrudan aktardığı bağlantıyı ifade eder.

Sunucu tarafında ne değiştiği bilinmiyor

XRP Ledger ağında yer alan bir hub sunucusu, çok sayıda diğer sunucuyla bağlantı kurarak defter verilerini, işlemleri ve ağla ilgili başka bilgileri paylaşır. Bir sunucu eşlerini sık sık kaybettiğinde bu bağlantıları yeniden kurmak zorunda kalır. Bu nedenle daha az kopma yaşanması, bağlantıların daha uzun süre açık kaldığına ve operatör açısından daha öngörülebilir bir ağ ortamı oluştuğuna işaret edebilir.

Schwartz’ın paylaştığı iki haftalık grafik de bu iyileşmeyi görünür hale getirdi. 3 Eylül ile 17 Eylül arasını kapsayan veriler, aktif eş sayısındaki toparlanmanın kademeli biçimde gerçekleştiğini gösteriyor. Buna karşın bağlantıların neden daha seyrek koptuğuna dair net bir teknik açıklama sunulmadı.

Kullanıcılar çeşitli olasılıkları gündeme getirdi

Schwartz’ın paylaşımı, takipçileri arasında farklı yorumlara yol açtı. Bazı kullanıcılar ani değişimin arkasında bir teori olup olmadığını sorarken, bazıları da hub üzerinde yapay zeka tabanlı bir model kullanılıp kullanılmadığını merak etti. Daha esprili yorumlarda ise bu istikrar artışının nedeni mizahi ifadelerle tartışıldı.

Schwartz, bağlantı kalitesindeki artışın nedenini şu aşamada kendisinin de bilmediğini, ancak ortaya çıkan sonucun olumlu göründüğünü ortaya koydu.

Şu an için bilinen tek somut değişiklik, Schwartz’ın işlettiği hub sunucusunda bağlantı kararlılığının artmış olması. Bu iyileşmenin ağ genelinden mi, yerel yapılandırmadan mı yoksa başka bir teknik etkenden mi kaynaklandığı konusunda ise açık bir değerlendirme yapılmadı.