JPMorgan, Bitcoin ETF’lerindeki korunmanın çözülmesiyle yükseliş bekliyor

JPMorgan analistleri, yatırımcıların Bitcoin borsa yatırım fonlarındaki koruma amaçlı pozisyonlarını azaltması halinde Bitcoin’in altına karşı daha fazla alan kazanabileceğini öngörüyor. Bankaya göre her iki varlıkta da kurumsal ilgi güçlü kalırken, Bitcoin tarafında aşağı yönlü risklere karşı alınan önlemler altına kıyasla belirgin biçimde yüksek seyrediyor.

ETF akımlarında altın önde gidiyor

Federal Reserve’ün temmuz toplantısının ardından hem Bitcoin hem de altın ETF’lerine yeniden girişler görüldü. Yatırımcıların, para birimlerinin değer kaybına karşı koruma arayışıyla bu iki varlığa yöneldiği değerlendiriliyor. Buna karşın altın ETF’lerindeki toparlanma daha güçlü gerçekleşti.

JPMorgan verilerine göre altın ETF’lerine giren para, 2026’nın önceki bölümünde görülen tüm çıkışları telafi etti. Bitcoin ETF’lerinde ise önceki çıkışların yalnızca yaklaşık yarısı geri alındı. İlk bakışta bu tablo altını daha güçlü gösterse de banka, manşet verilerin altında Bitcoin için farklı bir görünüm oluştuğunu belirtiyor.

JPMorgan analistleri, Bitcoin ETF’lerinde savunmacı konumlanmanın olağan dışı düzeyde olduğunu ve piyasa algısı güçlenirse bu yapının Bitcoin lehine ek destek üretebileceğini vurguluyor.

Korunma pozisyonları dikkat çekiyor

Bankanın dikkat çektiği başlıca unsur, BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust ETF’si IBIT’teki kısa pozisyonların 2026’nın en yüksek düzeylerine yakın kalması oldu. Buna karşılık SPDR Gold Shares ETF’si GLD’deki kısa pozisyonların tarihsel ortalamanın altında bulunduğu kaydedildi. JPMorgan, ABD’nin en büyük bankalarından biri olarak küresel piyasalara ilişkin analizleriyle yakından izleniyor.

Opsiyon piyasası da benzer bir tablo ortaya koyuyor. IBIT’te satım ve alım opsiyonları arasındaki açık pozisyon oranı, GLD’ye göre daha yüksek seviyede bulunuyor. Bu oran, Bitcoin yatırımcılarının aşağı yönlü hareketlere karşı daha yoğun biçimde korunma aradığını gösteriyor.

Mini sözlük: Kısa pozisyon, bir varlığın fiyatının düşeceği beklentisiyle alınan işlem yönünü ifade eder. Put to call oranı ise satım opsiyonlarına olan talebin alım opsiyonlarına kıyasla ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir göstergedir.

Gösterge Bitcoin ETF’leri Altın ETF’leri 2026 çıkışlarının telafisi Yaklaşık yarısı geri alındı Tamamı telafi edildi Kısa pozisyon görünümü 2026 zirvelerine yakın Tarihsel ortalamanın altında Opsiyonlarda korunma eğilimi Daha yüksek Daha düşük

Bankanın 2026 yaklaşımı değişti

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip, 2026’nın başında dijital varlık piyasasına daha yapıcı yaklaşıyordu. Şubat ayında analistler, yıl geneli için kripto varlıklara olumlu baktıklarını açıklamıştı. Aynı dönemde Bitcoin’in üretim maliyetini yaklaşık 77 bin dolar olarak hesaplayan ekip, yıl başındaki 90 bin dolar seviyesine göre gerilemeye dikkat çekmişti.

Ekip ayrıca, altınla yapılan karşılaştırmaya dayanan ve oynaklığa göre düzeltilmiş uzun vadeli Bitcoin değerlemesini 266 bin dolar olarak yinelemişti. Ancak 2026 ilerledikçe JPMorgan’ın dili daha temkinli hale geldi.

JPMorgan, haziran ayında Bitcoin’in tahmini üretim maliyetinin altında art arda beş ay geçirdiğini kaydetti ve yaz boyunca Clarity Act’in yasalaşması için kalan sürenin daraldığı uyarısında bulundu.

Bankaya göre düzenleyici belirsizlik, Bitcoin’deki kurumsal konumlanmanın karmaşık görünümüyle birleşiyor. Yine de JPMorgan, yatırımcı güveninin artması ve koruma amaçlı işlemlerin çözülmesi durumunda Bitcoin’in altına kıyasla ek destek bulabileceği görüşünü koruyor.