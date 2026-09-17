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JPMorgan, Bitcoin ETF’lerindeki korunmanın çözülmesiyle yükseliş bekliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 JPMorgan, Bitcoin ETF'lerindeki yoğun korunmanın çözülmesi halinde $BTC'nin altına karşı güçlenebileceğini söylüyor.
  • 📊 Altın ETF'leri 2026'daki çıkışların tamamını telafi etti, Bitcoin ETF'leri ise yaklaşık yarısını geri aldı.
  • 🛡️ IBIT'teki kısa pozisyonlar ve opsiyon verileri, Bitcoin yatırımcılarının aşağı yönlü riske karşı daha temkinli kaldığını gösteriyor.
  • 🏛️ JPMorgan, düzenleyici belirsizlik ve Clarity Act sürecindeki yavaşlamayı 2026 görünümünde önemli bir risk olarak izliyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

JPMorgan analistleri, yatırımcıların Bitcoin borsa yatırım fonlarındaki koruma amaçlı pozisyonlarını azaltması halinde Bitcoin’in altına karşı daha fazla alan kazanabileceğini öngörüyor. Bankaya göre her iki varlıkta da kurumsal ilgi güçlü kalırken, Bitcoin tarafında aşağı yönlü risklere karşı alınan önlemler altına kıyasla belirgin biçimde yüksek seyrediyor.

İçindekiler
1 ETF akımlarında altın önde gidiyor
2 Korunma pozisyonları dikkat çekiyor
3 Bankanın 2026 yaklaşımı değişti

ETF akımlarında altın önde gidiyor

Federal Reserve’ün temmuz toplantısının ardından hem Bitcoin hem de altın ETF’lerine yeniden girişler görüldü. Yatırımcıların, para birimlerinin değer kaybına karşı koruma arayışıyla bu iki varlığa yöneldiği değerlendiriliyor. Buna karşın altın ETF’lerindeki toparlanma daha güçlü gerçekleşti.

JPMorgan verilerine göre altın ETF’lerine giren para, 2026’nın önceki bölümünde görülen tüm çıkışları telafi etti. Bitcoin ETF’lerinde ise önceki çıkışların yalnızca yaklaşık yarısı geri alındı. İlk bakışta bu tablo altını daha güçlü gösterse de banka, manşet verilerin altında Bitcoin için farklı bir görünüm oluştuğunu belirtiyor.

JPMorgan analistleri, Bitcoin ETF’lerinde savunmacı konumlanmanın olağan dışı düzeyde olduğunu ve piyasa algısı güçlenirse bu yapının Bitcoin lehine ek destek üretebileceğini vurguluyor.

Korunma pozisyonları dikkat çekiyor

Bankanın dikkat çektiği başlıca unsur, BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust ETF’si IBIT’teki kısa pozisyonların 2026’nın en yüksek düzeylerine yakın kalması oldu. Buna karşılık SPDR Gold Shares ETF’si GLD’deki kısa pozisyonların tarihsel ortalamanın altında bulunduğu kaydedildi. JPMorgan, ABD’nin en büyük bankalarından biri olarak küresel piyasalara ilişkin analizleriyle yakından izleniyor.

Opsiyon piyasası da benzer bir tablo ortaya koyuyor. IBIT’te satım ve alım opsiyonları arasındaki açık pozisyon oranı, GLD’ye göre daha yüksek seviyede bulunuyor. Bu oran, Bitcoin yatırımcılarının aşağı yönlü hareketlere karşı daha yoğun biçimde korunma aradığını gösteriyor.

Mini sözlük: Kısa pozisyon, bir varlığın fiyatının düşeceği beklentisiyle alınan işlem yönünü ifade eder. Put to call oranı ise satım opsiyonlarına olan talebin alım opsiyonlarına kıyasla ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir göstergedir.

GöstergeBitcoin ETF’leriAltın ETF’leri
2026 çıkışlarının telafisiYaklaşık yarısı geri alındıTamamı telafi edildi
Kısa pozisyon görünümü2026 zirvelerine yakınTarihsel ortalamanın altında
Opsiyonlarda korunma eğilimiDaha yüksekDaha düşük

Bankanın 2026 yaklaşımı değişti

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip, 2026’nın başında dijital varlık piyasasına daha yapıcı yaklaşıyordu. Şubat ayında analistler, yıl geneli için kripto varlıklara olumlu baktıklarını açıklamıştı. Aynı dönemde Bitcoin’in üretim maliyetini yaklaşık 77 bin dolar olarak hesaplayan ekip, yıl başındaki 90 bin dolar seviyesine göre gerilemeye dikkat çekmişti.

Ekip ayrıca, altınla yapılan karşılaştırmaya dayanan ve oynaklığa göre düzeltilmiş uzun vadeli Bitcoin değerlemesini 266 bin dolar olarak yinelemişti. Ancak 2026 ilerledikçe JPMorgan’ın dili daha temkinli hale geldi.

JPMorgan, haziran ayında Bitcoin’in tahmini üretim maliyetinin altında art arda beş ay geçirdiğini kaydetti ve yaz boyunca Clarity Act’in yasalaşması için kalan sürenin daraldığı uyarısında bulundu.

Bankaya göre düzenleyici belirsizlik, Bitcoin’deki kurumsal konumlanmanın karmaşık görünümüyle birleşiyor. Yine de JPMorgan, yatırımcı güveninin artması ve koruma amaçlı işlemlerin çözülmesi durumunda Bitcoin’in altına kıyasla ek destek bulabileceği görüşünü koruyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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